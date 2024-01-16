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Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor - Son Dakika
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Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor

Japon bir girişim, dünyadan fırlatılan lazerlerle uzay çöplerini yok etmeyi hedefliyor. Avustralya'nın EOS Space ve Japonya'nın EX-Fusion şirketleri işbirliği yaparak, lazer teknolojisiyle uzay çöplerini vurup yok etmeyi planlıyor. EX-Fusion şirketi, yer tabanlı bir lazer teknolojisi kullanarak hızlı hareket eden uzay çöplerine darbeli lazerler göndererek onları durdurmayı amaçlıyor. Bu yöntemle enkazların Dünya atmosferine girmesi ve yanması sağlanacak.

Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor
16.01.2024 - 22:29,
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Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor. Dünya'nın en büyük sorunlarından biri uzay çöpleri. Japon bir girişim ise bu soruna dünyadan fırlatılan lazerlerle çözüm arıyor. Peki ama bu kadar uzak bir mesafeye lazer fırlatmak mümkün mü?

Japonlardan uzay çöpleri için dünyadan uzaya lazer fırlatma planı

Avustralya'nın EOS Space ve Japonya'nın EX- Fusion şirketleri uzay çöplerini dünya yörüngesinden çıkarmak için işbirliği yapıyor. Osaka merkezli EX-Fusion şirketi gezegeni tehdit eden uzay çöplerini yerde kurulan lazer istasyonları ile vurmak ve yok etmenin peşine düştü.

Japon Ex-Fusion ise füzyon enerjisi ile çalışan yer tabanlı bir lazer teknolojisi kullanıyor. Ancak bu teknoloji tahminlerin aksine silah olan kullanılan lazer teknolojisi değil. Bu anlamda şirket diyot pompalı katı hal (DPSS) lazerleri kullanacak. Lazerler, hızlı hareket eden uzay çöplerine kuvvet uygulamak ve durdurmak için darbeli olarak gönderiliyor.

Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor

Avustralya'lı EOS Space firması ise uzay çöplerini ve enkazlarını tespit eden bir teknolojiye sahip. Bu anlamda EX-Fusion uzay çöplerini lazerle vurmak ve yok etmek için Avustralya'da EOS Space Gözlemevi'ne bu lazer sistemini kuracak.

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Yöntem, lazeri enkazın ilerleme yönünün tersine, onu yavaşlatmak için aralıklı olarak ateşlemeyi içeriyor. Yörünge hızındaki bu azalma, teorik olarak enkazın Dünya atmosferine girmesine ve yanmasına neden olacak.

Dünyadan uzaya lazer fırlatma teknolojisinin en büyük sınavı ise yeterli güce ve mesafeye ulaşıp kontrol edilebilmesinde. Şu an için şirket aynalar yoluyla bu füzyon lazerini kontrol altına almaya çalışıyor. Eğer yöntem başarılı olursa aynı zamanda lazer teknolojisi için de önemli bir kilometre taşı olacak.

Uzay çöpleri, eski uydular, roket parçaları, eski uzay istasyonları gibi muhtelif çöplerden oluşuyor. Özellikle bu çöpler mevcutta yörüngede yer alan uydular için de tehdit oluşturuyor. Son olarak işlevini yitiren Çin Uzay İstasyonu dünyaya düşmüştü.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor - Son Dakika


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