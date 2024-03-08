İngiltere\'de Bulunan En Eski Fosilleşmiş Orman Keşfedildi

Bilim insanları İngiltere'nin Güneybatı kıyılarında bulunan falezlerde, dünyanın bilinen en eski fosilleşmiş ormanını bulduklarına inanıyor.
Fosilleşmiş orman, Somerset bölgesinde bulunan Minehead'deki kumtaşından oluşan yüksek rakımlı falezlerde bulundu.
Cambridge ve Cardiff Üniversiteleri'nden araştırmacılar, buluşlarının Britanya'daki en eski fosilleşmiş ağaçlar ve dünyanın da bilinen en eskileri olduğunu söylüyor.
Kalamopiton diye bilinen ağaçlar, palmiye ağaçlarını andırıyor.
Günümüzdeki ağaçların "prototipi" diye tanımlanan ağaçların en büyüğü iki ila dört metre uzunluğunda.
Araştırmacılar, bitki fosillerini, kalıntılarını ve ayrıca ağaç gövdesi fosillerini ve kök izleri buldu.
Fosiller, ağaçların çevreyi nasıl şekillendirdiklerini, nehir yataklarını ve kıyı şeritlerini yüzlerce milyon yıl önce nasıl dengede tuttuklarını gösteriyor.
Araştırmanın yazarlarından Cardiff Üniversitesi Dünya ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Christopher Berry "Dünya genelinde 30 yıldır bu tür ağaçları araştırdığımdan, ağaç gövdelerinin fotoğraflarını ilk gördüğümde ne olduklarını anladım" dedi.
"Evime bu kadar yakın bir yerde görmek harikaydı. Ama en önemli bulguları, ilk kez bu ağaçları büyüdükleri yerlerde görmek verdi."
Doğal Tarih Müzesi'nde bitki fosilleri konusunda uzman olan Dr. Paul Kendrick o dönem ağaçların nasıl birlikte büyüdüğüne dair ipuçlarının çok önemli olduğunu vurguladı.
Araştırmacılar, fosil ormanın daha önce bu rekora sahip olan ABD'nin New York eyaletindekilerden dört milyon yıl dolayında daha yaşlı olduğunu söylüyor.
Fosil orman, Devon ve Somerset kıyılarındaki Hangman Kumtaşı Formasyonları'nda bulundu ve yaşamın karaya doğru genişlediği 419 ila 358 milyon yıl önceki Devoniyen dönemine ait.
Araştırmacılar, bulgunun yapıldığı alanın o dönem, İngiltere'ye değil, yine bu tür ağaç fosillerinin bulunduğu Almanya ve Belçika'ya bağlı yarı kurak bir alan olduğunu söylüyor.
Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi Dünya Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Neil Davies "Bu oldukça garip bir ormandı. Bugün gördüklerimiz gibi değildi" dedi.
"Ağaçların altında yerde ormanaltı bitkiler yoktu ve çim henüz görünmemişti. Ancak bu yoğun ağaçlardan düşen çok fazla ince dal vardı ve çevre üzerinde büyük bir etkisi oldu."
Dr. Kendrick de ağaçların, günümüzde bildiklerimizden çok farklı olduğunu söylüyor. Günümüzdeki ağaçlardan en yakın olanının Avustralya ve Güney Asya adalarına özgü, bir tür eğrelti ağacı olan Dickonia antarctica olduğunu belirtti.
Son Dakika › Teknoloji › İngiltere'de Bulunan En Eski Fosilleşmiş Orman Keşfedildi - Son Dakika
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