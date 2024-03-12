Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz? - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji
BBC

Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz?

Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz?

Fotoğrafların manipüle edilmesi ve yapay zeka tarafından üretilmiş görüntülerin yayılmasıyla birlikte, doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ancak anormal ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler, eller ve kulaklar, meta veriler ve görüntü gürültüsü gibi ipuçları kullanılarak manipüle edilmiş veya yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü tespit edilebilir. Ayrıca, Google gibi internet şirketleri tarafından sunulan doğrulama araçları da bu konuda yardımcı olabilir.

12.03.2024 06:44  Güncelleme: 06:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fotoğrafların sadece birkaç tıklamayla dijital olarak değiştirilebildiği ve hatta yapay zeka ile sıfırdan üretilebildiği bir dünyada, gözlerimizin gördüğüne inanmak da giderek zorlaşıyor.

Görüntüleri manipüle etmek için kullanılan teknikler o kadar gelişkin ki, hiper-gerçekçi sahte görüntü çağına girmiş durumdayız.

Bu tür görüntüler yanlış bilginin yayılmasına yol açabilir ve hatta seçimler gibi önemli olaylarda kamuoyunu etkileyebilir.

Galler Prensesi Kate Middleton ve çocuklarının bir fotoğrafının "manipüle edildiği" endişesiyle haber ajansları tarafından geri çekilmesiyle, bu konu daha önce hiç olmadığı kadar gündeme girdi.

Peki, düzenlenmiş veya yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntüyü tespit etmek için neler yapılabilir?

Yansımalar ve gölgeler

Anormal ışıklandırma genellikle bir fotoğrafın değiştirildiğini ele verir. Örneğin insanların gözlerindeki ışık yansımalarını kontrol edin; ışık kaynağı genellikle gözlere yansıyacaktır.

Boyut ve renk konumla eşleşmiyorsa veya gözler arasında farklılık varsa, şüphelenmek için nedeniniz olabilir.

Bir görüntüdeki yansıtıcı yüzeylerde öznelerin ve nesnelerin görünme şekli de ipuçları sağlayabilir.

Görüntüdeki nesnelerin gölgeleri, birden fazla görselden bir araya getirilmişse aynı hizada olmayabilir, ancak bazı fotoğrafların birden fazla ışık kaynağıyla çekilebileceğini unutmayın.

Işığın bir öznenin yüzünde nasıl göründüğünü incelemeye değer. Örneğin güneş arkalarındaysa kulakları kırmızı görünebilir.

Yapay zeka da uyumsuz ışık ve gölgeler üretebilir, ancak algoritmalar geliştikçe, yapay zeka tarafından üretilen yüzler genellikle insan yüzlerinden daha gerçek sanılabiliyor.

Eller ve kulaklar

Bir başka belirleyici yöntem de kopyalanması zor olan özellikleri aramak. Yapay zeka şu anda elleri ve kulakları oluşturma konusunda zayıf; şekillerini, oranlarını ve hatta parmak sayılarını bile karıştırabiliyor.

Bunlar ressamların da zor bulduğu özelliklerle aynı. Ancak insanların yapay zeka tarafından üretilen görüntülerinin diğer yönleri hiper-gerçek hale geldikçe, bu yanlışlıklar gözümüze doğal görünmeyen ve rahatsız eden bir his yaratır.

Meta verilere bakın

Dijital görüntülerin kodlarında, sahte bir görüntünün tespit edilmesine yardımcı olabilecek bilgi kırıntıları gizlidir.

Bir dijital kamera bir görüntüyü her çektiğinde, görüntü dosyasına meta veriler yazılır.

Örneğin zaman damgaları, Başkan Donald Trump'ın Ekim 2020'de Covid-19'a yakalandığını açıkladıktan bir gün sonra gerçekten Beyaz Saray'da olup olmadığına dair sorulara yol açtı.

Görüntü gürültüsü

Her dijital kamera sensöründe, fotoğraflarda bir tür "parmak izi" bırakan özgün hatalara yol açan küçük üretim hataları olabilir.

Bu daha sonra belirli bir kamera ile ilişkilendirilir ve bir fotoğrafın manipüle edilmiş alanlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Yapay zeka tarafından üretilen bir görüntünün greni de tuhaf görünebilir.

Doğrulama araçları

Google gibi internet şirketleri, insanların yapay zeka tarafından üretilen görselleri tespit etmelerine yardımcı olabilecek görsel doğrulama araçlarını kullanıma sundu.

Facebook ve Instagram, Meta'nın kendi sistemlerinden gelen yapay zeka tarafından üretilen görüntüleri ve aynı şeyi diğer şirketlerin yapay zeka araçları tarafından üretilen görseller için de yapmayı planlıyor.

Kaynak: BBC

Google, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tesla Türkiye'ye giriş yaptı ve İzmir'de mağaza açacak
    02:22 Tesla Türkiye'ye giriş yaptı ve İzmir'de mağaza açacak

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023 itibariyle Türkiye topraklarına giriş yaptı ve satışlara başladı. İstanbul ve Ankara'da mağazaları bulunan Tesla, İzmir'de de bir mağaza açacak. Şirket, İzmir mağazası için iş ilanları oluşturdu ve servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor. Başvurular resmi web sitesi üzerinden yapılabilir.

  • Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek
    00:22 Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek

    Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor.

  • Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi
    00:22 Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi

    Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. 10 Mart'ta 35 milyon 348 bin 999 oyuncuyla yeni bir rekor kırıldı. Counter-Strike 2 en çok oynanan oyun oldu.

  • Netflix ve Apple, 2024 Akademi Ödülleri'nde başarısız oldu
    00:22 Netflix ve Apple, 2024 Akademi Ödülleri'nde başarısız oldu

    2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.

  • Apple, Çin'de yeni bir mağaza daha açıyor
    22:23 Apple, Çin'de yeni bir mağaza daha açıyor

    Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.

  • Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat
    22:23 Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat

    Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

  • Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri ve Fiyatı
    22:23 Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri ve Fiyatı

    Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor.

  • Huawei ve BAIC'in ilk lüks elektrikli aracı Nisan'da tanıtılacak
    22:22 Huawei ve BAIC'in ilk lüks elektrikli aracı Nisan'da tanıtılacak

    Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.

  • Helldivers 2 Satışları 5 Milyon Adedi Aştı
    22:22 Helldivers 2 Satışları 5 Milyon Adedi Aştı

    Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti.

BBC

00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:16 Fernando Santos’tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
21:46 Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı
23:32 Kocaeli’de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü Kocaeli'de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü
23:16 Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı
22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara ihtiyacı yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara ihtiyacı yok
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP’den açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 06:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement