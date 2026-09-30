Kebanlı öğrencilerin su projesi finale kalıp okula 25 bin dolar hibe kazandırdı

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilerin su israfı ve enerji kaybını önlemek amacıyla geliştirdiği proje, 177 ülkeden 11 bin 233 başvuru arasından finale kaldı. Öğrenciler, Abu Dabi'de düzenlenecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, su israfı ve enerji kaybının önüne geçmek amacıyla Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı öğretmeni Solunay Duran ile birlikte bir proje geliştirdi. Ardından okul yönetimi projeyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Zayed Sürdürülebilirlik Yarışmasına gönderdi. Öğrencilerin su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla geliştirdiği proje, 177 ülkeden 11 bin 233 başvuru arasından finale kalmayı başardı.

Öğrencilerin su tasarrufuna dikkat çekme amaçlı bir proje geliştirdiklerini dile getiren Lise Müdürü Gökhan Özdemir, "Sürdürmüş oldukları proje ile bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Zayed Sürdürülebilirlik Projesi'ne başvuru yapmış bulunmaktayız. Açıklanan sonuçlara göre okulumuz bu başvuru sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen projede finalist olmaya hak kazanmıştır. Bu sebeple okulumuz, ilçemiz, ülkemizi Birleşik Arap Emirlikleri'nde temsil etme başarısı göstermişlerdir. Bu çalışmada emeği geçen öğretmenimiz Solunay Duran başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

"177 ülkeden 11 bin 233 başvuru arasından finale kalmaya hak kazandık"

Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı öğretmeni Solunay Duran, "Bizler geçen sene Zayed Sürdürülebilirlik Ödülleri çağrısında projemizi geliştirerek başvurumuzu yaptık. Haziran ayında tamamladığımız proje başvurusu 2 aylık bir bekleme sürecinden sonra eylül ayında sonuçları açıklandı ve finalist olduğumuzu öğrendik. Bu süreçte başvurumuzu yaptıktan sonra toplam 177 ülkeden 11 bin 233 başvuru arasından finale kalmaya hak kazandık. Finalde 15 organizasyon ve 18 tane lise yer alacak. Biz de bu liseler arasında yer almaktayız. Finale kalmamızın sonucunda okul olarak 25 bin dolar hibe almaya hak kazandık. Aynı zamanda 2027 yılında ocak ayında gerçekleştirilecek olan final seremonisine katılacağız. İnşallah orada da derece alarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Zeynep Yüksel, "Projemizin çıkış noktası aslında günümüzde hepimizin karşılaştığı bir sorun. Kombi veya şofben kullanılan evlerde sıcak su musluğunu açtığımızda bir müddet soğuk su akmakta ve bu soğuk su boşa gitmekte. Bu durum hem su israfına hem de enerji kaybına neden olmakta. Biz bu duruma bireysel ve kolektif olmak üzere iki çözüm önerisinde bulunduk. Bireysel çözüm önerisinde sıcak su musluğunu açtıktan sonra yerleştirdiğimiz sıcaklık sensörleri sayesinde suyun sıcaklığını ölçüyoruz. Su eğer istediğimiz sıcaklık değerinde değilse devir daim yaparak kombiye aktarılmakta. Kolektif çözüm önerisinde ise apartman gibi çoklu yapılarda her daireye ayrı ayrı sistem kurmak yerine dairelere ikinci bir boru hattı çekip topluca bodrumdaki su deposuna aktarmayı planladık. Bu su tamamen tertemiz olduğu için dairelerde tekrar kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Yarışmaya Küresel Liseler kategorisinden başvurduklarını aktaran öğrencilerden Zehra Albayrak, projenin 11 bin 233 başvuru arasında ilk 33'e girdiğini söyledi. Projenin temel amacının su israfının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Recep Efe Gök ise hedeflerinin Abu Dabi'den birincilikle dönmek olduğunu ifade etti.