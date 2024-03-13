Japonya'ya bir uyduyu yörüngeye yerleştirmesi için fırlatılan roket, fırlatıldıktan bir kaç saniye sonra patladı.
Space One'ın Kairos roketinin patlamasından sonra büyük duman bulutları havayı doldurdu. Şirket, başarılı bir şekilde bir uyduyu yörüngeye yerleştiren ilkilk Japon şirketi olmayı hedefliyordu.
Fırlatıldıktan sadece beş saniye sonra, patlayan 18 metrelik rokete ait yanmış parçalar, yerde bulundu.
Şirket başkanı Masakazu Toyoda, "Roket, görevini başarmanın zor olacağını düşünerek uçuşu sonlandırdı" dedi.
Space One, roketin patlamasına neden olan otomatik sistemin tespit ettiği sorunu henüz doğrulamadı. Roket, uçuş yolu, hız veya kontrol sistemindeki hataları algıladığında kendini imha etmek üzere programlanmıştır.
Toyoda, "Her deneme, başka bir zorluk için yeni veri ve deneyim getirdiği için 'başarısızlık' terimini kullanmıyoruz" dedi.
Roketin asıl amacı, Japonya'nın roket fırlatma konusunda önde olan ABD ve Çin'e yetişmekti.
Son Dakika › Teknoloji › Japonya'da uzaya fırlatılan roket, kalkıştan beş saniye sonra patladı - Son Dakika
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