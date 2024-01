iPhone\'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı

Cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlatmakla suçlanan Apple, ABD'deki iPhone kullanıcılarına 500 milyon dolarlık cezayı ödemeye başladı.

HER MODEL İÇİN 92 DOLARLIK ÖDEME

2017'de "batterygate" skandalı olarak tarihe geçen olayda birçok kişi bu durumun kullanıcıları en yeni model iPhone cihazları satın almaya zorlamak için bir girişim olduğunu iddia etti. Şikayette bulunan 3 milyon belirli iPhone modellerinin sahipleri etkilenen her model için 92 dolarlık bir ödeme alacak.

İŞTE ÖDEME YAPILACAK MODELLER

Ödemelerin 21 Aralık 2017 tarihinden önce iOS 10.2.1 veya sonraki bir sürümü çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE sahipleri ile iOS 11.2 sürümünü kullanan iPhone 7 veya 7 Plus sahipleri için geçerli olacağı kaydedildi. Hak sahipleri ödemelerini bu ay almaya hazırlanırken, bazıları şimdiden geri ödeme aldıklarını bildirdi.

2017 YILINDA İTİRAF ETMİŞLERDİ

Ödemeyi almak isteyen kullanıcıların 6 Ekim 2020 tarihine kadar şikayette bulunmaları gerekiyordu. Apple 2017 yılında, bir pil çok eskidiğinde akıllı telefonlarının performansını kasıtlı olarak 'düzelttiğini' itiraf etti.

BAZI KULLANICILARA ÖDEME YAPILMAYA BAŞLANDI

Elektronik cihazların performansını değerlendiren bir tüketici izleme kuruluşu, eski modellerin işlem gücünün pil ömrü azalmaya başladığında sınırlandığını tespit edince tepkilere yol açtı. Apple'ın 'pil skandalı' sadece ABD'de yaşanmadı; şirket Kanada ve İngiltere'de de aynı iddialar için tazminat ödemeyi kabul etti. Olaydan etkilenen bazı iPhone kullanıcılarına 92 dolarlık bir ödeme yapıldığı da görüldü.