Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

17.11.2025 11:43
Marmara'daki 5 büyüklüğündeki deprem, Kandilli Rasathanesi'nin geliştirdiği Deprem Erken Uyarı Sistemi için test oldu. Sistem 8,4 saniyede ilk uyarıyı oluşturdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından geliştirilen Deprem Erken Uyarı Sistemi üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Sistem, 2 Ekim günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilk uyarıyı 8,4 saniyede üretti.

YENİ AŞAMA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre KRDAE, Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek bölgelerinden Marmara'da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında yeni aşamaya geçti.

Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek bölgelerinden Marmara'da yürütülen çalışma, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen altyapının Türkiye'de hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyor.

GECİKME SÜRESİ 0,2 SANİYEYE DÜŞÜRÜLDÜ

Marmara'da istasyonların veri iletim altyapısı yenilenerek Kandilli'ye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye düşürüldü. Gerçek zamanlı veri özel erken uyarı yazılımlarına aktarılırken yazılımlar, depremin konumunu ve tahmini büyüklüğünü anlık değerlendirerek uyarı üretiyor.

GERÇEK ZAMANLI TEST NİTELİĞİ TAŞIDI

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, sistem için önemli bir gerçek zamanlı test niteliği taşıdı.

Sismik dalgaların karadaki istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşmasının ardından yazılımlar, hızlı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti.

ŞU ANDA 2 BİN 500 CİHAZDA YÜKLÜ

KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 cihazın yer aldığı test grubunda sistemin performansı gerçek depremler üzerinden ölçülüyor.

Deprem erken uyarı sisteminin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı geliştirme planı hazırlayan KRDAE, Türkiye'nin dört bir yanında düşük gecikmeli yeni istasyonların kurulması, Android uygulamasının geliştirilmesi ve erken uyarı sinyallerinin aynı anda çok sayıda kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak yazılım altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

SINDIRGI'DAKİ DEPREMİ ÖNCEDEN BİLDİRMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde başarılı bir sonuç vermişti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, test edilen yeni sistemin İstanbul'da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

