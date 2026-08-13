KBÜ Hyperloop Takımı TEKNOFEST'te Birincilik Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ Hyperloop Takımı TEKNOFEST'te Birincilik Hedefliyor

KBÜ Hyperloop Takımı TEKNOFEST\'te Birincilik Hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nin PARTECH Hyperloop takımı, yerli teknoloji ile TEKNOFEST'te zirveye çıkmayı amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop takımı, geliştirdikleri hyperloop (üst düzey hızlı ulaşım aracı) aracı tasarımıyla TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda birincilik hedefliyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri farklı araçlarla üç yıldır yarışmanın finallerinde yer alan 28 kişilik ekip, ilk yıl Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme Ödülü'nü, ikinci yıl ise ikincilik ve Sosyo-Ekonomik Etki Ödülü'nü kazandı.

Mekanik, elektromekanik, elektrik ve yazılım alanlarında çalışmalar yürüten ekip, 1-6 Eylül'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek yarışmada bu yıl birinci olmak istiyor.

Ekip, hyperloop teknolojisinin geliştirilmesine katkı sunmanın yanı sıra yerli ve milli teknolojilerin kullanımını artırmayı hedefliyor.

"Öğrencilerimiz Milli Teknoloji Atölyelerinde kendi projelerini yapıyorlar"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, TEKNOFEST'e geniş katılım gösterdiklerini söyledi.

Mühendislik sahasında eğitim alan öğrencilerin proje ürettiğini belirten Kırışık, "65 takım sayısını 170'e çıkardık. TEKNOFEST takımlarındaki öğrencilerimizin, takımlarıyla çalışacağı laboratuvar imkanları oluşturuyoruz. Özellikle Milli Teknoloji Atölyemizi oluşturduk. Yaklaşık 700 metrekarelik alanda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle oluşturduğumuz bu teknoloji atölyesinde öğrencilerimiz kendi projelerini yapıyorlar. TEKNOFEST yarışmalarına ve diğer yarışmalara proje üretiyorlar." dedi.

Takım kaptanı ve Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Remzi Emir Öztürk de yarışmada iyi performans sergileyerek birincilik hedeflediklerini söyledi.

Hyperloop teknolojisinin, 5. nesil ulaşım teknolojisi olduğundan bahseden Öztürk, "Geleneksel yöntemlere göre çok daha verimli, çok daha çevreci ve çok daha hızlı lojistik imkanı sağlayan bir teknoloji. İnsan taşımacılığıyla sınırlı değil, yük taşıması için de tasarlanan ve bunun üzerine çalışılan bir teknoloji." dedi.

Öztürk, hyperloopun, verimliliği yüksek, karbon salınımı az bir sistem olduğunu belirterek, "Geleceğe yönelik bir teknoloji. Bu yüzden bu teknoloji üzerine çalışmayı seçtik. Ana motivasyonumuz, bu teknoloji üzerine geliştirme yapıp devletimize ve milletimize bunu kazandırabilmek. Bu bir yarışmayla sınırlı kalıyor gibi gözükse de bizim ana hedefimiz devletimize faydalı olmak." diye konuştu.

Öztürk, takım arkadaşlarına ve ailelerine, üniversite yönetimine, akademisyenlere ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Yeni sistemler tasarlıyoruz"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Fidancı ise üç yıldır aracı geliştirmek için çaba harcadıklarını dile getirerek, "Çoğu şeyi kendi elimizle tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Genelde atölyeye sabah geliyoruz, akşam kaçta çıktığımız belli bile olmuyor. O günkü işin yoğunluğuna bağlı ama her geçen gün iş yoğunluğu biraz daha artıyor çünkü heyecan ve yarışmanın verdiği sorumluluktan dolayı daha çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidancı, yerli ve milli teknoloji üreterek vatana ve millete katkıda bulunmak istediklerini anlatarak, "Yeni sistemler tasarlıyoruz. Türkiye'de üretilmiş sistemlere öncelik veriyoruz, onları inceliyoruz, onların üstüne koyarak ilerlemeyi çalışıyoruz. Hyperloop teknolojisi olarak da Türkiye'de yeni bir çağ başlatıp tüm dünyada aslında bunun kullanılabilirliğini göstermek istiyoruz. Artık bu sene her şeyi en baştan daha sistematik, daha güzel şekilde rayına koyduk. İnşallah bu sene birinci olacağız. Hatalarımızdan da ders aldığımız için daha kolay olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İlayda Yılmaz ise çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirterek, "İlk hedefimiz TEKNOFEST'te birinci olmak. İleriki zamanlardaki hedefimiz European Hyperloop Week gibi Avrupa'daki yarışmalarda da bayrağımızı dalgalandırmak, birinci olmak." dedi.

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Emir, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KBÜ Hyperloop Takımı TEKNOFEST'te Birincilik Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:24:02. #.0.2#
SON DAKİKA: KBÜ Hyperloop Takımı TEKNOFEST'te Birincilik Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.