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Japonya'da 7.4 Büyüklüğündeki Deprem ve Tsunami Uyarısı - Son Dakika
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Japonya'da 7.4 Büyüklüğündeki Deprem ve Tsunami Uyarısı

Japonya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı verildi. Deprem, özellikle Ishikawa, Niigata ve Toyama vilayetlerinin kıyı bölgelerinde tsunami endişesine neden oldu. Yetkililer, Noto Yarımadası'nda 5 metrelik bir tsunaminin etkili olabileceği uyarısında bulundu. Durumun aciliyeti nedeniyle halka daha yüksek bir yer bulmaları ve güvenlik protokollerini takip etmeleri tavsiye edildi. Japonya, geçmişte yaşadığı doğal afetler nedeniyle daha hazırlıklı bir ülke olduğu için can kaybı beklenmiyor.

Japonya\'da 7.4 Büyüklüğündeki Deprem ve Tsunami Uyarısı
01.01.2024 - 20:27,
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Japonya güçlü bir depremle sarsıldı ve etkilenen bölgelerde tsunami alarmı verildi. Sismik olay özellikle Ishikawa, Niigata ve Toyama vilayetlerinin kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılmasına neden oldu.

Japonya'da 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi

Japonya genelinde sarsıntılara yol açan 7.4 büyüklüğündeki deprem, yetkilileri hızla önlem almaya yöneltti. Japonya Meteoroloji Ajansı, olası tsunami dalgaları beklentisiyle Noto Yarımadası sakinleri için bir uyarı yayınladı. Özellikle, 5 metrelik bir tsunaminin Noto Yarımadası'nı etkilemesi ve kıyı topluluklarının güvenliği için endişeleri artırdı.

???? VIDEO????

Tsunami waves are starting to hit areas of western Japan.

Earlier, An earthquake of magnitude 7.4 struck the country.#Japan #japannews #earthquakes #japanese pic.twitter.com/bBtlrHjtqU

— Aditya Rathore (@imAdityaRathore) January 1, 2024

Durum ortaya çıktıkça, Japonya'nın kamu yayıncısı Nihon Housou Kyoukai (NHK) televizyonu, 1.20 metre yüksekliğinde bir tsunaminin Ishikawa vilayetindeki Wajima şehrinin kıyılarına ulaştığını bildirdi.

Durumun aciliyeti, yetkilileri etkilenen bölgelerde yaşayanlara daha yüksek bir yer aramalarını ve acil durum hazırlık kılavuzlarında belirtilen güvenlik protokollerini takip etmelerini tavsiye etmeye sevk etti. Deprem ve ardından gelen tsunami alarmı, halkın güvenliğini sağlamak için çalışan yerel acil müdahale ekiplerini yüksek alarm durumuna geçirdi.

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Japonya, geçmişte böyle büyük doğal afetlerle boğuştuğu için artık daha hazırlıklı bir ülke. Dolayısıyla can kaybı beklenmiyor. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin!

Kaynak: Shiftdelete
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