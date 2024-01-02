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Meta, genç içerik üreticileriyle depremzedelere yardım etmek için bir proje başlattı - Son Dakika
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Meta, genç içerik üreticileriyle depremzedelere yardım etmek için bir proje başlattı

Meta, Türkiye'nin seçkin genç Instagram içerik üreticilerini bir araya getirerek depremzedelere yardımcı olmayı ve turizmi canlandırmayı hedefleyen bir proje başlattı. Genç içerik üreticileri, depremden etkilenen bölgelere yönlendirilerek deneyimlerini takipçileriyle paylaşacak ve turizmi canlandırmaya katkıda bulunacak. Ayrıca, Meta'nın Koç Üniversitesi KARMA Lab ile iş birliği yaparak geliştirdiği artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri sayesinde depremden önceki dönemdeki yapıların nasıl göründüğü gösterilecek ve tarih ve kültür vurgulanacak. Bu proje, turizmi canlandırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturma amacını da taşıyor.

Meta, genç içerik üreticileriyle depremzedelere yardım etmek için bir proje başlattı
02.01.2024 - 22:29,
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Son depremlerin etkilediği bölgelerin toparlanması ve turizmin yeniden canlandırılması için Meta, Türkiye'nin seçkin genç Instagram içerik üreticilerini bir araya getiren özel bir proje başlattı. Bu proje, sadece turizmi canlandırmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışını da öne çıkarıyor. Meta depremzedelere nasıl yardımcı olacak?

Meta depremzedelere nasıl yardımcı olacak? – İçerik üreticilerin planı ne?

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Meta'nın girişimi, öncelikle genç içerik üreticileriyle iş birliği yaparak onları depremden etkilenen bölgelere yönlendirme amacını taşıyor. Bu sayede, gençlerin bu bölgeleri ziyaret etmeleri ve deneyimlerini takipçileriyle paylaşmaları teşvik ediliyor. Bu yaklaşım, gençler arasında farkındalık oluşturma ve turizmi canlandırma potansiyeli taşıyor.

Projenin bir diğer önemli unsuru, Meta'nın Koç Üniversitesi KARMA Lab ile iş birliği yaparak geliştirdiği artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri. Bu filtreler, depremden önceki dönemdeki yapıların nasıl göründüğünü yansıtarak, tarih ve kültürün vurgulanmasını amaçlıyor. Takipçiler, bu filtreler aracılığıyla depremden etkilenen bölgelerin geçmişine dair bir pencere açarak, bu yerlerin güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

Bununla birlikte, proje kapsamında yapılan ziyaretlerin turizmi canlandırması ve yerel işletmelere destek olması bekleniyor. Özellikle Maraş Çarşısı, Gaziantep Kalesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi gibi önemli noktalara yapılan bu ziyaretler, bölgenin ekonomisine katkı sağlayarak turizmin canlanmasına destek olmayı hedefliyor.

Ancak proje sadece turizmi canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve farkındalık da taşıyor. Genç içerik üreticileri aracılığıyla, depremin etkilerine karşı duyarlılık ve bilinç oluşturmayı hedefleyen bu proje, geniş kitlelere ulaşan Instagram gibi bir platformu kullanarak insanları bir araya getirip farkındalık oluşturma amacını vurguluyor.

Meta'nın bu yenilikçi adımı, sadece turizmi canlandırmakla kalmayıp aynı zamanda gençler aracılığıyla sosyal bir amaç desteklemeyi ve toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu proje, depremin etkilerini azaltmada ve toplumların dayanıklılığını artırmada önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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