İYTE Mezunu Melisa Çetinkaya, Oxford Üniversitesinde Doktora Yapacak

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan Melisa Çetinkaya, dünyada 200 kişiye verilen ve İngiltere'nin en prestijli burslarından olan "Clarendon" ile Oxford Üniversitesinde doktora yapmaya hak kazandı.

Çetinkaya, liseye başladığı dönemde okula seminer için gelen İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile tanıştı ve bu görüşmeden sonra genetik alanına merak sardı.

Üniversite sınavında ise tek tercihi olan İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanan Melisa Çetinkaya, başarılı çalışmalara imza atıp 2020 yılında okulu birincilikle bitirdi. Yüksek lisans eğitimine yine Prof. Dr. Yusuf Baran'ın danışmanlığında devam eden Çetinkaya, kanserle ilgili çalışmalar yürüttü.

Çetinkaya, bu çalışmalarıyla dünyada sadece 200 kişiye verilen ve İngiltere'nin en prestijli burslarından biri olan "Clarendon" ile Oxford Üniversitesine doktora yapmak üzere kabul aldı.

Oxford'da tıbbi bilimler departmanına bağlı klinik tıp bölümünde doktora yapacak olan 26 yaşındaki Melisa Çetinkaya, İngiltere'de kanser immünoterapisi konularını çalışacak.

Çetinkaya, AA muhabirine, yüksek lisans döneminde Baran ile "lösemi tedavisi için bitkisel kökenli bileşenlerin antikanser etkisinin belirlenmesi" konusuna odaklandığını söyledi.

Bu süreçte önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çetinkaya, şunları söyledi:

"Daha sonrasında doktora sürecim için başvurulara başladım. Bu süreçte zaten daha önceden de hep Oxford, İngiltere istiyordum. Yaptığım başvurular sonucunda İngiltere'den 200 kişiye verilen bursu almaya hak kazandım. Daha önceden baktığımız verilere göre ilk defa bir Türk, klinik tıp bölümünde okumak üzere verilmiş bir burs kazanmış oluyor. Orada da klinik tıp bölümünde yine kanser ve kanser immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapmaya devam edeceğim."

Küçüklüğünden beri kanserli hastalara şifa umudu olma hedefinin bulunduğunu dile getiren Melisa Çetinkaya, bu alanda başarılı olmak için daha çok çalışacağını ifade etti.

Bursu aldığı için gururlandığını dile getiren Çetinkaya, İYTE'de aldığı eğitimle bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

"Doktora sonrası Türkiye'ye dönmek istiyorum, çünkü ülkemi çok seviyorum"

Yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ben daha çok bağışıklık sistemimize odaklanmak istiyorum ve doktora çalışmalarımı da o noktada ilerleteceğim. Aslında kendi bağışıklığımız kanseri yenebilme üzerine programlanmış, tabii başka etkenlerle bu bağışıklık sistemimiz baskılanabiliyor. Ama bunu tekrar aktif hale getirirsek kendi vücudumuzdaki hücreleri kullanarak kanseri çok rahat bir şekilde yenebiliriz. Ben bu konuda ilerlemek istiyorum. Bağışıklık sistemi ve kanser terapisi alanında çalışmalarıma devam edeceğim. Doktora sonrası Türkiye'ye dönmek istiyorum, çünkü ülkemi çok seviyorum. "

Türkiye'de gençlere İngiltere'de öğrendiklerini aktarmak istediğini dile getiren Çetinkaya, "Yani burada bir yerde pozisyon bulup inşallah İYTE'de olabilirse burada devam etmek istiyorum kariyerime. Çünkü ülkemde aslında çok dokunmak istediğim insanlar da var. Orada öğrendiğim şeyleri buraya getirip burada da üstüne katıp bu şekilde bir bilim yapmak istiyorum, amacım bu yönde." dedi.

Rektör Baran, Melisa'ya güveniyor

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise kariyer yolculuğuna lise birinci sınıfından bu yana tanık olduğu öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Melisa'nın yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gitme olanağı varken burada kalmaya karar verdiğini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Yüksek lisansını bitirdikten sonra da bu defa yine bir adım ileri gitmek adına uluslararası üniversitelere başvuruları oldu. Aslında Amerika'dan da bir kabulü olmasına rağmen Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bölümünden çok prestijli bir bursla doktora yapmak üzere kabul aldı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yine kanser alanında ama özellikle de kanser immünterapisi alanında bir doktora tezi yürütecek çok büyük başarılara imza atacak. Melisa'yı çok yakından tanıyorum. İngiltere'de de Oxford Üniversitesinde de Türkiye'nin gönüllü bilim elçisi olacak. Oradan aldığı bütün bilgi, birikim ve deneyimi de buraya transfer edecek ve ileride inşallah Türkiye'nin yüz akı ve çok başarılı bilim insanlarından biri olarak ülkemizdeki üniversitelerden birisinde eminim ki pozisyon alacak ve kariyer yolculuğuna devam edecek."