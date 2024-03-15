iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz?

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2024 yılında teknoloji devleri Apple ve Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. iPhone 15 ve Xiaomi 14 modelleri, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. iPhone 15 vs Xiaomi 14, hangisini tercih edelim?

iPhone 15 vs Xiaomi 14 kıyaslama!

iPhone 15, önceki model iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip. Alüminyum çerçeve ve cam arka paneliyle estetik bir görünüm sunuyor. Diğer yandan Xiaomi 14, daha modern bir tasarıma sahip. Kavisli ekranı ve metal çerçevesiyle yenilikçi bir görünüm sergiliyor.

iPhone 15, 6.1 inç OLED ekranıyla geliyor, Xiaomi 14 ise 6.36 inç AMOLED ekran sunuyor. Her iki ekran da yüksek çözünürlük ve parlaklık sağlayarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

iPhone 15, üçlü kamera sistemiyle yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri sunarken, Xiaomi 14 ise dörtlü kamera sistemiyle benzer bir deneyim sunuyor. iPhone 15, Apple'ın güçlü işlemcisi olan A16 Bionic ile çalışırken, Xiaomi 14 ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış durumda. Her iki telefon da kullanıcılara güçlü bir performans sunuyor.

Xiaomi 14, 4.610 mAh pil kapasitesiyle daha uzun bir pil ömrü sağlarken, iPhone 15'in pil kapasitesi 3.349 mAh olarak belirlenmiş. Fiyat açısından bakıldığında ise iPhone 15, 58.499 TL ve Xiaomi 14 ise 49.999 TL fiyat etiketine sahip.

Sonuç olarak, iPhone 15 ve Xiaomi 14 her ikisi de güçlü ve özellikli telefonlar. Hangi telefonun daha iyi olduğu, kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. Eğer en iyi performans ve kamera önemliyse, iPhone 15 tercih edilebilir. Ancak daha modern tasarım ve uzun pil ömrü aranıyorsa, Xiaomi 14 daha uygun bir seçenek olabilir.

ÖzellikleriPhone 15 Ekran boyutu6.1 inçPanel türüOLED Super RetinaEkran çözünürlüğü2556 x 1179 pikselEkran yenileme hızı60 HzEkran parlaklığı1600 nit/HDR ile 2000 nitİşlemciA16 BionicBellek6 GB RAMDepolama128 GB, 256 GB ve 512 GBAna Kamera48 MegapikselUltra geniş açılı ikinci kamera12 MegapikselÖn kamera12 MegapikselBatarya kapasitesi20 saate kadar video izleme, 80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gram