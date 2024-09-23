İstanbul-Londra İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

İstanbul-Londra İşbirliği Anlaşması

İstanbul-Londra İşbirliği Anlaşması

Medeniyet Teknopark, Londra South Bank University ile işbirliği anlaşması imzalayarak girişimcileri destekleyecek.

23.09.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEDENİYET Teknopark, Londra South Bank University yetkililerini İstanbul'da ağırlayarak bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Londra arasında kalıcı girişimcilik ve ticaret köprüleri kurma hedefiyle gerçekleştirilen bu anlaşma, iki ülke arasında teknoloji transferi ve girişimcilerin yurt dışı pazarlarına açılmasını kolaylaştıracak birçok projeyi beraberinde getirecek. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, " Bu anlaşmanın Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında ortak çalışmalar yürütmek üzere İstanbul ve Londra arasında güçlü bağlantılar kurduk. Böylece Türkiye ile İngiltere arasında girişimcilik köprüsü kuruldu" dedi.

Medeniyet Teknopark, Londra South Bank Üniversitesi ile bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Medeniyet Teknopark bünyesindeki 50 girişimci, Londra South Bank Üniversitesi ile bir araya gelerek Londra pazarına açılmak için gerekli adımları belirledi. Bu görüşmelerde Türkiye'deki teknopark ekosisteminde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının değeri ve Türkiye'nin genç mühendislik potansiyelinin Londra pazarında yaratabileceği fırsatlar vurgulandı. Medeniyet Teknopark'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3 günlük programda, ilk olarak iş birliği protokolü imzalandı ve ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile BİLTAM İleri Araştırma Laboratuvarları ziyaret edilerek ortak projeler için ilk adımlar atıldı.

LONDRA PAZARINA AÇILMAYI HEDEFLEYEN GİRİŞİMCİLER İÇİN ADIMLAR ATILDI

Programın ikinci gününde, Medeniyet Teknopark'ın Tuzla Akfırat Yerleşkesi'nde düzenlenen networking toplantısında, teknopark bünyesindeki 65 firma, projelerini London South Bank Üniversitesi yetkililerine tanıtma fırsatı buldu. Bu toplantı, girişimciler ile üniversite arasında yeni iş birlikleri ve iletişim ağlarının oluşmasına zemin hazırladı. Programın son gününde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ziyaret edilerek, Türkiye'deki yatırım süreçleri hakkında bilgilendirme alındı. Bu kapsamda, Medeniyet Teknopark'ın uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Londra pazarına açılmayı hedefleyen girişimciler için adımlar atıldı.

'AR-GE, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ALANINDA ÖNEMLİ BAĞLANTILAR KURDUK'

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında ortak çalışmalar yürütmek üzere İstanbul ve Londra arasında güçlü bağlantılar kurduklarını ifade etti. Tak, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Londra'dan gelen heyetle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında önemli bağlantılar kurduk" diye konuştu.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ İLE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR'

Medeniyet Teknopark, bu iş birliği ile girişimcilerin yurt dışı pazarlarına açılmasını ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin uluslararası alanda daha da güçlenmesini hedefliyor. Tak, "Girişimcilerimizin Londra pazarına açılmalarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş birliği ile iki ülke arasındaki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Londra, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İstanbul-Londra İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:23:38. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul-Londra İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement