Memurlara yeni hak geliyor - Son Dakika
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Memurlara yeni hak geliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Memurlar için yeni bir hak daha geliyor.

23.12.2024 09:30
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Milyonlarca memurun dör gözle beklediği değişiklik için bu hafta adım atılıyor. Bütçe maratonunu geride bırakan TBMM, yeni haftada Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklifi görüşecek.

İLAVE KADEME HAKKI GELİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada görüşülecek kanun teklifine göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 30 Kasım'da yapılan görüşmelerde ise Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. İstifa eden memurlara memuriyete geri dönme hakkı getirilirken, sözleşmeli personelliğin kapsamı da genişletilmişti.

Buna göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli.

İSTİFA EDEN MEMURLARA GERİ DÖNME HAKKI

Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlar yanında söz konusu nitelikte olabilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara da aylıksız izin verilebilecek. Böylece herhangi bir mali ilave külfet oluşmadan kamu görevlilerinin ülkenin ulusal menfaatleri ve kamu yararı yanında kendi mesleki gelişimleri bakımından da yararlı olabilecek çalışmalara katılabilmesi imkanının genişletilmesine yönelik düzenleme yapılmış olacak.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip ilgili kadrolara ataması yapılan ve bilahare bu kadrolarındayken memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıkları kadrolarına atanacak. Bu hükme göre atananların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş, bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

MEMUR EŞLERİNE AYLIKSIZ İZİN

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine 3 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Yeterlik sınavına girmeye hak kazananların sınavı en geç 6 ay içinde yapılacak.

Düzenleme değiştirilmeden önceki Kanun hükümleri kapsamında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış olup bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen kurumlarınca ilk yeterlik sınavı yapılmamış olanlar bakımından söz konusu sınavın yapılması için öngörülen 6 aylık süre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak.

Sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atananlara, herhangi bir disiplin cezası almamaları kaydıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenleme, daha önce söz konusu statü geçişini hükümde belirtilen kanunlar çerçevesinde yapanlara, geçmişe dönük faydalandırılmaksızın uygulanacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu veya diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Sözleşme yapmaya İdari İşler Başkanı yetkili olacak. Sözleşmeli personel hakkında Kanun'da ve sözleşmede yer almayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümler uygulanacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek ücret Kanun'un ilgili fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının 3 katını geçmemek üzere görevin mahiyeti ve çalıştırılacak kişinin vasfı gibi kriterler gözetilerek İdari İşler Başkanı tarafından belirlenecek. Geçici olarak ve/veya haftanın belirli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde sözleşmeli statüde çalıştırılanlara, çalıştırılan günlerle veya saatlerle orantılı olarak ödeme yapılacak.

Memurlara yeni hak geliyor

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Memurlara yeni hak geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • VURKAÇOĞLU:
    Ya bu memur olmayanlar insan değilmi Türkiye vatandaşı değilmi ne hak varsa memura nasıl bir adalet anlamış değilim 14 15 Yanıtla
  • Erkan Dursun:
    Özel.sektör işçiside 100 yildir Kidem tazminatini alamaiyor ama kimsenin umruda deil Her yil binlerce özel sektor işçisine tazminat vermemek için Mobbinge maruz birakilip işten kendi istegiyle cikiyor muamelesi yapip 10 yillik tazminatlari ceplerine indiriyorlar Yazik günah bu halka Hep.memura hep memura 6 ay önce memura yüzde 25 enflasyon zammi verildi özel sektöre verilmeli şuan askeri ücretin 4 toplantisi yapilacak yuzde 30 33 deniyor 6.ayda zam almayan bir halk var ve yuzde 25 alan memurun zammindan sonra piyasada Zam almadigi halde memura verilen zamdan ötürü 6 ay daha fazla enflasyona ezdirilen özel sektör işcisı bugun 6 aylik refah seviyesi ile 12 .aya ulaşan ozell sektör işcisine Sadece yüzde 8 fark vermeyi düsunuyorlar yazik bu halka yani 6 ay enflasyonu yüzde 8 mi hem bizim icin hemdr memurlar icin köle olsak daha iyi olurduk bu sistem kölelikten peter. 12 3 Yanıtla
  • Yakup Tosun:
    oy veren işçiler bütün halkları kazanan memurlar seçimde görüşürüz 8 4 Yanıtla
  • DİPLOMALI BEKÇİ:
    Haberi düzgün okumayan işçi kardeşlerim, memurlara yeni hak falan verildiği yok. Sözde verilen bu hakkı kullanabilecek memur yok denecek kadar az sayıda. Taban ücretten alınan tazminat ve emekli ikramiyesi farkı, zaten memur ve işçinin makasını çok acıyor. Eminim ki işçi kardeşlerim memur olmak istemez. Memurluğun en iyi ve hatta tek iyi yanı az çalışmak ve ortalama ücret kazanmak. Mesai yapan herhangi bir fabrika işçisi memurdan çok daha fazla kazanabilir. 4 4 Yanıtla
  • Alparslan:
    memurluğa geri dönme hakkı diuyirmyonetici kadromdiyir kimleri hangi makamlara getircekelr acaba 4 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    allahiniz varmı dipteki asgari ucretliyi parça parça ettiniz çoğu insanın yuvası dağıldı bu durumda kileri duzelteceginize hala memeurlara hak veriyorsunuz vermeyin demiyorum ama bizimde anamızı beklemeyin diyoruz rabbim hakkımızı alsın 3 0 Yanıtla
  • Fırat Gökmen:
    abi seçim olsa ne olacak bu sistem buna mecbur bende bir işçiyim nefret ediyorum bu düzenden ama elden bişe gelmiyor yerine a b yada c partisi de gelse bu sistem değişmeyecek 2 0 Yanıtla
  • Gk Gs:
    haberin başlığına bakıp saydiranlar size verilen haklar çok bile okumayın aman ha okursanız bı yeriniz eksilir. Bende memurum yazılan verilen 1 tane hak yok bana 1 1 Yanıtla
  • Hakan Ozer:
    versinler bakalım doyurumadik memurlari memur cenneti Türkiye birde islerini hakiyla yapsalar ne kadar hak ediyorlar 1 0 Yanıtla
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