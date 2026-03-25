Mahkeme, Meta ve Google'ı Sorumlu Tuttu

25.03.2026 21:38
Los Angeles mahkemesi, sosyal medya bağımlılığı nedeniyle Meta ve Google'a emsal karar verdi.

Los Angeles'taki bir mahkeme, çocukluk döneminde sosyal medyaya bağımlılığı nedeniyle Meta ve Google'a dava açan genç bir kadın ile ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi.

Mahkeme, Meta ve Google'ın, Kaley olarak bilinen 20 yaşındaki kadının zihinsel sağlığını bozacak şekilde bağımlılık yaratan sosyal medya platformlarını amaçlı olarak geliştirdiğini tespit etti.

Sonuç, bugün ABD mahkemelerinde ilerleyen yüzlerce benzer davayı etkileyebilir.

Meta'nın avukatları, Kaley'in hayatında zorluklar yaşamış olduğunu kabul etmekle birlikte, Meta'nın sahip olduğu Instagram'ı kullanmasının bunda etkili olmadığını savundu.

Yaklaşık beş hafta süren davanın ardından mahkeme, davacının uğradığı zararın %70'inden Meta'yı, %30'undan ise YouTube'u sorumlu tuttu.

Meta, yaptığı açıklamada: "Karara saygı duyuyoruz ancak katılmıyoruz ve hukuki seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Şubat ayında ilk kez mahkemeye çıkan Meta'nın yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, şirketinin 13 yaşından küçük kullanıcıların platformlara kabul edilmemesine ilişkin uzun süredir devam eden politikasını vurguladı.

Meta'nın küçük yaşta çocukların platformlarını kullandığını bildiğini gösteren iç araştırma ve belgeler kendisine sunulduğunda, Zuckerberg, 13 yaş altı kullanıcıları tespit etme konusunda "her zaman daha hızlı ilerleme" sağlanmasını istediğini söyledi.

Şirketin "zaman içinde doğru noktaya ulaştığında" ısrar etti.

YouTube'un sahibi olarak Google da davada sanık olmasına rağmen, yargılamanın büyük bölümü Instagram ve Meta üzerinde yoğunlaştı.

Snap ve TikTok da başlangıçta davalıydı, ancak her iki şirket de dava başlamadan önce Kaley ile anlaşmalara vardı. Anlaşmalar gizli tutuldu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
