Belediyede iş başı yaptı! 10 parmağında 10 marifet - Son Dakika
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Belediyede iş başı yaptı! 10 parmağında 10 marifet

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Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, bir aydır eğitilen MEGA isimli insansı robotu belediyede görevlendirdi. Vatandaşları ilgili birimlere yönlendirmesi planlanan MEGA'nın ilerleyen süreçte zabıta olarak denetim yapması da hedefleniyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelecekte farklı robotların da devreye alınacağını açıkladı.

Türkiye'de belediyede çalışan ilk insansı robot  Melikgazi Belediyesi'nde göreve başladı. MEGA adı verilen robot, Melikgazi Belediyesi'nin farklı birimlerinde vatandaşlara yardımcı olacak ve çeşitli görevler üstlenecek.

MEGA BELEDİYEDE İŞE BAŞLADI

Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve yaklaşık bir aydır eğitilen MEGA isimli insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde kullanılacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda hem teknoloji alanındaki çalışmalarını hem de robotik yapay zeka asistanı MEGA'yı tanıttı. 

Belediyede iş başı yaptı! 10 parmağında 10 marifet

ZABITA OLARAK DENETİM YAPABİLECEK

MEGA'nın görevleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntıları açıklayan Palancıoğlu, robotun yalnızca vatandaşları karşılamakla sınırlı kalmayacağını belirtti. Palancıoğlu, "Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu." dedi. Robotun belediyeye gelen vatandaşlara da yardımcı olacağını anlatan Palancıoğlu, "Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek." ifadelerini kullandı.

HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU DA AÇIKLADI

Tanıtım toplantısında MEGA'nın yetenekleri de sergilendi. Dans gösterisi yapan insansı robot, kendisine yöneltilen futbol ve basketbol sorularını da yanıtladı. "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna futbolda "Kayserispor" cevabını veren MEGA, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u desteklediğini söyledi.

Mustafa Palancıoğlu, Teknoloji, Melikgazi, Kayseri, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Belediyede iş başı yaptı! 10 parmağında 10 marifet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Umer Teknik Umer Teknik:
    Aman yolsuzluk yapmasında ne yaparsa yapsın.:) 2 0 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    Bu robot zabıta olarak denetim yaparsa bunu parçalara ayırır seyyar satıcılar :) 1 0 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    millet zaten iş bulamıyor birde bunlar çıktı 1 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    gavur icadı deyip parçalamamışlar. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa acar Mustafa acar:
    bana da lazım şundan bi tane ya ?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Belediyede iş başı yaptı! 10 parmağında 10 marifet - Son Dakika
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