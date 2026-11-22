Microsoft'tan ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) sistemlerine kadar dünya çapında yaşanan teknolojik aksaklık ve kesintiler yakın zamanda haberlere yansıdı. Teknik arızalar yaygın olsa da bu ölçekte yaşanması alışılmadık bir durum.Önce, Microsoft'un programlarında uzun bir kesinti yaşandı.Ardından ABD uçuşlarını saatlerce durduran teknik arıza geldi. Sonra ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin sistemlerinde (NSA) de sorun yaşandı.Bunların yanı sıra, en büyük ABD bankaları kesintiler nedeniyle bazı hizmetlerini veremezken popüler bir programlama dilinde büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. Tümü münferit olaylar da olsa birbirine bu kadar yakın gerçekleşmeleri, aralarında bir bağlantı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.Bunu destekleyecek hiçbir kanıt yok ama bu aksaklıklar modern teknoloji dünyasının nasıl işlediği ve güvenlik açıklarının nerede olduğu hakkında bize çok şey söylüyorlar.Neler oluyor?Çoğu vakada olduğu gibi, kesintilerin temel nedeni sistemdeki güncelleme veya kurulum hatalarıydı.Microsoft'ta yapılan bir ağ güncellemesi, sunucuların aşırı yüklenmesine ve kapanmasına yol açtı.ABD'de binlerce uçağın yere indirilmesine neden olan da, eski ve aksayan bir sanal ağda yapılan iyileştirilme çalışmasıydı. ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA)'nın dahili iletişim sistemindeki ve Apple'ın iCloud ve Apple Pay sistemlerindeki sorunların da sistem güncellemeleri sırasında yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığı söylendi.ABD bankalarındaki ödemelerde yaşanan aksaklık, JP Morgan Chase'in bir "yazılım hatası"ndan kaynaklanıyor diye açıklandı. Banka, bunun bir siber güvenlik olayı olmadığını söylüyor.Fakat son dönemde yaşanan bazı sorunlar aslında siber güvenlik açıklarıyla ilgili.Dünyanın en popüler üçüncü programlama dili Java'daki güvenlik açıklarını tespit etmek için yapay zeka kullanıldı. Araştırmacı Scott Helme ayrıca, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının kullandığı Optimizely platformunda da kötü amaçlı bir kod keşfetti. Neden şimdi ?Öncelikle siber olaylara ve yeni yapay zeka modellerinin rolüne değinelim.Helme, BBC Radio 4'ün Today programına yaptığı açıklamada "Tüm bu siber saldırıların arkasındakiler, hızlanmak için yapay zeka kullanmıyorsa çok şaşırırım" dedi. Yaz başından beri, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka şirketleri, en ileri modellerini belirli şirket ve kurumların kullanımına açtı. Fakat bu modelleri halkın erişimine açmanın şu an için çok riskli olduğuna karar verdiler.Bu teknoloji, şirket ve kurumlar tarafınan güvenlik açıklarını tespit etmek amaçlı kullanılabilecek. Suçlular ulaşmadan açıklar belirlenebilecek.Aynı durum hem Java hem de PHP olayında yaşandı. Açıklar istismar edilmeden önce yamalarla açıklar giderilmeye çalışıldı.Bir de çökmeler var. Crowd Strike ve sonra Amazon Web Services'in çökmesi çok sayıda cihaz ve sistem durdu. Bunun bir kısmı "teknik borçtan" kaynaklanıyor olabilir. Bu terim, operatörlerin altta yatan bir sorunu çözmek yerine yazılımda hızlı düzeltmelere yönelmesi durumunda kullanılıyor.Yüzeysel çözümlerin birikmesi, zamanla daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.Yapay zekanın geldiği nokta, birçok şirketi siber güvenlik denetimine gitmeye itti. Buldukları güvenlik açıklarını gidermek için de daha fazla güncelleme yayınlıyor olabilirler.Kesintiler genellikle çevrimiçi dünyanın dayandığı fiziksel teknolojiyi de hatırlatıyor. Örneğin kablolar, sunucular ve veri merkezleri.Mesela ABD hava trafik kontrolü olayında sorun, mühendislerin eski bakır telleri fiber optik tellerle değiştirmesi sırasında ortaya çıktı. Kaygılanmalı mıyız?ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı veya tek bir saldırgan tarafından gerçekleştirilmediği konusunda ısrar ediyor.Rubio "Sistematik bir saldırı altında değiliz. Bu olayların birbiriyle hiçbir ilgisi yok, aralarında bir bağlantı yok" dedi. PHP ve Java gibi vakalarda, "iyi niyetli" geliştiriciler, yapay zekanın yardımıyla, kötü niyetli geliştiricilerden önce hataları buldular. Bu da hataların yaygın olarak istismar edilmesinden önce bazı düzeltmeler yapmalarına imkan sağladı.Aynı zamanda, Anthropic de dahil önde gelen yapay zeka şirketleri, kendi ürünlerinin oluşturduğu riskler konusunda uyarıda bulundu.Kesintiler özellikle, sağlık hizmetlerini, okulları ve insanların işlerini yapma kabiliyetlerini aksattığı için fiziki dünyayı etkiliyor. Tıpkı ABD'de uçakların yere indirilmesinde olduğu gibi.Az sayıda oyuncuya bağımlılık Yaşanan kesintiler, dünyanın az sayıda oyuncuya olan aşırı bağımlılığına da ışık tutuyorlar.Sadece öncü yapay zeka şirketleri değil, Microsoft ve Amazon gibi altyapı sağlayıcıları da Google ile birlikte dünyanın bilgisayar sunucularının büyük bir bölümünü işletiyorlar.Dünyada sitelerin yaklaşık yüzde 70'inin kullandığı proglama dili PHP'de tespit edilen güvenlik açığı, dünya çapında milyonlarca sitenin erişime kapatılmasına yol açtı.Bir başka teknoloji devi Oracle tarafından geliştirilen Java da, dünyanın en büyük şirketlerinin neredeyse tamamı tarafından kullanılıyor. Danışmanlık firması RSM UK'den Sheila Pancholi, "Oracle Java güvenlik açığı, işletmelerin, kritik teknolojiye ne kadar bağımlı hale geldiğini çarpıcı bir şekilde hatırlattı" dedi. "Kuruluşların kritik teknoloji bağımlılıklarının nerede olduğunu bilmeleri, güvenlik açıkları ortaya çıktığında hızlı hareket etmeleri ve verdikleri yanıtın gerçekten işe yaradığını test etmeleri gerekiyor" diye devam etti.Aikido Security'den güvenlik mühendisi Xander Van Raemdonck, asıl zorluğun "maruz kalıp kalmadığınızı bilmek" olduğuna işaret etti."Java, çok sayıda iş yazılımının içinde yer alıyor, bu nedenle birçok şirketin Java'nın nerede çalıştığına dair tam bir listesi yok" dedi.Yeni normal mi?Şimdilik belki. Güvenlik açıklarını bulmaya yardımcı olmak için kullanılan yapay zeka araçları o kadar yeni ki muhtemelen onlarca yıldır kodlarda gizli kalmış güvenlik açıklarını bulmaya devam edecekler.Yazılım dağıtım şirketi Harness'in saha CTO'su Martin Reynolds, "Yapay zeka, her iki tarafta da keşifleri hızlandırıyor ve yazılımın piyasaya sürülme hızını artırıyor" dedi. "Dolayısıyla geliştiricilerin yamalaması gereken şeylerin hacmi artarken, işi tamamlamak için sahip oldukları süre azalıyor" diye açıkladı.Teknik borçlarla başa çıkmaya devam edilmesi gerekecek. Bu da sistemlerde daha fazla güncelleme ve bunların daha fazla aksamaya yol açabilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, bilgisayar korsanlarının giderek daha da gelişmiş yöntemler kullanmasıyla birlikte sürekli bir tehdit söz konusu. Saldırganların istismar edebilecekleri tek bir güvenlik açığı bulmaları yeterliyken, savunmacıların tüm potansiyel saldırılara karşı önlem almaları gerekiyor.Helme, "Saldırganlar hızlı ve rahat hareket edebilir, başarısızlık riski olmadan denemeler yapabilirler. Bu nedenle doğal olarak genellikle biraz daha hızlı hareket edebilirler" dedi."Şu anda, saldırganların hareket hızı ile savunmacıların hareket hızı arasında küçük bir gecikme gözlemliyoruz."Siber güvenlik oyununun kedi-fare oyununa benzer doğası, yakın zamanda sona erme ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. Yapay zekanın etkisiyle riskler daha da artıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .