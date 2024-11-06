Konya'da Savunma Sanayisine Katma Değer - Son Dakika
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Teknoloji

Konya'da Savunma Sanayisine Katma Değer

Konya\'da Savunma Sanayisine Katma Değer

Nikel-bor kaplama ile Türkiye'de savunma sanayisine yeni bir teknoloji kazandırıldı.

06.11.2024 12:20
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Konya'da metal malzemede dayanıklılığı artırmak için kullanılan nikel kaplamaya bor teknolojisini getiren şirket, savunma sanayisinde katma değer üretiyor.

Konya Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kocabaş, kurduğu şirketle InnoPark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde akademik çalışmalarını ürüne dönüştürüyor.

Metal malzemede dayanıklılığı artırmak için kullanılan nikel kaplama üzerinde çalışan Kocabaş, borun etkin kullanımıyla yurt dışında yaygın olan sistemi farklı bir aşamaya taşıdı.

Firmanın üretimi akımsız nikel-bor (Ni-B) kaplama işlemi, kaliteli yüzey talep eden endüstrilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Ateşli silahlar ve savunma sanayii için geliştirilen kimyasal ürün, malzemede üstün korozyon direncinin yanı sıra aşınma dayanımı gösteriyor.

Aşırı ısıya karşı üstün koruma sağlayan nikel-bor (Ni-B) kaplama, düşük maliyetiyle öne çıkıyor.

Kocabaş, AA muhabirine, ABD'de yaygın kullanılan metal kaplama yöntemini Türkiye'de ticarileştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de nikel bor prosesinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Kocabaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bizimle bilinmeye başlandı. Akademik seviyede çalışma olsa da bunu endüstride kullanır hale getirmek işin zor kısmıydı, onu başarmış olduk. Bu satılabilen bir kimyasal. Biz kimyasalın hem üreticisiyiz hem de uygulayıcısıyız. Amerika'da bazı firmalar bunu vermiyor. Yaptığımız çalışmalarda artık onlarda da olmayan bir formülasyonu elde ettik çünkü bölgemiz özellikle ateşli silah ve savunma sanayisinde gelişen bir bölge. Bu noktada zaten bu kaplamanın buralarda kullandığını biliyorduk. İhtiyaçları da bildiğimiz için bu iki olguyu birleştirmiş olduk. Şu anda kendimize ait özgün bir kaplama prosesini oturttuk."

"Diğer kaplamalara göre en az yüzde 20'lik bir ömür kazanımı sağlamış oluyoruz"

Kocabaş, endüstride firmaların fason kaplamalarını yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde diğer alternatif kaplama yöntemlerine göre daha uzun atış imkanı veriyor. Kaplama yapılmamışa göre yüzde 100'lük ömrü uzatırken, diğer kaplamalara göre en az yüzde 20'lik bir ömür kazanımı sağlamış oluyoruz. Homojen bir kaplama imkanı verdiği için özellikle dar ve karmaşık şekilli parçalarda her noktada homojenlik sağlıyor. Bu da kaplamanmış namlu gibi parçalarda artı değeri oluşturuyor. Namlunun atış ömrünü artırıyor. Beyşehir, İstanbul ve Ankara'daki ateşli silah sektörüne ve diğer üretim sektörlerine hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz aracılığıyla kaplanan ürünler, 19 ülkeye ihraç edilmektedir. Almanya ve Kanada gibi ülkelerde metalografi (metal ve alaşımların mikro yapılarını incelemek için kullanılan malzeme bilimi) testleri yapılıyor, incelemelerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bor zengini ülke olmamızdan dolayı da biraz daha fiyatı uygun. Konsantre mor renkli bir kimyasal. 5-6 kimyasal maddenin bileşeninden oluşuyor. Üstün özelliğini veren de bor."

Borun atom çapının küçük ancak etkisinin çok güçlü olduğunu anlatan Kocabaş, "Ülkemizin boru daha yaygınlaştırma stratejisine de destek vermiş oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Kocabaş, konya, Bor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Konya'da Savunma Sanayisine Katma Değer - Son Dakika

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