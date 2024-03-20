HIV\'i Enfekte Olmuş Hücrelerden Ayırmayı Başaran CRISPR Teknolojisi

Hollanda'da yapılan araştırmada bilim insanları laboratuvar ortamında HIV'i enfekte olmuş hücrelerden ayırmayı başardıklarını açıkladı.
Araştırmacılar çalışmada Nobel ödüllü CRISPR gen değiştirme teknolojisini kullandı.
Moleküler düzeyde birer makas gibi çalışan bu teknoloji ile DNA "kesilerek" içindeki zararlı bölümler ayrıştırılabiliyor ya da işlemez hale getirilebiliyor.
Çalışmalar sonunda hedef vücudun tamamen virüsten arındırılabilmesi ancak bu yöntemin güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması için daha çok sayıda araştırma yapılması gerekiyor.
Mevcut HIV ilaçları virüsün yayılmasını durdurabiliyor ancak virüsü ortadan kaldırmıyor.
Amsterdam Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten ekip, çalışmanın özetini bu hafta yapılan bir tıp konferansında tanıttı.
Ancak ekip çalışmanın fikir aşamasında ve sadece "bu kavramı kanıtlayan" bir araştırma olduğunu ve HIV tedavisinde kullanılmasının "yakın zaman içinde mümkün olmadığını" vurguladı.
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nde kök hücre ve gen terapisi teknolojileri üzerine çalışan Prof. Dr. James Dixon da temkinli davranarak, araştırma sonuçlarının daha yakından incelenmesi gerektiğini belirtti; "Elde edilen ölçümlerin tedaviye imkan verecek şekilde tüm vücutta etkili olup olmayacağına dair daha çok çalışma yapılması gerekiyor" dedi.
Prof. Dixon, HIV pozitif hastaların tedavisinde kullanılmadan önce bu teknolojide çok daha fazla gelişme kaydedilmesi gerektiğini de ekledi.
CRISPR teknolojisini HIV'e karşı kullanmayı deneyen başka bilimsel çalışmalar da var.
Bunlardan biri olan Excision BioTherapeutics, üç gönüllü üzerinde 48 haftadır süren çalışmada henüz bir yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.
Ancak Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nden Dr. Jonathan Stoye, 'dolaylı ve uzun vadeli yan etkileri nedeniyle bu teknoloji hakkında endişelerin sürdüğünü' belirtti.
HIV bağışıklık sistemindeki hücrelere saldıran bir virüs. Bu hücreleri kullanarak kendisini kopyalıyor.
HIV pozitif birçok kişi hayatları boyunca antiretroviral tedavi görmek zorunda kalıyor. Zira bu ilaçları kullanmayı bıraktıklarında virüs yeniden harekete geçebiliyor.
CRISPR (Gen değiştirme teknolojisi) 2012 yılında keşfedildi.
CRISPR teknolojisinde, Cas9 proteini DNA'yı kesebilmek için bir moleküler makas olarak kullanılıyor.
Bilim insanları bu teknolojiyi laboratuvarlarda insan hücrelerindeki hastalıklara yol açan DNA'ları kesmek için kullanıyor.
Ancak uzmanlara göre, bu yöntem mükemmel olmaktan çok uzakta. Zira çok fazla DNA'nın kesilmesiyle sonuçlanabiliyor.
Bu da diğer önemli genlerin değişmesine yol açarak, kanseri tetikleyebiliyor.
Genom değiştirmenin en tartışmalı konusu ise, gelecek jenerasyonlara aktarılacak genler üzerinde değişiklik yapılması potansiyeli.
Son Dakika › Teknoloji › HIV'i Enfekte Olmuş Hücrelerden Ayırmayı Başaran CRISPR Teknolojisi - Son Dakika
MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak.
Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak.
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor.
Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.
İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar, drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, multikopterleri kullanarak gerçekleştirilecek ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak. İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları adı verilen bu hizmet, Tele2, foodora ve Aerit şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Müşteriler, foodora uygulamasını kullanarak yiyecek siparişi verebilecek ve uygun evlerine drone'larla teslimat yapılacak. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir teslimat sağlarken, motor gürültüsü ve engellerle uğraşma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Bu yenilikçi hizmetin Türkiye'ye de gelip gelmemesi ise tartışma konusu.
Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste… Yeni Oyunlar (Nisan 2024) Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4 / 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor. Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili.
Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?