Hakkari'de Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Hakkari'de Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi Başladı

Hakkari\'de Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi Başladı

Hakkari'de Valilik, Hakkari Üniversitesi, Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün (İKSAD) işbirliğinde düzenlenen 'BİLTEK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi' başladı. Vali Yardımcısı Furkan Berber, kentte bilimin konuşulacağı önemli bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti. Kongrede yapay zeka, matematik ve uzay alanında kaliteli bir panelin de yer aldığı açıklandı.

31.05.2024 14:13
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Hakkari'de Valilik, Hakkari Üniversitesi, Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün (İKSAD) işbirliğinde düzenlenen "BİLTEK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi" başladı.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki konferansın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Furkan Berber, kentte bilimin konuşulacağı önemli bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaşamın en önemli konularından bilim ve teknikteki deneyimlerin, son gelişmelerin aktarılması amacıyla kentteki genç ve çocukların akademisyen ve bilim insanlarıyla buluşturulduğunu anlatan Berber, "Hakkari kabuğunu kırmaya çalışan, geçmişteki olumsuzlukları, geç kalmışlıklarını ortadan kaldırıp yeni adımlar atmaya, potansiyelini öğrenmeye çalışan, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve gastronomide son yıllarda önemli atılımlar içinde olan bir ildir. Biz de her türlü olanağı bu amaçla sunmaya hazırız." diye konuştu.

Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız da kentte yapılacak bilimsel projelerde işbirliği sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Kongremize 22 ülkeden 246 bildiri kabul edildi. Yapay zeka, matematik ve uzay alanında kaliteli bir panelimiz de olacak. Değerli katılımcılarımıza, kongremize destek sunan Hakkari Valiliğine, Hakkari Üniversitesine, İKSAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Herkes için ilham verici bir konferans olmasını ümit ediyorum." dedi.

İKSAD Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Samira Khadhraoui Ontunç ise enstitünün faaliyetlerine değinerek, "Bugünkü kongrenin yapılmasının gerek şehrimizin dünyaya tanıtılması gerekse de bölgenin bilimsel yeterliliğinin ön plana çıkarılması bakımından son derece önemlidir. Kongrenin 9'uncusunu Hakkari'de düzenliyoruz. Bugün 22 ülkeden bilim insanlarının katıldığı kongremiz kapsamında çok sayıda yenilikçi buluş ve araştırmaların sunumları gerçekleştirilecek. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Karabey, "Matematik eğitiminde güncel sorunlar ve çözüm" konulu sunum yaptı.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı konferansa Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ramazan Doğrular, üniversitelerden akademisyenler, dernek üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Hakkari'de Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi Başladı - Son Dakika

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