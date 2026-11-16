İnsan vücut ısısının 37°C olduğu kabulü yeni araştırmalarla tartışılıyor

1860'larda Alman hekim Carl Wunderlich, yanıt bekleyen bir soruyla karşı karşıyaydı. Ateşlenmek, başlı başına bir hastalık mıydı, yoksa altta yatan başka bir rahatsızlığın belirtisi miydi?Termometrelerin henüz rutin kullanılmadığı bir dönemde Wunderlich, iddialı bir işe kalkıştı. 15 yıl boyunca, her yaştan ve her iki cinsiyetten 25 bin hastanın koltuk altı vücut ısısı değerlerini topladı. Böylece bir milyondan fazla ölçüm elde etti.Wunderlich, bu devasa veri setinden yola çıkarak sağlıklı yetişkinler için 37°C bir ortalama sıcaklık hesapladı.Bu değer, normal insan vücut ısısının takibinde temel referans noktası haline geldi. Wunderlich, vücut ısısının 38°C'nin üzerine çıkmasının ateşin bir göstergesi olduğunu söyledi.Maryland Üniversitesi'nden tıp tarihçisi ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Philip Mackowiak, daha önce başkaları da aynı sonuca varmış olsa da Wunderlich'in veri setinin çok kapsamlı olduğunu ve bu sayede söz konusu değerin evrensel bir tanı aracı olarak "ayrıcalıklı bir statü" kazandığını ifade ediyor.Fakat daha yakın tarihli araştırmalar, ortalama normal vücut ısısının son 150 yıl içinde değişmiş olabileceğini gösteriyor. Acaba başlangıçtaki referans değeri mi yanlıştı? Yoksa hızla değişen dünya, biyolojimizi de mi değiştiriyor?Soğuma süreciStanford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Julie Parsonnet, Wunderlich'in vücut ısısındaki değişimlere dair "bugün doğru olduğunu bildiğimiz pek çok şeyi ortaya koyduğunu" belirtiyor.Wunderlich, direktörlüğünü yaptığı Leipzig hastanesindeki çoğunlukla işçi sınıfından gelen hastalar üzerinde gerçekleştirdiği ölçümlerden, normal vücut ısısının değişkenlik gösterdiğini keşfetti. Kadınların vücut ısısının erkeklerinkinden daha yüksek olduğunu, yaş ilerledikçe vücut ısısının düştüğünü ve günün saatine göre de artış gösterdiğini fark etti.Günümüzde ise ortalama vücut ısısının, 150 yıl öncesine kıyasla daha düşük olduğu ortaya kondu. Örneğin Amerikalı erkeklerin vücut ısısı, 19. yüzyılın başlarına kıyasla yaklaşık 0,59°C daha düşük seyrediyor. 10 yıl önce Parsonnet'in ekibi, ABD'de 1862 - 2017 arasında yaklaşık 190 bin kişiden alınan çok sayıda vücut ısısı ölçümü bulunan üç büyük veri setini analiz etti. Parsonnet, "Yetişkinler için yeni normal, 36,39°C değerine daha yakın görünüyor" diyor.Hem öncesinde hem de sonrasında yapılan pek çok çalışma, Parsonnet'in bulgularını destekliyor.Bu düşüş eğilimi, yalnızca gelişmiş ülkelerde yaşayanlarla sınırlı değil. İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nden biyolojik antropolog Adrian Jaeggi, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan yarı göçebe yerli bir topluluk olan Tsimaneler'in ortalama vücut ısısının 2000'lerin başında 37°C civarında seyrettiğini belirtiyor. Ancak 20 yıl süren hızlı sosyoekonomik değişimin ardından, 2018 yılında bu ortalama 36,5°C'ye geriledi.Ortalama vücut ısıları neden düştü?Günümüzde gözlemlediğimiz daha düşük ortalamaları açıklayabilecek birkaç neden bulunuyor. Örneğin Parsonnet, bunun genel olarak daha sağlıklı toplumların bir sonucu olduğuna inanıyor. Wunderlich'in yaşadığı dönemde ortalama yaşam süresi 38 yıldı, bugün ise bu süre neredeyse iki katına çıkmış durumda.Parsonnet, "İnsanlar o dönemde, bugün bizim sahip olduğumuz kadar sağlıklı bir yaşam sürmüyorlardı" diyor."Verem, kötü diş sağlığı, dizanteri, romatizmal ateş ve osteomiyelit (kemik enfeksiyonu) gibi pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıyaydılar" diye anlatıyor.Parsonnet, "Bağışıklık sisteminiz sizi öldürmeye çalışan tüm bu tehditlere karşı savunma yaparken kalori harcar. Kalori ise aslında ısı demektir" diye açıklıyor. Jaeggi, Tsimaneler özelinde de aşıların ve iyileştirilen hijyen koşullarının sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Ayrıca günümüzde tuvalet kullanımı ve ayakkabı giyme alışkanlığının 20 yıl öncesine kıyasla çok daha yaygın olduğunu, bunun da kirli toprakta çıplak ayakla yürümekten kaynaklanan kancalı kurt enfeksiyonlarının sayısını azalttığını ifade ediyor.Bunun yanı sıra, kapalı alanlardaki hava sıcaklığını kontrol etmek de artık çok daha kolay. ABD'deki evlerin en az % 88'inde klima bulunurken, İngiltere'deki evlerin de benzer bir oranında merkezi ısıtma sistemi mevcut.Parsonnet, "Hayatımızın büyük bir kısmı, 'termal nötr bölge' denilen ve vücut ısımızı korumak için ekstra çaba sarf etmemizi gerektirmeyen, ideal bir iklim ortamında geçiyor" diyor. "Vücudunuz ısıyı korumak için ekstra çaba harcamak zorunda kalmadığında, enerji üretmez, dolayısıyla ısı da açığa çıkarmaz" diyerek açıklıyor.Wunderlich yanılmış olabilir mi?Mackowiak ise ortalama vücut ısısındaki düşüşün bambaşka bir nedenden kaynaklanabileceğini düşünüyor.Mackowiak, Wunderlich'in cam termometrelerinden birini bizzat inceleme fırsatı bulduğunda, cihazın günümüz termometrelerine kıyasla yaklaşık 2°C daha yüksek bir kalibrasyona sahip olduğunu fark ettiğini belirtti. Bu durum, söz konusu aletlerle yapılan ölçümlerin, olması gerekenden 2°C daha yüksek çıkması anlamına geliyor.Mackowiak, o dönemde vücut ısısı ölçmenin zahmetli bir iş olduğunu söylüyor. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki cıvalı cam termometrelerin, öncelikle kaynayan su ve eriyen buz gibi sabit noktalar referans alınarak kalibre edilmesi gerekiyordu. Ayrıca hastaların 15 ila 20 dakika boyunca kıpırdamadan yatmaları lazımdı. Mackowiak'ın ifadesiyle, bu termometrelerin vücut ısısını kaydetmesi epey zaman alıyordu.Başka bir deyişle, Wunderlich'in elde ettiği veriler en başından beri hatalı olabilir. Üstelik, günümüzde daha yaygın olan ağız içi ölçümler yerine koltuk altından ölçüm yapmıştı. Bu da verilerini günümüzdeki ölçümlerle kıyaslamayı güçleştiriyor.Ancak Parsonett, Wunderlich'in değerlerinin yüksek olmasının nedeninin hatalı kalibrasyon olduğunu düşünmüyor. Kendisi ve ekibi, 1862 ile 1930 yılları arasında Amerikan İç Savaşı'nda Kuzey eyaletleri için savaşan Birlik Ordusu (Union Army) gazilerinden toplanan vücut ısısı verilerini analiz ettiklerinde, daha erken doğan bireylerin ortalama vücut ısılarının, daha geç doğanlara kıyasla gerçekten daha yüksek olduğunu tespit ettiler.Parsonett durumu şöyle açıklıyor: "Farklı yıllarda doğmuş ancak aynı dönemde ölçümleri yapılmış kişileri ve aynı yıl doğmuş ancak farklı zamanlarda ölçümleri yapılmış kişileri karşılaştırdığımız için, ölçüm aletinden kaynaklanan etkiyi, yaş ve doğum yılı faktörlerinden ayırabildik."Parsonett ve ekibi, daha güncel iki veri setini incelediklerinde de benzer bir düşüş gözlemleyerek bu bulgularını pekiştirdiler. 1971 ile 2017 arasında toplanan bu veriler, "benzer şekilde kalibre edilmiş olması beklenen termometreler" kullanılarak elde edilmişti.Yeni bir vücut ısısı rehberiTüm bunlar, 37°C değerine atfedilen özel önemi yeniden değerlendirme vaktinin geldiği anlamına mı geliyor?Bazı tıbbi kaynaklar bunu şimdiden yaptı. Bunlar arasında hekimler tarafından yaygın şekilde başvurulan iki kaynak da bulunuyor.Harrison's Principles of Internal Medicine (Harrison İç Hastalıkları İlkeleri) adlı kitap ve UpToDate adlı online veri tabanı.Bununla birlikte, kişinin kendi vücut ısısı için bir referans değerine sahip olması faydalı bir rehber işlevi görebilse de çoğu uzman tek bir değere gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.Jaeggi, "Bu tür eşikleri çok ciddiye almamak gerekir çünkü bunlar kesin sınırları temsil etmezler. Kimse 36,99°C'nin 37,01°C'den çok farklı olduğunu iddia etmez" diyor.Yine de vücut ısısının çok düşmesi veya aşırı yükselmesi, yetişkinler için genellikle 35°C'nin altı veya 40°C'nin üzeri vücudunuzda daha ciddi bir durumun yaşanıyor olabileceğine dair bir işaret.