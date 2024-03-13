Japonya'da uzaya fırlatılan roket, kalkıştan beş saniye sonra patladı - Son Dakika
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Teknoloji

Japonya'da uzaya fırlatılan roket, kalkıştan beş saniye sonra patladı

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Japonya'nın Space One şirketi tarafından uyduyu yörüngeye yerleştirmek için fırlatılan Kairos roketi, fırlatıldıktan birkaç saniye sonra patladı. Şirket, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon şirketi olmayı hedefliyordu. Ancak roket, fırlatıldıktan sadece beş saniye sonra patladı. Şirket, roketin patlamasına neden olan otomatik sistemin tespit ettiği sorunu henüz doğrulamadı. Roketin asıl amacı, Japonya'nın roket fırlatma konusunda önde olan ABD ve Çin'e yetişmekti.

13.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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Japonya'ya bir uyduyu yörüngeye yerleştirmesi için fırlatılan roket, fırlatıldıktan bir kaç saniye sonra patladı.

Space One'ın Kairos roketinin patlamasından sonra büyük duman bulutları havayı doldurdu. Şirket, başarılı bir şekilde bir uyduyu yörüngeye yerleştiren ilkilk Japon şirketi olmayı hedefliyordu.

Fırlatıldıktan sadece beş saniye sonra, patlayan 18 metrelik rokete ait yanmış parçalar, yerde bulundu.

Şirket başkanı Masakazu Toyoda, "Roket, görevini başarmanın zor olacağını düşünerek uçuşu sonlandırdı" dedi.

Space One, roketin patlamasına neden olan otomatik sistemin tespit ettiği sorunu henüz doğrulamadı. Roket, uçuş yolu, hız veya kontrol sistemindeki hataları algıladığında kendini imha etmek üzere programlanmıştır.

Toyoda, "Her deneme, başka bir zorluk için yeni veri ve deneyim getirdiği için 'başarısızlık' terimini kullanmıyoruz" dedi.

Roketin asıl amacı, Japonya'nın roket fırlatma konusunda önde olan ABD ve Çin'e yetişmekti.

Japonya'da uzaya fırlatılan roket, kalkıştan beş saniye sonra patladı
Japonya\'da uzaya fırlatılan roket, kalkıştan beş saniye sonra patladı

Japonya, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Japonya'da uzaya fırlatılan roket, kalkıştan beş saniye sonra patladı - Son Dakika

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