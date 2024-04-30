Mercedes-Benz, yeni nesil CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak - Son Dakika
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Teknoloji

Mercedes-Benz, yeni nesil CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak

Mercedes-Benz, yeni nesil CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak

Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius'un açıklamalarıyla firmanın Apple ile olan geleceği netleşti. Källenius, Mercedes-Benz'in bir sonraki nesil CarPlay'i desteklemeyeceğini duyurdu ve bunun yerine kendi Mercedes-Benz işletim sistemi üzerinde odaklanacaklarını belirtti. Şirket, bilgi-eğlence sisteminden otomasyona kadar her şeyi içeren bütünsel bir yazılım mimarisi olan bu işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak mevcut müşterilerin Apple CarPlay'ı kullanmaya devam edebileceği ifade edildi.

30.04.2024 11:09
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Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius'un açıklamalarıyla firmanın Apple ile olan geleceği netleşti. Källenius, Mercedes-Benz 'in bir sonraki nesil CarPlay 'i destekleyip desteklemeyeceğini duyurdu.

Mercedes-Benz, yeni nesil CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak

Mercedes-Benz, birçok otomobil markasının aksine yeni nesil Apple CarPlay'i desteklemeyecek. Bunun yerine şirket, gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan kendi Mercedes-Benz işletim sistemi üzerinde odaklanmış durumda.

Mercedes-Benz, yeni nesil CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak

Källenius, cevabında, Mercedes-Benz'in kendi işletim sistemi olan Mercedes-Benz işletim sistemi üzerinde odaklandığını ve bunun arabanın merkezi sinir sistemi olduğunu belirtti. Bu işletim sisteminin, bilgi-eğlence sisteminden otomasyona, arabanın dış ve iç fonksiyonlarından sürücü sistemi ve pil yönetimine kadar her şeyi içeren bütünsel bir yazılım mimarisi olduğunu vurguladı.

Källenius, Mercedes-Benz'in Google ile işbirliği yaparak "bir arabanın haritasının sürüş destek sistemine nasıl entegre edilmesi gerektiğinin gelecek neslinin" geliştirilmesi konusunda çalıştığını da açıkladı.

Ancak Mercedes-Benz'in yeni nesil CarPlay'i destekleme gibi bir planı olmamasına rağmen, Källenius, şirketin mevcut klasik CarPlay uygulamasını terk etmeyeceğini belirtti. GM'nin aksine Mercedes-Benz, mevcut müşterilerin Apple CarPlay'ı kullanmalarına izin vermeye devam edeceğini söyledi.

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Källenius, "Biz, 'Eğer müşteri Apple CarPlay kullanmak isterse, ona izin vermeyeceğiz,' gibi bir düşünceye sahip değiliz. Dolayısıyla Apple CarPlay'e ve Android Auto'ya sahibiz. Bazı fonksiyonlar için bunu tercih ederseniz, arasında geçiş yapabilirsiniz" dedi.

Apple, WWDC 2022'de yeni nesil CarPlay'i duyurduğunda, özelliği benimseyecekleri iddia edilen otomobil üreticilerinin bir listesini sundu. Mercedes-Benz bu listedeydi, ancak şimdi planlarının değiştiği açık. Aston Martin ve Porsche, yeni nesil CarPlay'i destekleyeceklerini doğruladı. Diğer otomobil üreticileri ise henüz bir açıklama yapmış değil.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mercedes-Benz, yeni nesil CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak - Son Dakika

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