Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı

Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
18.02.2026 17:53
Orta Avrupa’dan Balkanlar’a uzanan Karpat Dağları’ndaki buzulların derinliklerinde keşfedilen 5 bin yılı aşkın yaştaki yeni bir bakteri türü, modern antibiyotiklerin önemli bir bölümüne karşı direnç göstermesiyle bilim dünyasını alarma geçirdi. Binlerce yıl boyunca buz tabakaları arasında izole kalan bu canlı, hem olası sağlık risklerine hem de geleceğin ilaçlarına ışık tutabilecek çarpıcı bulgular ortaya koydu.

Orta Avrupa'dan Balkanlar'a uzanan Karpat Dağları, çarpıcı bir keşifle gündeme geldi. Dağların Romanya sınırları içinde kalan bölümünde yapılan araştırmalar, buzulların derinliklerinde korunmuş tarih öncesi bir bakteriyi gün yüzüne çıkardı.

ADETA ZAMAN KAPSÜLÜNDE ÇIKMIŞ

Bilim insanlarının analizlerine göre, mağarada yaklaşık 5 bin 300 yıl öncesine, yani Geç Taş Devri dönemine uzanan bir bakteri bulundu. Binlerce yıl boyunca buz tabakaları arasında izole kalan bu canlı, adeta zaman kapsülü gibi korunarak günümüze ulaştı.

Mağarada antibiyotiğe dirençli 5 bin 300 yıllık bakteri bulundu

ANTİBİYOTİKLERE KARŞI BEKLENMEDİK DİRENÇ

Keşfi asıl dikkat çekici kılan unsur ise bakterinin modern tıbbın en güçlü silahlarına karşı direnç göstermesi oldu. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde çok sayıda yaygın antibiyotik denenirken, bunların önemli bir bölümünün bakteri üzerinde etkisiz kaldığı görüldü. Bu durum, antibiyotik direncinin yalnızca günümüzün bir sorunu olmadığını, doğanın binlerce yıldır geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu ortaya koydu.

DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞ YENİ BİR TÜR

Araştırma, Romanya Biyoloji Enstitüsü Akademisi bünyesinde yürütüldü. Örnekler, ülkenin kuzeybatısında yer alan Scarioara Buzul Mağarası'ndaki yer altı buzullarından alındı. Bilim ekibi, metrelerce derinliğe inerek çıkarılan buz çekirdeğinde bu antik mikroorganizmaya ulaştı.

Çalışmayı yürüten isimlerden Cristina Purcarea, elde edilen bulguların uluslararası bilim çevreleriyle Frontiers in Microbiology üzerinden paylaşıldığını açıkladı. İncelemeler sonucunda bakterinin daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğu ve bilim literatürüne farklı bir isimle kazandırıldığı belirtildi.

Mağarada antibiyotiğe dirençli 5 bin 300 yıllık bakteri bulundu

TEHDİT Mİ, FIRSAT MI?

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise bu bakterinin bazı zararlı mikropların çoğalmasını yavaşlatıcı etki göstermesi oldu. Uzmanlar, bu özelliğin gelecekte yeni ilaçların geliştirilmesine kapı aralayabileceğini ifade ederken, buzulların erimesiyle benzer antik mikroorganizmaların doğaya karışma riskine de dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif, hem küresel sağlık açısından yeni soruları gündeme getiriyor hem de doğanın bilinmeyen savunma sistemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Orta Avrupa, Teknoloji, Balkanlar, Bakteri, Sağlık, Bilim, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Ne işiniz var da karıştırıyonuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
