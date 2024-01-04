Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi şirketleri arasında olan HAVELSAN gündemde. Firma ilk etapta Afrika ve Orta Asya bölgelerine yönelik geliştirdiği BAHA'yı envantere ekledi. İnsansız hava aracı olan BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriyor ve aktif görevlere başlamak için gün sayıyor. Peki BAHA'nın özellikleri neler? İHA sınıfında rakipleri kim? İşte konuyla ilgili detaylar…
HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!
İlk etapta Afrika daha sonra Orta Asya bölgesine ihracatı gerçekleşen BAHA şimdiyse envantere giriş yapıyor. Keşif, gözetleme, arama kurtarma, sınır güvenliği, istihbarat amaçlarıyla kullanılabilen BAHA özellikle 6 Şubat depremi ardından bölgenin gözetlenmesi açısından büyük görevleri yerine getirdi.
BAHA, özellikle keşif ve gözetleme konusundaki yeteneğini "dijital birlik" özelliğine borçlu. Bulutaltı İnsansız Hava Aracı olarak nitelenen BAHA en kötü hava şartlarında bile çekim yapma özelliğine sahip. Bu sistem aslında temelde "imece" adı verilebilecek bir özelliğe sahip. HAVELSAN BAHA aynı anda hem kara hem deniz unsurları ile birlikte çalışarak gelen görüntüleri birleştiriyor.
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Sahip olduğu dijital birlik opsiyonu ile özellikle "keşif ve gözetleme" görevlerinde kullanılması envantere giden yolu açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri HAVELSAN BAHA İnsansız Hava Aracı'nı Türk Hava Kuvvetleri envanterine ekledi.
HAVELSAN BAHA özellikleri!
Genel Görev Kabiliyetleri
Takip, Tespit ve Alan Koruma
İstihbarat
Elektronik Harp
Kıyı ve Sınır Güvenliği
Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi
Kaçakçılık ve Terörle Mücadele
Asayiş
Narkotik Bitki Tespiti
Yerleşim Termal Ölçümü
Orman Yangın Yönetimi
Afet Sonrası Değerlendirme
Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti
Tarımsal Uygulamalar
Haritacılık
Genel teknik özellikler
Pistten bağımsız, dikey iniş kalkış
Gece ve gündüz, keşif, gözetleme ve istihbarat
Atış tanzimi
Tek Yer Kontrol İstasyonundan takım ve sürü İHA'ların yönetimi
Bulutaltı görev yeteneği
Özgün otopilot sistemi
Link kopması durumunda eve dönüş ve otomatik iniş
5 Kg'a kadar faydalı yük taşıma
Özgün Yer Kontrol İstasyonu sistemi
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