Kütahya'da bilim şenliğinde öğrencilerin bilgiyi üretime dönüştürmesi hedeflendi - Son Dakika
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Kütahya'da bilim şenliğinde öğrencilerin bilgiyi üretime dönüştürmesi hedeflendi

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Kütahya\'da bilim şenliğinde öğrencilerin bilgiyi üretime dönüştürmesi hedeflendi
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK 4007 desteğiyle düzenlediği 'Bilimin Kütahya Sahnesi' şenliği Linyit Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte öğrencilerin bilim ve teknoloji ilgisini artırıp bilgiyi üretime dönüştürmesi amaçlandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Bilimin Kütahya Sahnesi" bilim şenliği gerçekleştirildi.

Linyit Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve öğrendiklerini üretime dönüştürmeleri hedeflendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza değer, erdem ve eylem üçlüsüyle bilgiyi nasıl maharete dönüştürecekleri, bilgiyi nasıl kullanacakları, bilgiyi hayatın içerisinde nasıl değerlendirecekleri konusunda çalışmalarımız sonuna kadar devam ediyor" dedi.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlerle desteklenmesinin önemine değinen Yılmaz, TEKNOFEST, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve çeşitli bilim şenlikleri aracılığıyla gençlerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti. Yılmaz, "TEKNOFEST'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve her türlü bilim şenlikleriyle çocuklarımıza bilgiyi maharete dönüştürmek için, bilgiyi yeteneğe dönüştürmek için, bilgiyi üretime dönüştürmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin etkinliğe büyük bir heyecanla katıldığını belirten Yılmaz, gençlerin gelecekte Türkiye'nin üretim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunacağına inandığını kaydetti. Yılmaz, "İnşallah bu gençler Türkiye Yüzyılı'nın üreten, geliştiren ve öncü gençleri olacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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