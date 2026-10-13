Gümüşhane Üniversitesinde TÜBİTAK destekli atölyede öğrenciler İHA geliştiriyor - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesinde TÜBİTAK destekli atölyede öğrenciler İHA geliştiriyor

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Gümüşhane Üniversitesinde TÜBİTAK destekli atölyede öğrenciler İHA geliştiriyor
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Gümüşhane Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle Milli Teknoloji Atölyesi kuruldu. Edebiyat Fakültesinin zemin katındaki atölyede öğrenciler İHA ve robotik çalışmaları yürütüyor, kulübe üye öğrenciler çalışmalarına göre 150 bin ile 250 bin lira arasında destek alabiliyor.

Gümüşhane Üniversitesinde, öğrencilerin teknoloji odaklı projeler geliştirmeleri ve AR-GE çalışmaları yürütmeleri amacıyla TÜBİTAK desteğiyle Milli Teknoloji Atölyesi kuruldu.

Edebiyat Fakültesinin zemin katında hizmete sunulan atölyede, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri, bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürmeleri hedefleniyor.

Atölye, farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmelerine ve teknoloji alanında işbirliği yapmalarına da imkan sağlayacak.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, atölyeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Gümüşhane ziyareti sırasında üniversiteye Milli Teknoloji Atölyesi kazandırılması yönündeki talepleri ilettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın desteğiyle atölyenin kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Yıldız, yaz döneminde gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının ardından merkezin yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin kullanımına sunulduğunu ifade etti.

"Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla atölyeyi hayata geçirdik"

Yıldız, özellikle Mühendislik Fakültesi ile teknik bilimler alanlarında eğitim gören öğrencilerin yalnızca diploma alarak mezun olmalarını istemediklerini vurgulayarak, bilim ve teknolojiye yönelik ilgilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini projelere dönüştürebilecekleri ortamlar oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yapay zeka, bilişim, teknoloji, savunma sanayisi ve sağlık endüstrilerinin dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yıldız, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla atölyeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yıldız, öğrencilerin atölyede geliştirdikleri projelerle Türkiye'de ve dünyada önemli çalışmalara imza atmalarını hedeflediklerini dile getirerek, savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerde görev alabilecek, ülkeye katkı sağlayan yetkin bireyler yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Öğrenciler İHA ve robotik alanlarında çalışıyor

TÜBİTAK tarafından Gümüşhane Üniversitesinde Milli Teknoloji Atölyesi koordinatörü olarak görevlendirilen Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elif Ercel de atölyede insansız hava araçları (İHA) ve robotik alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin projeleri ve kulüp faaliyetleri kapsamında çeşitli desteklerden yararlanabildiğini belirten Ercel, Milli Teknoloji Birliği Kulübüne üye öğrencilerin çalışmalarına göre 150 bin lira ile 250 bin lira arasında destek alabildiğini kaydetti.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zehra Kurttekin ise sürü İHA kategorisinde TEKNOFEST yarışmasında derece elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geliştirdikleri projelerin yalnızca yarışmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Kurttekin, dronların ormanların sulanmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar farklı alanlarda kullanılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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