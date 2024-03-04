M3 MacBook Air modelleri tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Apple, yeni ürünlerini bir etkinlikle tanıtmayı bir gelenek haline getirmişti. Bu hafta içinde tanıtılması beklenen ürünler için etkinlik yapmayacak olması teknoloji dünyasını şaşırtmıştı. Beklendiği gibi de oldu ve Apple yeni 13 inç ve 15 inç boyutlarındaki MacBook Air modellerini tanıttı.
M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri sahne aldı
Apple'ın 2024 yılı ilk çeyreğinde yeni MAcBook Air modellerini sunacağına dair birçok haber girmiştik. Şirket, ilk kez etkinlik düzenlemeden yeni modellerini tanıttı. TSMC'nin 3 nm üretim bandından geçen M3 işlemcili 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri satışa sunuldu.
Apple'a göre yeni ürün, M1 çipli modele göre yüzde 60'a kadar daha hızlı. Bununla birlikte Wi-Fi 6E standardına yükseldi. Ek olarak işlemci yapay zeka görevlerini daha iyi yerine getirebilmek adına 16 çekirdekli bir Neural Engine'e sahip.
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Modele baktığımızda göze arpan bir başka yenilik de kapak kapalıyken iki harici monitöre bağlayabilme özelliği oldu. Ek olarak modeller 18 saatlik pil ömrü, 24 GB'a kadar RAM desteği ile sahne alıyor. Apple, hem 13 inç hem de 15 inç varyant için 2 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.
Apple sayfasında yer alan ifadeye göre M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla; M3 çipe sahip 15 inç MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Her iki model de gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.
Yeni modelde başlıca yenilikler şu şekilde sıralanabilir;
M3 işlemci: Apple'ın iddiasına göre TSMC'nin 3 nm üretim bandından geçen M3 işlemcisi, M1 işlemcisine sahip Air modelinden yüzde 60'a kadar, Intel işlemcili Air'den ise 13 kat daha hızlı.
Liquid Retina ekran: MacBook Air cihazlarının Liquid Retina ekranı 500 nite kadar parlaklığa, 1 milyar renk desteğine sahip. Ayrıca cihazlar, benzer kategorideki PC laptoplardan 2 kata kadar daha fazla çözünürlüğe sahip olacak şekilde dizayn edildi.
İki adet harici ekran desteği: M3 MacBook Air'ler kapağı kapalıyken iki adede kadar harici ekran bağlamanıza olanak tanıyor.
Çok yönlü bağlantı özellikleri: Yeni model, Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı desteği ile selefine göre 2 kat indirme hızı sunuyor.
Kamera, mikrofonlar ve hoparlörler: 1080p FaceTime HD kamera, üçlü mikrofon diziliminin yanı sıra Dolby Atmos ve Uzamsal Ses desteğiyle sahne alıyor.
Apple, tanıtımda şu ifadeleri kullandı;
"M3 çipe sahip MacBook Air, M1 çipe sahip modelden yüzde 60'a kadar, Intel tabanlı en hızlı MacBook Air'den ise 13 kata kadar daha hızlı. ve M3 çipteki daha hızlı ve daha verimli Neural Engine sayesinde MacBook Air, günlük işler için yapay zeka destekli en iyi laptop olmaya devam ediyor. 13 inç ve 15 inç MacBook Air inanılmaz ince ve hafif bir tasarım, 18 saate kadar pil ömrü1 ve göz alıcı Liquid Retina ekranın yanı sıra iki adede kadar harici ekran desteği ve önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı Wi-Fi bağlantısı gibi yeni becerilere de sahip."
13 inç M3 MacBook Air fiyat listesi;
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Kutudan Android 14 One UI 6 ile gelecek olan modelin Ash Black, Groovy Violet ve Jazzy Green renk seçenekleri bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 156 dolar veya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 175 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Çin, dünyanın en büyük video gözetim ağı olan Skynet'i Ay'a taşıyarak, uzaydaki en büyük gözetim ağını oluşturmayı planlıyor. Bu, Çin'in Ay'daki gelecek varlıklarını korumak ve Ay'daki faaliyetleri izlemek amacıyla tasarlanmış bir proje olacak. Skynet (Tianwang), Çin'in hemen hemen her yerini kapsayan 600 milyondan fazla kamera içeren, dünyadaki en büyük video gözetim ağı olarak biliniyor. Çin'in Ay gözetim sistemi, Ay araştırma istasyonu için optik gözetim sistemini inşa etme ve işletme konusunda Skynet'ten öğrenilen derslerden yararlanacak. Sistemin temeli, yüksek performanslı güvenlik kameraları olacak. Bu kameralar, görünür ışık veya kızılötesi bölgelerde çalışacak ve yapay zeka destekli çiplerle donatılacak. Bu girişim, Çin ve ABD'nin Ay'ın güney kutbunda uluslararası üsler kurma planları ile paralellik gösteriyor. Ay'ın sınırlı ve potansiyel olarak yoğunlaşmış su kaynaklarına yönelik rekabet ve çatışma olasılığı, uzay yolculuğu yapan uluslar arasında endişelere yol açıyor. Uluslararası hukuk, Ay yüzeyinde silah yerleştirmeyi yasaklıyor ve her iki ülke de Ay keşif programlarının tamamen barışçıl olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu proje, Ay'daki ve uzaydaki insan varlığının geleceğini nasıl etkileyebilir?
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15 inç M3 MacBook Air fiyat listesi;
Son Dakika › Teknoloji › M3 MacBook Air modelleri tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları - Son Dakika
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Oyun endüstrisi son aylarda büyük bir krizin içine girmiş durumda. EA'in bir Star Wars oyununu iptal ettiği, bir diğerini ise devam ettirdiği bildirildi. Bit Reactor, geliştirilmekte olan strateji tabanlı Star Wars oyunu için yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu ve oyunun iptal edilmediğini duyurdu. EA tarafından yürütülen yeniden yapılanmadan etkilenmediklerini açıklayan Bit Reactor, strateji tabanlı Star Wars oyunu için beklentilerin devam ettiğini belirtti.
Microsoft ve Bosch, sürücüsüz arabalardaki yapay zeka desteğini geliştirmek için uzun dönemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği sayesinde sürüş güvenliğinin büyük ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka teknolojileri, otomobilin veri tabanına kaydedilen görsel ve yazılı verileri kullanarak aracın sürüş kalitesini ve hareket kabiliyetini artıracak. Bu iş birliği, Apple'ın araba projesinin iptal olmasının ardından ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Bosch'un üst düzey yöneticileri, projenin sürüş güvenliğini iyileştirerek kazaları azaltacağını iddia ediyor. Bu iş birliği, yapay zeka yatırımlarının otomobil sektöründe büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor.
Apple, WWDC 2024 etkinliğinde tüm platformlarında yeni yapay zeka özelliklerini duyurmayı planlarken, M3 MacBook Air için 'Dünya'nın en iyi laptopu' iddiasında bulundu. Yeni MacBook Air, yapay zeka özellikleriyle kullanıcılara güçlü kamera özellikleri, dil çevirisi, metin tahminleri gibi akıllı özellikler sunuyor. Apple'ın yapay zeka alanındaki bu ilerlemeleri, teknoloji pazarındaki rekabete nasıl bir etki yapacağı merak konusu.
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Apple Türkiye, bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte 4 Mart itibariyle yeni fiyat listesi...
Huawei, JAC ile iş birliği yaparak Çin'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kurmayı hedefliyor. Fabrika, yıllık 200 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacak ve toplamda 550 milyon dolarlık bir yatırım gerektirecek. Fabrikada DE ve X6 platformları kullanılarak B ve C segmentlerinde sedan ve SUV modelleri üretilecek. Ayrıca, Huawei destekli MPV araçlardan da yılda 35 bin adet üretilecek. Gigafactory ile Huawei ve JAC, elektrikli otomobilleri daha akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.
Google ve OpenAI arasındaki yapay zeka tabanlı sohbet botu yarışına Amazon destekli Anthropic da katıldı. Anthropic, Claude 3 adlı yapay zeka modelini tanıtarak, rakiplerini geride bıraktığını iddia etti. Claude 3, metin sohbetinin yanı sıra fotoğraf ve belge analizi gibi yeni özellikler sunuyor. Anthropic, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi liderlerle rekabet etmeyi ve üretken yapay zeka alanında pay sahibi olmayı hedefliyor.
Nissan, İngiltere'deki eski elektrikli Leaf modellerinde telefon uygulamasının kullanıma kapanacağını duyurdu. Bu karar, 2G hatlarının kapatılmasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 3 bin Leaf sahibinin etkileneceği düşünülürken, bu durum Nissan'a duyulan güveni azaltabilir. Şirket, klima kontrolü gibi fonksiyonların arabaya yerleşik olduğunu belirtti.
Samsung, orta ve üst segment için ürettiği modellerle akıllı telefon dünyasında hatırı sayılır bir pay elde etti. Bu gidişatı sürdürmek isteyen şirket, orta seviye bir modelini daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Samsung Galaxy F15 sahne aldı. Cihaz, MediaTek'in orta sınıf işlemcisi Dimensity 6100+ yer alıyor. Ön panelde ise su damlası çentikli 6,6 inç 1080×2340 90 Hz AMOLED ekran bulunuyor. Arka panelde üçlü bir kamera dizilimi karşılıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 5 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. 6.000 mAh pil ile sahne alacak model, 25W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 14 One UI 6 ile gelecek olan modelin Ash Black, Groovy Violet ve Jazzy Green renk seçenekleri bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 156 dolar veya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 175 dolar olarak fiyatlandırılıyor.
Çin, dünyanın en büyük video gözetim ağı olan Skynet'i Ay'a taşıyarak, uzaydaki en büyük gözetim ağını oluşturmayı planlıyor. Bu, Çin'in Ay'daki gelecek varlıklarını korumak ve Ay'daki faaliyetleri izlemek amacıyla tasarlanmış bir proje olacak. Skynet (Tianwang), Çin'in hemen hemen her yerini kapsayan 600 milyondan fazla kamera içeren, dünyadaki en büyük video gözetim ağı olarak biliniyor. Çin'in Ay gözetim sistemi, Ay araştırma istasyonu için optik gözetim sistemini inşa etme ve işletme konusunda Skynet'ten öğrenilen derslerden yararlanacak. Sistemin temeli, yüksek performanslı güvenlik kameraları olacak. Bu kameralar, görünür ışık veya kızılötesi bölgelerde çalışacak ve yapay zeka destekli çiplerle donatılacak. Bu girişim, Çin ve ABD'nin Ay'ın güney kutbunda uluslararası üsler kurma planları ile paralellik gösteriyor. Ay'ın sınırlı ve potansiyel olarak yoğunlaşmış su kaynaklarına yönelik rekabet ve çatışma olasılığı, uzay yolculuğu yapan uluslar arasında endişelere yol açıyor. Uluslararası hukuk, Ay yüzeyinde silah yerleştirmeyi yasaklıyor ve her iki ülke de Ay keşif programlarının tamamen barışçıl olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu proje, Ay'daki ve uzaydaki insan varlığının geleceğini nasıl etkileyebilir?
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