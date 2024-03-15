iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz? - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz?

iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz?

2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir.

15.03.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında teknoloji devleri Apple ve Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. iPhone 15 ve Xiaomi 14 modelleri, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. iPhone 15 vs Xiaomi 14, hangisini tercih edelim?

iPhone 15 vs Xiaomi 14 kıyaslama!

iPhone 15, önceki model iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip. Alüminyum çerçeve ve cam arka paneliyle estetik bir görünüm sunuyor. Diğer yandan Xiaomi 14, daha modern bir tasarıma sahip. Kavisli ekranı ve metal çerçevesiyle yenilikçi bir görünüm sergiliyor.

iPhone 15, 6.1 inç OLED ekranıyla geliyor, Xiaomi 14 ise 6.36 inç AMOLED ekran sunuyor. Her iki ekran da yüksek çözünürlük ve parlaklık sağlayarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

iPhone 15, üçlü kamera sistemiyle yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri sunarken, Xiaomi 14 ise dörtlü kamera sistemiyle benzer bir deneyim sunuyor. iPhone 15, Apple'ın güçlü işlemcisi olan A16 Bionic ile çalışırken, Xiaomi 14 ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış durumda. Her iki telefon da kullanıcılara güçlü bir performans sunuyor.

Xiaomi 14, 4.610 mAh pil kapasitesiyle daha uzun bir pil ömrü sağlarken, iPhone 15'in pil kapasitesi 3.349 mAh olarak belirlenmiş. Fiyat açısından bakıldığında ise iPhone 15, 58.499 TL ve Xiaomi 14 ise 49.999 TL fiyat etiketine sahip.

Sonuç olarak, iPhone 15 ve Xiaomi 14 her ikisi de güçlü ve özellikli telefonlar. Hangi telefonun daha iyi olduğu, kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. Eğer en iyi performans ve kamera önemliyse, iPhone 15 tercih edilebilir. Ancak daha modern tasarım ve uzun pil ömrü aranıyorsa, Xiaomi 14 daha uygun bir seçenek olabilir.

ÖzellikleriPhone 15Ekran boyutu6.1 inçPanel türüOLED Super RetinaEkran çözünürlüğü2556 x 1179 pikselEkran yenileme hızı60 HzEkran parlaklığı1600 nit/HDR ile 2000 nitİşlemciA16 BionicBellek6 GB RAMDepolama128 GB, 256 GB ve 512 GBAna Kamera48 MegapikselUltra geniş açılı ikinci kamera12 MegapikselÖn kamera12 MegapikselBatarya kapasitesi20 saate kadar video izleme,

80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gram

ÖzelliklerXiaomi 14Tasarım– Boyutlar: 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm– Ağırlık: 193g– Materyaller: Ön taraf için Corning Gorilla Glass Victus, 3D kavisli cam arka– Su Direnci: IP68– Renkler: Siyah, Beyaz, Yeşim YeşiliEkran– 6.36¨ 120Hz LTPO AMOLED– Çözünürlük: 2670 x 1200, 460ppi– Parlaklık: HBM 1000 nit (tipik), 3000 nit zirve parlaklığı– Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG– TÜV Rheinland sertifikaları: düşük mavi ışık, titreşimsiz ve sirkadiyen ritim dostuPerformans– Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu– Adreno GPU– LPDDR5X + UFS 4.0 Depolama: 12GB+256GB– Xiaomi HyperOSKamera– Ana: 23mm f/1.6 LEICA kamera ile 50MP geniş sensör– Telefoto: 75mm f/2.0 LEICA yüzer lens kamera– Ultra geniş: 14mm f/2.2 LEICA kamera– Selfi: 32MP ekrana entegre kamera– Video: 8K kayıt, Dolby Vision® ile 4K'da 60fps'e kadar– Özellikler: Xiaomi ProFocus, Portre Gece modu, Film moduPil ve Şarj– Kapasite: 4610mAh– Kablolu Şarj: 90W HyperCharge– Kablosuz Şarj: 50WSes– Stereo hoparlörler ve Dolby Atmos– 4-MIK DiziBağlantı– Çift SIM– Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4– 5G, 4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM: Çeşitli band destekleriEk Özellikler– İki Leica fotoğrafçılık stili: Otantik ve Canlı– Çeşitli odak uzaklıkları için Master-lens sistemi– Sinematik videolar için Film modu– 31 dakikada tam şarj için 90W HyperCharge– 46 dakikada tam kablosuz şarj için 50W HyperCharge– Gelişmiş soğutma sistemi– Cihazlar arası güvenlik ve izin kontrolü

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Snapchat, Sonsuz Bellek Özelliğini Kullanıma Sunacak
    18:32 Snapchat, Sonsuz Bellek Özelliğini Kullanıma Sunacak

    Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor.

  • OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi
    18:31 OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi

    OnePlus Ace 3V, amiral gemisi katili özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak tanıtılacak. OnePlus 12'yi geride bırakan pil performansıyla dikkat çeken cihaz, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan bir versiyonu kesinleşti. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilen OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, 5.500 mAh batarya ve plastik çerçeve ile gelecek olan cihazın, OnePlus Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olduğu iddia ediliyor.

  • vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı
    18:31 vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı

    vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesini aldı. Yeni güncelleme, Mart 2024 güvenlik yamasıyla birlikte gelirken, kilit ekranı saati, albümler, küçük pencereler ve sistem gibi birçok yenilik getiriyor. vivo'nun diğer modellerinin de Android 14 güncellemesini alacağı belirtiliyor.

  • Yapay Zeka ile Kulak İltihabı Teşhisi Yapan Uygulama Geliştirildi
    18:31 Yapay Zeka ile Kulak İltihabı Teşhisi Yapan Uygulama Geliştirildi

    Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir.

  • Apple'ın Ekranlı AirPods Patentine İlgi Artıyor
    18:31 Apple'ın Ekranlı AirPods Patentine İlgi Artıyor

    Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor.

  • Hepsiburada, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor
    18:30 Hepsiburada, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor

    Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu.

  • Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor
    18:30 Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

    Xiaomi, tablet pazarındaki varlığını genişletmek için 8 inçlik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önceki modelleri genellikle büyük ekranlara sahipti ancak bu yeni tablet, küçük ekranlı tablet sevenler için tasarlanmış. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 yeni kütüphane hedefine ulaşıldığını açıkladı
    18:04 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 yeni kütüphane hedefine ulaşıldığını açıkladı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

  • Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri
    17:46 Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri

    Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor
    17:34 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.


18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 19:32:30. #1.11#
SON DAKİKA: iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement