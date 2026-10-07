Kanser tedavisi gören çocuklar, Akdeniz Üniversitesi\'nde 11 astronotla buluştu

Akdeniz Üniversitesi'nde 11 astronot, önce kanser tedavisi gören çocukların hayallerine ortak olarak onlara moral verdi, ardından kanserle mücadelede yeni nesil tedavilerin geliştirildiği İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret etti. Çocuklarla buluşmanın kendilerini derinden etkilediğini belirten Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, bugünkü buluşmanın ilham verici olduğunu söyledi.

77. Uluslararası Uzay Kongresi için Antalya'da bulunan 11 astronot, Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye Uzay Ajansı, International Astronautical Federation (IAF) International Astronauts Chapter iş birliğinde düzenlenen programda Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'nin uzaya giden ilk Türk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yanı sıra astronotlar Nora Almatrooshi, Hazzaa Almansoori, Reinhold Ewald, Tibor Kapu, Julie Payette, Sian Proctor, Sawosz Uznaski-Winiewski, Frank Viehboch ve Soyeon Yi, ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında bir araya gelerek sohbet etti. Rektör Özkan ve astronotlar, daha sonra İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'ni gezdi. Kanser tedavisi ve araştırmalarında Türkiye'nin ilk merkezi olan İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'ni ziyaretin ardından astronotlar ve Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi. Alper Gezeravı, İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'ne ve Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümüne yaptıkları ziyaretlere değinerek, yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ziyaretlerin ardından Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa astronotların yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Esra Cenkci, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uzay araştırmaları insanlıktan bir kaçış değil insanlığın keşfidir

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzay araştırmaları ile tıp dünyası arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. Rektör Özkan, üniversitenin nakil başarılarından hücresel tedavilere uzanan vizyonu ve uzay tıbbına değinerek, "Uzaya gitmek insanlıktan kaçış değil, insanlığın kendisini keşfetmesidir" dedi.

Rektör Özkan, gece gökyüzüne bakmanın aslında insanın kendi içine bakması anlamına geldiğini belirtti. İnsanlığın binlerce yıldır "Nereden geliyoruz?", "Yalnız mıyız?" ve "Neden buradayız?" sorularını sorduğunu hatırlatan Rektör Özkan, uzay merakının sadece uzak galaksileri değil, insanın kendi varoluşunun anlamını arayışın da bir parçası olduğunu ifade etti. Uzayın artık bir keşif hedefinden çok daha fazlasına dönüştüğünü belirten Rektör Özkan, mikro yerçekimi ortamının insan vücudu üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Mikro yerçekimi ortamında insan vücudu değişmeye başlar. Kemik oluşumu yavaşlarken, kemik kaybı devam eder. Etkili önlemler alınmadığında astronotlar her ay kemik kütlelerinin yaklaşık yüzde 1 ila 2'sini kaybedebilir. Bilim insanları bu süreci inceleyerek yalnızca astronotları nasıl koruyabileceklerini değil, aynı zamanda yaşlandıkça kemiklerimizin neden zayıfladığını ve Dünya'da osteoporozu nasıl daha iyi tedavi edebileceğimizi de öğreniyor" şeklinde konuştu.

Uzay uçuşlarının hücreleri, kasları ve biyolojik sistemleri yaşlanmaya benzer şekillerde etkilediğini vurgulayan Rektör Özkan, "Bazen Dünya'da bize ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için Dünya'dan ayrılmamız gerekiyor" dedi.

Mars'taki acil durumlardan uzak köylere: Tıbbın geleceği

Uzay araştırmalarının tıp bilimini dönüştürdüğünü ifade eden Rektör Özkan, Mars görevleri gibi uzak mesafe uçuşlarında ambulans veya hastane imkanı olmayacağını hatırlatarak, geleceğin uzaktan uzman desteğine, akıllı tıbbi sistemlere ve robotik cerrahiye bağlı olacağını belirtti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda minyatür bir cerrahi robotun Dünya'daki cerrahlar kontrolünde simüle edilmiş görevleri başardığını söyleyen Rektör Özkan, astronotlar için geliştirilen bu teknolojilerin bir gün uzak köylere, afet bölgelerine ve sağlık hizmetinden uzak topluluklara uzman bakımı ulaştıracağını dile getirdi. Uzayda canlı doku ve organ üretimi konusundaki gelişmelere de değinen Rektör Özkan, mikro yerçekimi ortamındaki biyobaskı çalışmalarının gelecekte nakil amacıyla kullanılabilecek karmaşık doku ve organların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu vizyonun Akdeniz Üniversitesi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Rektör Özkan, tıp ekiplerinin imkansız görünenleri gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Rektör Özkan, yüz nakli, dünyanın ilk başarılı rahim nakli ve kol nakli başarılarının sadece cerrahi dönüm noktaları olmadığını, bilim, cesaret, teknoloji ve şefkatin birleşimiyle neler yapılabileceğini gösterdiğini belirtti. Rektör Özkan, bu nakillerin insanlara kimliklerini, annelik ihtimalini, bağımsızlıklarını ve onurlarını yeniden kazandırdığını vurguladı.

Hastanın kendi bağışıklık hücreleri kansere saldıracak

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yakın zamanda kurulan Hücresel Tedavi Merkezi ile CAR-T hücre tedavisi gibi yenilikçi alanlara ilerlediklerini açıklayan Rektör Özkan, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin kansere saldıracak şekilde yeniden programlandığı bu sürecin tıpta köklü bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Uzay araştırmaları ile tıp arasındaki bağı "hasar görmüş parçaları değiştirmekten, canlı sistemleri yeniden programlamaya; bedeni onarmaktan, bedene kendisini nasıl iyileştireceğini öğretmeye doğru bir dönüşüm" olarak tanımlayan Rektör Özkan, "Uzay araştırmalarının insanlıktan bir kaçış olmadığına inanıyorum. Uzay araştırmaları, insanlığın keşfidir. Bizler, evrenin kendisi hakkında sorular sorabilecek yeteneğe ulaşmış, evrenin küçük bir parçasıyız. Asıl armağanımız, bütün cevaplara sahip olmamız değildir. Asıl armağanımız, soru sormaya devam edecek cesarete ve bu soruları bilgiye, şifaya ve umuda dönüştürecek kararlılığa sahip olmamızdır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi olarak ameliyathaneden laboratuvara ve bir gün Dünya'dan uzaya uzanan bu yolculuğun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Rektör Özkan, astronotlara ve araştırmacılara "İnsanlığı geride bırakmıyorsunuz, insanlığı yanınızda taşıyorsunuz" diyerek yıldızlara güvenli yolculuklar diledi.

Astronotlar deneyimlerini anlattı

Rektör Prof. Dr. Özkan'ın açılış konuşmasının ardından 11 astronot uzay görevleri ile deneyimleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Rektörümüzün öncülük etmesiyle Akdeniz Üniversitesi'nde bu çok kıymetli buluşmayı gerçekleştirme imkanı bulduk. Az önce Sayın Rektörümüz çok kıymetli miniklerimizle, tedavi gören çocuklarımızla da bizi bir araya getirdi. Onların bu tedavi esnasında çektikleri bütün acılara rağmen halen zihinlerinde büyüttükleri hayallerini dinleyip, onlara vakıf olduktan sonra bu hayatta şükretmemiz gereken ne kadar çok şey olduğunu bir kere daha idrak ediyoruz. İbretlik senaryolar gözümüzün önüne koyuyorlar" dedi.

Hedeflerinin bir bir gerçekleştiğinin altını çizen Gezeravcı, "6-12 Ekim tarihleri arasında Antalya'da icra edilen, yılda bir kez, 3 yıl öncesinden seçilen bir ülkede icra edilen Uluslararası Uzay Kongresi'ni icra ediyoruz. Bu kapsamda Sayın Rektörümüzün öncülük etmesiyle Akdeniz Üniversitesi'nde bu çok kıymetli buluşmayı gerçekleştirme imkanı bulduk. Bugün burada bir araya gelen 11 tane arkadaşımız, etkinliğe, faaliyete katılan 30 arkadaşımızın içerisinden buraya gelenler. Sanmayın ki bu Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında ülkemizde bir lütufta bulunuluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin salt ve güçlü iradesiyle uzayda hakkımız olanı almak üzere ortaya koyulmuş Milli Uzay Programımızın devamı niteliğinde, özellikle 4 yıldır icra edilen faaliyetlerin bir yansıması bu. Bugün burada icra edilen faaliyetin de içinde bulunduğu döngüde Uluslararası Uzay Kongresi. Türkiye Cumhuriyeti olarak devletimizin güçlü iradesiyle 2021 yılının Şubat ayında icra edilen Milli Uzay Programımızın ardından hedeflerimiz bir bir gerçekleştirilmeye devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin uzay alanında büyük adımlar atmaya devam edeceğini belirten Gezeravcı, "Biz 'Neden 2020'li yıllarda böyle yatırımlarla uzay alanına adım attık?' sorusunu değil, 'Neden bu zamana kadar bu işlere başlamadık?' bunu sormalıyız. ve içinden geçtiğimiz çalkantılar ve dünyadaki en zorlu stratejik pozisyonlardan bir tanesinde yıllardır yüzleştiğimiz sınavların bir sonucu niteliğinde maalesef yalnız bırakıldığımız her dönemde kendi çözümlerimizle kendi yolumuzu çizmeye devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle yeni adım atmaya başladığımız uzayda yapılan işler ve bundan sonra gelecek adımlar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının başka ülkelerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle vazgeçmek zorunda kalacağı artık hiçbir hayal kalmamıştır. İnşallah bundan sonra geleceğe yönelik potansiyellerini yansıtabilecekleri yeni bir alan hususunda zihinlerinde yeni hayalleri yeşertecek kardeşlerimizin emekleriyle Türkiye Cumhuriyeti uzay alanında da çok büyük işlere adım atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, astronotların öğrencilerle gerçekleştirdiği soru-cevap bölümünün ardından Rektör Özkan'ın hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.