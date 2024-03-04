M3 MacBook Air modelleri tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Teknoloji

Apple, yeni ürünlerini bir etkinlikle tanıtmayı bir gelenek haline getirmişti. Bu hafta içinde tanıtılması beklenen ürünler için etkinlik yapmayacak olması teknoloji dünyasını şaşırtmıştı. Beklendiği gibi de oldu ve Apple yeni 13 inç ve 15 inç boyutlarındaki MacBook Air modellerini tanıttı.

M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri sahne aldı

Apple'ın 2024 yılı ilk çeyreğinde yeni MAcBook Air modellerini sunacağına dair birçok haber girmiştik. Şirket, ilk kez etkinlik düzenlemeden yeni modellerini tanıttı. TSMC'nin 3 nm üretim bandından geçen M3 işlemcili 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri satışa sunuldu.

Apple'a göre yeni ürün, M1 çipli modele göre yüzde 60'a kadar daha hızlı. Bununla birlikte Wi-Fi 6E standardına yükseldi. Ek olarak işlemci yapay zeka görevlerini daha iyi yerine getirebilmek adına 16 çekirdekli bir Neural Engine'e sahip.

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Modele baktığımızda göze arpan bir başka yenilik de kapak kapalıyken iki harici monitöre bağlayabilme özelliği oldu. Ek olarak modeller 18 saatlik pil ömrü, 24 GB'a kadar RAM desteği ile sahne alıyor. Apple, hem 13 inç hem de 15 inç varyant için 2 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Apple sayfasında yer alan ifadeye göre M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla; M3 çipe sahip 15 inç MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Her iki model de gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Yeni modelde başlıca yenilikler şu şekilde sıralanabilir;

M3 işlemci: Apple'ın iddiasına göre TSMC'nin 3 nm üretim bandından geçen M3 işlemcisi, M1 işlemcisine sahip Air modelinden yüzde 60'a kadar, Intel işlemcili Air'den ise 13 kat daha hızlı.

Liquid Retina ekran: MacBook Air cihazlarının Liquid Retina ekranı 500 nite kadar parlaklığa, 1 milyar renk desteğine sahip. Ayrıca cihazlar, benzer kategorideki PC laptoplardan 2 kata kadar daha fazla çözünürlüğe sahip olacak şekilde dizayn edildi.

İki adet harici ekran desteği: M3 MacBook Air'ler kapağı kapalıyken iki adede kadar harici ekran bağlamanıza olanak tanıyor.

Çok yönlü bağlantı özellikleri: Yeni model, Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı desteği ile selefine göre 2 kat indirme hızı sunuyor.

Kamera, mikrofonlar ve hoparlörler: 1080p FaceTime HD kamera, üçlü mikrofon diziliminin yanı sıra Dolby Atmos ve Uzamsal Ses desteğiyle sahne alıyor.

Apple, tanıtımda şu ifadeleri kullandı;

"M3 çipe sahip MacBook Air, M1 çipe sahip modelden yüzde 60'a kadar, Intel tabanlı en hızlı MacBook Air'den ise 13 kata kadar daha hızlı. ve M3 çipteki daha hızlı ve daha verimli Neural Engine sayesinde MacBook Air, günlük işler için yapay zeka destekli en iyi laptop olmaya devam ediyor. 13 inç ve 15 inç MacBook Air inanılmaz ince ve hafif bir tasarım, 18 saate kadar pil ömrü1 ve göz alıcı Liquid Retina ekranın yanı sıra iki adede kadar harici ekran desteği ve önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı Wi-Fi bağlantısı gibi yeni becerilere de sahip."

13 inç M3 MacBook Air fiyat listesi;