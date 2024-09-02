HÜRJET Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Boy Gösterecek - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

HÜRJET Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Boy Gösterecek

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRJET, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Mısır'a ulaştı. Fuarın son gününde piramitlerin üzerinden uçacak olan HÜRJET, son uçuş testlerinde kendi kabiliyetlerini geliştirdi.

02.09.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'a ulaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3-5 Eylül tarihlerinde Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda ilk kez düzenlenecek Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Ankara'dan kalkan HÜRJET, Akdeniz'i aşarak Mısır'a indi.

Ankara'da Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Mısır'a intikali öncesinde Antalya'ya ulaştı. Yakıt ikmalinin ve uçuş öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bir kez daha havalanan HÜRJET, Akdeniz'i geçerek 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'na iniş gerçekleştirdi.

Fuarın son gününde piramitlerin üzerinden uçacak

HÜRJET, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy göstererek gösteri uçuşu yapacak.

Fuarın son gününde HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükseldi

HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi. Uçak, yüksek irtifada hız testlerinde 0.9 mach hıza ulaştı. İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.

Kaynak: AA

Mısır, Savunma, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HÜRJET Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Boy Gösterecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: HÜRJET Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Boy Gösterecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement