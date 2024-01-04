 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde! - Son Dakika
Üye Girişi

HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi şirketleri arasında olan HAVELSAN, BAHA'yı Türk Hava Kuvvetleri envanterine ekledi. BAHA, keşif, gözetleme, arama kurtarma gibi görevleri yerine getirebilen bir insansız hava aracıdır. BAHA'nın özellikleri ve rakipleri hakkında detaylar haberde yer alıyor.

HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!
04.01.2024 - 18:30,  Güncelleme: 18:38
Abone Ol

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi şirketleri arasında olan HAVELSAN gündemde. Firma ilk etapta Afrika ve Orta Asya bölgelerine yönelik geliştirdiği BAHA'yı envantere ekledi. İnsansız hava aracı olan BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriyor ve aktif görevlere başlamak için gün sayıyor. Peki BAHA'nın özellikleri neler? İHA sınıfında rakipleri kim? İşte konuyla ilgili detaylar…

HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!

İlk etapta Afrika daha sonra Orta Asya bölgesine ihracatı gerçekleşen BAHA şimdiyse envantere giriş yapıyor. Keşif, gözetleme, arama kurtarma, sınır güvenliği, istihbarat amaçlarıyla kullanılabilen BAHA özellikle 6 Şubat depremi ardından bölgenin gözetlenmesi açısından büyük görevleri yerine getirdi.

HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!

BAHA, özellikle keşif ve gözetleme konusundaki yeteneğini "dijital birlik" özelliğine borçlu. Bulutaltı İnsansız Hava Aracı olarak nitelenen BAHA en kötü hava şartlarında bile çekim yapma özelliğine sahip. Bu sistem aslında temelde "imece" adı verilebilecek bir özelliğe sahip. HAVELSAN BAHA aynı anda hem kara hem deniz unsurları ile birlikte çalışarak gelen görüntüleri birleştiriyor.

Aselsan yine rekor değerde bir anlaşma yaptı! Ancak bu kez sivil alanda

Sahip olduğu dijital birlik opsiyonu ile özellikle "keşif ve gözetleme" görevlerinde kullanılması envantere giden yolu açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri HAVELSAN BAHA İnsansız Hava Aracı'nı Türk Hava Kuvvetleri envanterine ekledi.

HAVELSAN BAHA özellikleri!

Genel Görev Kabiliyetleri

Takip, Tespit ve Alan Koruma

İstihbarat

Elektronik Harp

Kıyı ve Sınır Güvenliği

Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele

Asayiş

Narkotik Bitki Tespiti

Yerleşim Termal Ölçümü

Orman Yangın Yönetimi

Afet Sonrası Değerlendirme

Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti

Tarımsal Uygulamalar

Haritacılık

HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!

Genel teknik özellikler

Pistten bağımsız, dikey iniş kalkış

Gece ve gündüz, keşif, gözetleme ve istihbarat

Atış tanzimi

Tek Yer Kontrol İstasyonundan takım ve sürü İHA'ların yönetimi

Bulutaltı görev yeteneği

Özgün otopilot sistemi

Link kopması durumunda eve dönüş ve otomatik iniş

5 Kg'a kadar faydalı yük taşıma

Özgün Yer Kontrol İstasyonu sistemi

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türk Hava Kuvvetleri, Orta Asya, Afrika, Deprem, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde! - Son Dakika


19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03
Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Son Dakika
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'nda skandal görüntüler: Turistlerin attığı paraları topladılar
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 20:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement