Kastamonu\'da Demiroğlu, KAAN\'ın yeni prototiplerinin bu yıl uçacağını söyledi

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN'ın yeni prototiplerinin bu içerisinde uçacağını belirterek, "Gerçekten biz yaptığımızda güzelini yapabiliyoruz. Başkasına bakmamıza gerek yok" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Mavi Vatandan Gök Vatana Milli Teknoloji Hamlesi" programında gençlerle bir araya geldi. Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Demiroğlu, savunma sanayisi alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili konuştu. Demiroğlu, programa katılan gençleri TUSAŞ'a davet etti.

"KAAN uçtu, yenisi inşallah bu sene içerisinde uçacak"

TUSAŞ'ın HÜRKUŞ, ANKA, ATAK, GÖKBEY, HÜRJET projeleriyle ilgili konuşan Demiroğlu, "2026 itibariyle 13 tane kendimize özgün platformumuz var. Gerçekten biz yaptığımızda güzelini yapabiliyoruz. Başkasına bakmamıza gerek yok. Uçtukları zaman dediler ki 'tamam, çok güzel bir uçak, biz bunu istiyoruz.' Şimdi teslimatlara başladık. Azerbaycan'a gidiyoruz. Sonra başka yerlerde satacağız. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da satacağız. Daha biz, teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmadan İspanya dedi ki, 'bunu beğendim, almak istiyorum.' 30 tane aldı, imzaladık. İspanya'ya 2028 yılında teslimatları yapmak için çalışıyoruz. Teslim etmeden 15 tane daha almak için de İspanya plan yapıyor. Arkasından başkası gelecek. 5. nesil KAAN var. 6. Nesil KAAN'ı yapacağız. Dünyada 4 tane ülke yapabiliyor. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye yapıyor. Almanya, İngiltere gibi ülkelerden daha ilerideyiz. KAAN zaten uçtu, yenisi de inşallah bu sene içerisinde uçacak. Onu da sizlerle paylaşmayı bekliyoruz. ATAK helikopter sınıfın en iyisi, Gelenlere diyoruz ki 'bak en iyisi, beğenmezsen de parasını geri göndereceğim.' O kadar arkasında duruyoruz. GÖKBEY, her gördüğümde acayip hoşuma gidiyor. Adı GÖKBEY ama kızım gibi. Altında ATAK var. Onun altında 10 tonluk helikopterimiz var. 8 tanesini, yangın söndürmede kullansın diye Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü için yapıyoruz. 4 ton su atacak bir seferde. Arkasında ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3 var" dedi.

"Size 'daha iyisini yapın' diyoruz"

Üniversitede eğitim gördüğü dönemde birçok insanın Türkiye'nin bu başarılarını hayal bile edemediğine dikkat çeken Dr. Demiroğlu, "Hoca sınav yapıyor, soruda, türbin kanatlarının arasından geçen hız üçgenlerini sormuş, 'bunlardan yola çıkarak türbinin gücünü hesaplayın' demiş. Hesaplıyorum ama hocaya da kızıyorum. 'Hocam, Allah'ını seversen, sanki Türkiye'de biz türbin yapacağız da sen bana türbin hesabı yaptırıyorsun, şöyle piyasaya çıktığımızda işimize yarayacak bir şeyler öğretsene bize, hesap öğret, tesisatçı olalım' diyorum. Öyle o zamanlar doğalgaz yeni gelmişti. Bu 1991 yılında oluyor. Ben 1996 yılında Amerika'da türbin yapan bir şirkette çalışmaya başladım. 25 sene sonra, 2018 yılında TUSAŞ'ta uçak helikopter motoru projesinin başındaydım. Şimdi sizler ne kadar şanslısınız, çok kıskanıyorum. 'Yapamazsınız, edemezsiniz, siz bu işi beceremezsiniz, size yaptırmazlar, işin mi yok, başımıza icat çıkarma' gibi gibi bir sürü şeyin söylendiği o yılları bilen büyüklerimiz zaten benimle aynı şeyi paylaşmışlardır. Ama sizler şu anda özellikle TEKNOFEST'lerden sonraki süreçte, bu okullarda okuyan gençler olarak müthiş şanslısınız. Bırakın, 'yapamazsınız' denilmeyi, 'bak biz buraya kadar yaptık, sizler de daha iyisini yapabilirsiniz, alın size fırsat, hadi yapın' denilen bir dönemden geçiyoruz. Bunları iyi kullanın. Bu fırsatlar gelir, giderler. Siz daha öğrenmenin baharınızdasınız. Lütfen bunları çok iyi kullanın. Sosyal medyada video seyrederek vaktinizi geçirebilirsiniz ama boşa harcamış olursunuz. Tabii ki eğleneceksiniz ama işinizin, vaktinizin büyük bir kısmını lütfen kendinizi eğitecek, kendinizi geleceğe hazırlayacak, kendinizi yetiştirecek teknolojilere öğrenmeye harcayın" diye konuştu.

"Her tarafımız ateş çemberi içerisinde ama Türkiye, bir huzur adası"

KAAN'ı saldırmak isteyen düşmanlara karşı caydırıcı bir güç olarak yaptıklarını söyleyen Dr. Demiroğlu, "Bizim hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl hazırlıklı olacağız? Anladıkları dilden konuşmamız lazım. Bizim o zaman onlarla, 'bana yan bakarsan, bana problem çıkarmaya çalışırsan ben de sana problem olurum' diyecek hale gelmemiz lazım. 'Bana bir yumruk atarsan ben de sana bir tane yumruk atarım, haberin olsun, bana bir tokat vurursan ben de sana tokat vururum' dememiz lazım. Bunun için de hem askerimizi hem de ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım. Bizim gök vatanda yapmaya çalıştığımız bu. Biz KAAN'ı kullanmak istemiyoruz diyorum ve her seferinde söylüyorum; biz KAAN'ı gerçekten kullanmak istemiyoruz. 'O zaman niye yapıyorsunuz' diyorlar. Kullanmamak için yapıyoruz. 'O nasıl oluyor' diyorlar. Biz KAAN'ı yapacağız, öyle bir güçlü uçak ki ortaya çıktığında, meydana çıktığında kimse kalmayacak. O zaman bana bulaşacak olan bir düşünsün. Benim yaşam tarzıma, bizim buradaki huzurumuza dil uzatacak, el uzatacak birisi bir düşünsün. 'Bu arkadaşların elinde KAAN var, bu KAAN ortaya çıkarsa ortalık toz, duman olur, biz de bunlara bulaşmayalım' desinler diye yapıyoruz. Kullanmak için yapmıyoruz, kullanmamak için yapıyoruz. 'Ama gerektiğinde kullanırız' diyoruz. Onun için de çalışıyoruz. Çünkü herkes çalışıyor. Bütün dünya, çevremiz, kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımız, her taraf ateş çemberi içerisinde. Türkiye, bir huzur adası" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'ın dünyada 48'inci sırada yer aldığını belirten Demiroğlu, "16 bin 500 çalışan var. Türkiye'de 973 ilçe var. TUSAŞ'ta günlük 20 bin civarında insan var. 20 bin insanın olduğu TUSAŞ, 392 ilçeden daha büyük. Türkiye'nin yüzde 40 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip" dedi.

"Gençlerimizin, dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi adına programlar düzenliyoruz"

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, "Dünyamız üzerinde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümün en başındaki aktör ise teknolojik gelişmelerdir. Siberden yapay zekaya, uzay bilimlerinden savunma sanayisine kadar birçok disiplin alanında bu hızlı değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu kadar hızlı değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dünyada bizler de Kastamonu ve Türkiye olarak seyirci kalmamız, izlememiz mümkün değil. Biz istiyoruz ki Türkiye yüzyılını imar edecek gençlerimiz, sadece teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi üreten, dünyadaki gelişmeleri izleyen değil, dünyadaki gelişmelere yön veren, dünyada sadece bu günü kurtaran değil, yarına şekil ve yön veren olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Meftun Dallı ve İl Müdürü Gümüş tarafından Genel Müdür Dr. Demiroğlu'na hediye takdim edildi.