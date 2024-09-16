Mersin'de İnsansız Su Altı Yarışması Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Mersin'de İnsansız Su Altı Yarışması Başlıyor

TEKNOFEST kapsamında Mersin'de 45 takım, su altı araçlarıyla yarışacak. Ödüller yüksek.

16.09.2024 12:50
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Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali, 45 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

Gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı veya otonom su altı araçlarının geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma, ASELSAN'ın yürütücülüğünde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmada, başvuru yapan 1110 takımdan finalist olmaya hak kazanan 45'i mücadele edecek.

Yarışmaya 16 ilden gelecek katılımcılar, "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" başlıklı görevlerde yeteneklerini sergileyecek.

Kentte 20 Eylül'de sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci sıradaki takım 150 bin ve üçüncü sıradaki takım 120 bin lira alacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Havacılık, mersin, Eğitim, Adana, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mersin'de İnsansız Su Altı Yarışması Başlıyor - Son Dakika

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