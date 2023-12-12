iOS 17.2 Sürümü Yayınlandı: İşte Yenilikler

iPhone telefonlar için merakla beklenen iOS 17.2 sürümü en sonunda yayınlandı. 1,3 GB boyutuyla gelen güncelleme destekleyen iPhone'lara birçok yenilik sunuyor. Günlük uygulamasına kavuşan iPhone'lar bunun yanında yeni özelliklerle tanışıyor. İşte iOS 17.2 sürümünün getirileri.

iOS 17.2 kullancılara neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde RC sürümü yayınlanan iOS 17.2'nin bugün itibariyle tam sürümü tüm kullanıcılar için yayınlandı. Telefonunuzda Ayarlar uygulamasına girdikten sonra Genel seçeneğinin ardından Yazılım Güncelleme sekmesine girerek güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Peki yükledikten sonra nelerle karşılaşacaksınız? iOS 17.2 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 17.2 ile gelen yeni uygulama: Günlük

iOS 17.2 ile gelen en önemli yeniliklerden birisi hiç şüphesiz Günlük uygulaması. Apple'ın dikkat çeken bu yeni uygulaması, metin, resim, video ve ses ekleyerek günlük tutmanıza olanak sağlıyor. iPhone'u ile günlük tutmak isteyenler App Store üzerinden bir uygulama indirip kullanmak zorunda kalıyordu. Bundan böyle yerleşik olarak gelen Günlük kullanılabilir.

Sorunlara çözüm! iOS 17.2 güncellemesi ilaç gibi geliyor

Eylem Düğmesi için yeni seçenek

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine sessize alma anahtarının yerine kullanıcının tercih ettiği işlevi atayabilmesi için özelleştirilebilen bir Eylem Düğmesi ekledi. Bu düğme için el fenerini açma, sesli not oluşturma ve fotoğraf çekme için işlevler bulunuyor. Yeni iOS 17.2 güncellemesi ile bunlar arasına Çeviri de eklendi.

Apple Music

iOS 17.2, diğer Apple Music kullanıcıları ile ortak çalma listeleri oluşturabilmenizi mümkün kılıyor. Söz konusu çalma listesi için erişim sahibi olan kullanıcılar, şarkı ekleyip çıkartabiliyor. Bu özelliğin halihazırda Spotify'da da olduğunu belirtmek gerekiyor.

iMessage

iOS 17.2 sürümü ile mesajlaşma uygulaması iMessage için iletişim anahtarı doğrulaması geldi. Bu özellik ise mesajın hedeflenen alıcıya ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.

App Store

iPhone'ların uygulama indirme mağazası olan App Store için de iOS 17.2 sürümünde bir yenilik var. Buna göre Uygulamalar bölümünde "Sosyal medya", "Eğlence" ve "Eğitim" gibi filtreleme seçenekleri geldi. Böylelikle kullanıcı, aradığı uygulamaya daha hızlı ulaşabilmekle beraber bu kategorilerde öne çıkanları da görebilir.

Siri

iOS 17.2, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, iPhone ve iPad kullanıcılarının Siri'yi kullanarak Sağlık uygulaması verilerine kolayca erişmesine ve bunları günlüğe kaydetmesine olanak tanıyor. iPhone ve iPad'de de kullanılabilen cihaz içi işleme, kullanıcıların Health uygulaması verilerinin bir Siri isteğini tamamlamak için cihazlarından asla ayrılmaması anlamına gelir ve bu da kullanıcı gizliliğinin korunmasına yardımcı olur.

Siri, Apple Watch, iPhone ve iPad'de depolanan 20'den fazla Sağlık uygulaması veri türüyle ilgili istekleri artık yanıtlayabilir. Örneğin kullanıcılar artık şunu sorabilir: Bugün ne kadar yürüdüm? veya kullanıcı: "Regl dönemim başladı. Bunu günlüğüme kaydet." dediğinde regl olduğu gün, günlük uygulamasına kaydedilir.

iPhone 15 Pro için mekansal video çekme özelliği

Güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile kullanıcılar artık hayatın değerli anlarını yakalamalarına yardımcı olan yeni bir özellik olan uzamsal videolar kaydedebilir ve gelecek yılın başlarından itibaren bu anıları Apple Vision Pro'da yeniden yaşayabilir.

Ayarlar'da uzamsal video yakalama etkinleştirildiğinde kullanıcılar, en sevdikleri anları üç boyutlu olarak yakalamak için iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'teki gelişmiş kamera sistemlerinden yararlanabilirler. Uzamsal videolar, standart dinamik aralıkta saniyede 30 kare hızında 1080p olarak çekilir.

iOS 17.2 güncellemesi alan modeller