MİA Teknoloji 20 yıllık birikimini tek mühendislik omurgasında topluyor

Sağlık bilişiminden biyometriye, savunmadan enerjiye, mobiliteden yapay zekâya uzanan geniş teknoloji portföyünü yeniden konumlandıran MİA Teknoloji, kendisini birbirinden bağımsız sektörlerde faaliyet gösteren bir şirket yerine ortak mühendislik kabiliyetlerini farklı problemlere uygulayabilen 20 yıllık bir teknoloji ekosistemi olarak tanımlıyor. Şirketin yeni yaklaşımının merkezinde ürün sayısı değil; algılayan, bağlayan, anlamlandıran, karar desteği üreten, yöneten ve sürdüren uçtan uca sistemler kurabilme kabiliyeti bulunuyor. Savunma ve kritik sistemler ise bu mühendislik modelinin yüksek güvenilirlik gerektiren en güçlü kanıt alanlarından biri olarak konumlanıyor.

MİA Teknoloji, 2006’dan bu yana farklı teknoloji ve sektörlerde oluşturduğu birikimi yeni bir kurumsal anlatı altında topluyor. Şirketin sağlık bilişiminden biyometrik kimliklendirmeye, savunma teknolojilerinden kritik tesislere, enerji ve mobiliteden yapay zekâ ve otonom sistemlere kadar uzanan portföyü ilk bakışta oldukça geniş görünse de yönetim bu yapının ortak noktasını sektörlerde değil, mühendislikte tanımlıyor.

MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin’e göre şirketin 20 yıllık geçmişi birbirinden kopuk proje ve ürünlerin toplamı değil; her yeni projede bir önceki kabiliyeti ileri taşıyan bir mühendislik birikimi.

Aynı Teknolojik DNA, Farklı Çözümler

MİA’nın farklı sektörlerde faaliyet gösterebilmesinin temelinde ortak teknoloji katmanlarının farklı problemlere uyarlanabilmesi bulunuyor. Savunmada kullanılan görüntü analitiği ve sensör füzyonu mobilitede çevre algılama veya filo optimizasyonunda; enerjide kullanılan tahminleme ve anomali analizi madencilikte proaktif bakım süreçlerinde; biyometri ise kritik tesislerden sağlık altyapılarına kadar farklı kimliklendirme senaryolarında kullanılabiliyor.

Bu nedenle şirket kendisini yalnız yazılım şirketi, yalnız sistem entegratörü, yalnız savunma şirketi veya yalnız yapay zekâ şirketi olarak tanımlamak yerine bütün bu teknoloji dünyalarını ortak mühendislik yaklaşımında buluşturan bir yapı olarak konumlandırıyor.

Algıla, Bağla, Anlamlandır, Yönet

MİA’nın mühendislik yaklaşımı altı temel fonksiyon üzerinden tanımlanıyor: Algılayan, verileri ve sistemleri birbirine bağlayan, bilgiyi anlamlandıran, karar desteği üreten, operasyonu yöneten ve sürekliliğini sağlayan bütünleşik bir teknoloji mimarisi. MİA Teknoloji, bu modeli Sistem Orkestrasyon Mühendisliği yaklaşımıyla tanımlıyor.

Beş Stratejik Eksen, Ortak Teknoloji Kabiliyetleri

MİA Teknoloji teknoloji ve mühendislik portföyünü beş ana stratejik eksen altında yapılandırıyor: Savunma Teknolojileri, Stratejik Sistemler & Global Güvenlik, Sürdürülebilir Yaşam & Akıllı Şehirler, Yapay Zekâ & Geleceğin Teknolojileri ve Sağlık Teknolojileri.

Bu eksenler birbirinden tamamen bağımsız teknoloji alanları olarak ele alınmıyor.

Yapay zekâ, veri, IoT, siber güvenlik, biyometri, dijital ikiz, sistem entegrasyonu ve saha mühendisliği gibi kabiliyetler farklı stratejik alanlar arasında kullanılabilen yatay teknoloji katmanları olarak çalışıyor.

Bu yaklaşım, şirketin geniş portföyünü ürün veya sektör sayısı üzerinden değil, aynı mühendislik kabiliyetlerinin farklı ihtiyaçlara ne ölçüde uyarlanabildiği üzerinden anlamlandırmasını sağlıyor.

Savunma, Yüksek Güvenilirlikli Mühendisliğin Güçlü Uygulama Alanlarından Biri

Savunma ve kritik sistemler MİA Teknoloji’nin yeni dönem büyüme stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Şirket bu alanları, yüksek güvenilirlik, bilgi güvenliği, birlikte çalışabilirlik, yüksek erişilebilirlik, saha disiplini ve uzun dönemli sistem sürdürülebilirliği gerektiren mühendislik uygulamaları açısından stratejik alanlar olarak değerlendiriyor.

Milli ve NATO tesis güvenlik yetkilendirmeleri, yüksek güven gerektiren projelerde edinilen saha deneyimi ve uluslararası standartlarla yürütülen çalışmalar da şirketin bu alandaki mühendislik kapasitesini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

MİA Teknoloji’nin özellikle kritik tesis güvenlik ve yönetimi, entegre tesis yönetimi ve bütünleşik sınır güvenliği alanları; yazılım, sensör, biyometri, veri, siber güvenlik, komuta-kontrol, sistem entegrasyonu ve saha mühendisliği gibi farklı kabiliyetlerin aynı sistem içerisinde birlikte çalıştığı stratejik çözüm alanları olarak öne çıkıyor.

Yeni Dönemin Hedefi: 20 Yıllık Birikimi Ölçeklemek

Şirket önümüzdeki dönemde Ar-Ge’den çıkan teknolojilerin daha fazla ürünleşmesini, platformlaşmasını ve fikri mülkiyete dönüşmesini; savunma ve kritik sistemlerde derinleşirken sağlık, enerji, mobilite ve yapay zekâ tarafındaki mevcut birikimin de ölçeklenmesini hedefliyor.

Lider Sistem ile birleşme süreci, iştirakler ve uluslararası iş birlikleri de bu stratejinin kaldıraçları olarak görülüyor.

Beltekin’in ifadesiyle: “20 yıldır teknoloji geliştiriyoruz. Bundan sonraki dönemin temel meselesi, bu birikimi daha büyük sistem sorumluluğuna ve global ölçekte ölçeklenebilir mühendisliğe dönüştürmek.”