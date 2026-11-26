Dünyayı tehdit eden bir asteroitin yönünü değiştirebiliriz miyiz? Bilim kurgu senaryoları uzun yıllardır bu soruyu işliyor. Şimdi elimizde, bir uzay aracının kasıtlı olarak çaptırılmasının bir asteroitte oluşturduğu etkiye ait fotoğraflar var. Bir uzay aracının kasıtlı olarak çarptığı bir asteroitin ilk görüntüleri, yüzeyinde stadyum büyüklüğünde bir krater oluştuğunu ortaya çıkardı.Bu büyük hasar, 2022'de bir NASA uzay aracının Dimorphos asteroitine çarpması sonucu meydana geldi. Asteroit herhangi bir tehdit oluşturmuyordu, ancak bu, bir asteroiti yörüngesinden çıkarmanın mümkün olup olmadığını görmek için elimizdeki savunma olanaklarının bir testiydi.Çarpmadan dört yıl sonra, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Hera adlı bir uzay aracı, çarpışmanın ardından yaşananları tam olarak değerlendirmek için olay yerini inceliyor.Hera bilim ekibinde yer alan Dr. Sabina Raducan, "Krater neredeyse gök cisminin kendisi kadar büyük, bu gerçekten çok etkileyici" diyor.Testi geçtik mi?"Olanları nihayet gördüğüm için duyduğum heyecanı kelimelerle anlatmak zor. Ve bir krater hayranı olarak, bunun çok güzel olduğunu da söyleyebilirim."2022'deki orijinal çarpışma testi, NASA'ya ait Dart adlı bir uzay aracı tarafından gerçekleştirildi ve araç saatte 22 bin km hızla Dimorphos'a çarptı.O kadar büyük bir çarpışmaydı ki, yaklaşık 10 bin km uzunluğundaki enkaz izi, Dünya'daki ve uzaydaki teleskoplar tarafından tespit edildi.Dimorphos yaklaşık 150 metre genişliğindeydi ve bir asteroit çiftinin parçası olduğu için hedef olarak seçildi. Yaklaşık 730 metre genişliğindeki Didymos adlı daha büyük bir asteroitin etrafında yörüngede dönmekteydi.Neticede çarpışma, daha küçük asteroitin yörüngesinin değiştirilmesinin mümkün olduğunu gösterdi.Çarpışmadan önce Dimorphos'un Didymos'un etrafında bir tur atması 11 saat 55 dakika sürüyordu. Çarpışmadan sonra ise bu süre yaklaşık 33 dakika kısaldı.

Hera uzay aracının bölgeye ulaşması, bilim insanlarının daha birçok soruyu yanıtlamasına yardımcı oluyor.Çarpışma sadece Dimorphos'un şeklini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda hareket tarzını da değiştirdi.Raducan, "Dart çarpmasından önce Dimorphos, kendi Ay'ımıza daha çok benziyordu; bu yüzden Didymos'a her zaman aynı yüzünü gösteriyordu" diye açıkladı."Şu an çok, çok kaotik bir durum var, her şey altüst olmuş durumda. Merdivenlerden aşağı yuvarlanan ve aynı zamanda hareket eden bir fıçı hayal edin; Dimorphos şu anda Didymos'un etrafında tam olarak bunu yapıyor."Hera ayrıca Didymos'un detaylı görüntülerini çekerek yüzeyini tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.Hera misyon ekibinde yer alan Naomi Murdoch, "Didymos'un yüzeyindeki yerçekimi, Dünya'daki yerçekiminden yaklaşık 40.000 kat daha az" dedi."Şimdiden büyüleyici ve karmaşık jeolojik oluşumlar görebiliyoruz. Kaya bloklarından oluşan bölgeler görüyoruz.""Bu görüntülerde seçebildiğimiz en küçük detaylar yaklaşık 3 metre boyutunda. Yani, gözle görebildiğiniz tüm kayalar en az 3 metre, bazıları ise 10 metre büyüklüğünde. Dolayısıyla burada gördüğümüz şey, neredeyse yerçekimi olmayan bir dünyada duran araba ve otobüs büyüklüğündeki kayalar."Hera görevi önümüzdeki altı ay boyunca Dimorphos ve Didymos'u inceleyecek ve daha yakından, daha yüksek çözünürlükte çekilmiş daha fazla görüntü gönderecek.ESA'nın Hera misyonunun baş araştırmacısı Patrick Michel, "Hera, bir nevi Komiser Kolombo gibi, bu çarpmanın sonucunu araştırmak için kaza yerine geri dönüyor" dedi.Uzay aracı, çok sayıda aletle donatılmış ve aynı zamanda çarpma bölgesini yakından inceleyebilecek ve daha sonra asteroide iniş yapabilecek, ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki uydu da taşıyor.Ancak Hera tarafından çekilen ilk görüntüler yeni bir zorluğu da ortaya çıkardı. Dimorphos ve Didymos, boyutları onlarca santimetreden metrelere kadar değişen yüzlerce kaya parçasıyla çevrili bir rotada yolculuk ediyorlar.Bu durum, uzay aracını ve küp şeklindeki uyduları bu kaya tarlası içinden geçirmeyi özellikle zorlaştırıyor.Önemli görevlerden biri, uzay aracının itme kuvvetinin ne kadar etkili olduğunu belirlemek için Dimorphos'un kütlesini ölçmek.Eğer bir gün Dünya ile çarpışma rotasında olan bir gök taşı tespit edersek, bu bilgi hayati önem taşıyabilir.Hera'nın bilim ekibinde yer alan Profesör Simon Green, "Bu, başka bir asteroide çarpmamız durumunda ne olacağını tahmin etmemize yardımcı olabilir" diyor."[Onun] özelliklerini ölçebilir ve 'Dünyayı ıskalayacak kadar saptırmak için şu kütlede, şu hızda, şu kadar erken bir uzay aracına ihtiyacımız var' diyebiliriz."

Asteroitler gezegenimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor.Çapı bir kilometreyi aşan büyük bir asteroit küresel yıkıma neden olabilir. Dimorphos ile aynı boyutlardaki orta büyüklükteki asteroitler ise bir şehri yok edebilir.Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda hem Dart hem de Hera görevlerinde çalışan Carolyn Ernst, "Dinozorlara ne olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Ve bunun bize de olmasını istemiyoruz" dedi."Bizim için iyi haber şu ki, Güneş Sistemi'nde milyonlarca yıl öncesine kıyasla çok daha az potansiyel tehdit var. Ama yine de cisimler mevcut."Ernst, en büyük asteroitlerin tespit edildiğini ve hiçbirinin Dünya'ya doğru ilerlemediğini söyledi."Ufak gök taşları çok büyük bir tehdit oluşturmuyor çünkü atmosferimiz bizi koruyor" diye ekledi."Ancak ortada, nerede olduklarını tam olarak bilmediğimiz ara boydakiler var ve insanlık için sorunlara yol açabilirler. Eğer bunu öğrenirsek, elbette bunu durdurmaya çalışmak isteriz."

Bilim insanları, evrenin bize getireceği her türlü olaya olabildiğince iyi hazırlanabilmek için gök taşları hakkında olabildiğince çok bilgi toplamayı hedefliyorlar.Potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri izlemek için 2027'de yeni bir görev başlatılacak: NEO adı verilen bir uzay teleskobu.Ayrıca, yaklaşık 450 metre uzunluğundaki Apophis adlı bir asteroit de dahil olmak üzere, asteroitlere daha fazla ziyaret planlanıyor.Apophis 2004 yılında keşfedildi ve başlangıçta 13 Nisan 2029 gibi erken bir tarihte Dünya'ya çarpabileceği düşünülüyordu.Ancak bilim insanları artık yörüngesini daha iyi anlıyor ve en az önümüzdeki 100 yıl boyunca bize çarpmayacağını söylüyorlar. 2029'da yüzeyimizin sadece 32 bin km yukarısından geçecek.Bu, bilim insanlarına bir asteroiti yakından inceleme konusunda nadir bir fırsat sunacak.Apophis'e iki uzay aracı gönderilecek; bunlardan biri NASA'nın Osiris-Apex'i (daha önce Bennu adlı başka bir asteroitten örnek almıştı) ve diğeri ise Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japon Uzay Ajansı (JAXA) arasındaki ortak bir görev olan Ramses.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)