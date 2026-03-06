Mobil Dünya Kongresi\'nde Vodafone standına yoğun ilgi

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından düzenlenen ve mobil iletişim sektörünün en büyük global etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) sona erdi. İspanya'nın Barselona kentinde "IQ Çağı" temasıyla düzenlenen etkinlikte Vodafone Grubu'nun standı yoğun ilgi gördü. Toplam 8 ana bölümde yapay zekâdan uydu teknolojilerine kadar pek çok çözümün tanıtıldığı Vodafone standı ziyaretçilerden büyük övgü topladı.

"Deniz Tabanından Yıldızlara" temasıyla oluşturulan bölümde, Vodafone'un okyanus, kırsal, kentsel ve uzay ortamlarını kapsayan teknolojileri tanıtıldı. Vodafone'un 150 ülkeyi kapsayan denizaltı kablo ağı, dünyanın en uzun denizaltı ağı 2Africa, Amazon LEO ortaklığıyla kurulan uydu bazlı 5G projesi gibi çalışmalar ilgi çekti. Vodafone ve AST SpaceMobile işbirliğiyle hayata geçirilen ve dünyada bir ilk olan uydu tabanlı 4G/5G akıllı telefon görüntülü görüşmesi ve sonrasındaki gelişmeler de dikkat çeken konu başlıkları arasında yer aldı.

"Afrika'dan Etkileyici Hikâyeler" temasıyla oluşturulan bölümde, 7 videoda Vodacom ürün ve çözümlerinin dokunduğu insan hikâyeleri paylaşıldı.Su yönetiminden çiftçi platformlarına kadar çeşitlenen ve önemli toplumsal etki yaratan bu hikâyeler, Vodafone'un gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal etkisini ortaya koydu.

Vodafone standında şirketin yeni nesil ev teknolojileri tanıtıldı

Vodafone standında şirketin yeni nesil ev teknolojileri de tanıtıldı. Sergilenen çözümler arasında WiFi 7 destekli Ultra Hub 7, TV Play ve Bang & Olufsen ses sistemi, Smart Modes, Smart Motion Sensing gibi gelecek odaklı ev teknolojileri yer aldı.

Standın Cihaz Galerisi bölümünde, 1980'lerden günümüze kadar 55 mobil cihaz sergilendi. Bugün her biri "efsane" haline gelen Motorola DynaTAC, Nokia 3310, Ericsson uydulu modeller, Samsung ve Honor'ın yeni nesil katlanabilir modelleri gibi cihazlar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vodafone standını ziyaret edenler, 1990'lı yılların ikonik mobil oyunu Snake'in Vodafone için özel olarak tasarlanmış versiyonu olan Viper oyununu oynama ya da "cep telefonu öncesi, 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler veya gelecek" temalarından birinde yapay zekâ ile oluşturulmuş fotoğraflar çektirme imkânı da buldu. Ayrıca, Vodafone standını çevreleyen ekranlarda "Zaman içinde markalaşma ve müşteriler", "Vodafone'un ilkleri", "Reklamlar", "Kadınlar UEFA", "Vodafone Şampiyonlar Seyahat eSIM", "Uluslararası futbol", "Bugünün Vodafone'u" ve "everyone.connected dönemi" temalarında hazırlanmış fotoğraf ve videolar da gösterildi.

Avrupa'da doğrudan cihaza uydu hizmetlerinde yeni dönem

Satellite Connect Europe, Avrupa mobil şebeke operatörlerine doğrudan cihaza (direct-to-device) geniş bant uydu bağlantısı sunmak üzere faaliyete geçti. Merkezi Lüksemburg'da bulunan Satellite Connect Europe, karasal şebekelerin kapsama sınırlarının ötesinde mobil erişimi genişletme yönündeki ortak hedef doğrultusunda Mobil Şebeke İşletmecileri (MNO) ile işbirliği yapıyor. Şirket, 2025 yılında Vodafone ile AST SpaceMobile arasında kurulan bir ortak girişim olarak duyurulmuştu. Satellite Connect Europe, Avrupa'daki 5 pazarda konumlandırılacak yer istasyonlarının kurulum sürecini ilerletiyor. İspanya ve Birleşik Krallık'ta inşa çalışmaları başlamış olup, üç ek lokasyonun belirlenmesi süreci devam ediyor. Bu yer istasyonları, Avrupa genelinde tam kapsama sağlayacak. Söz konusu altyapı, mevcut mobil şebekelerle kesintisiz entegre olan ve mevcut tüketici cihazlarını herhangi bir donanım yükseltmesine gerek olmaksızın destekleyen doğrudan cihaza hizmetleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Satellite Connect Europe hâlihazırda Avrupa'daki MNO'larla yakın işbirliği içinde çalışarak, karasal kapsama alanını tamamlayıcı nitelikte uydu destekli mobil bağlantı hizmetlerinin devreye alınmasını destekliyor.

Avrupa ve Afrika'da mobil kapsama genişletilecek

Vodafone ve Amazon'un alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uydu geniş bant ağı Amazon Leo, Avrupa ve Afrika genelinde bağlantı erişimi sınırlı olan müşteriler için kapsama alanını iyileştirmek amacıyla, uzak bölgelerdeki daha fazla 4G ve 5G mobil sahayı bağlamak üzere bir anlaşma imzaladı. Vodafone, Amazon Leo sayesinde, daha önce hizmet götürülmemiş bölgelere 4G ve 5G baz istasyonlarını daha hızlı ve daha uygun maliyetle kurabilecek. Bu sayede çekirdek şebekeye uzun mesafeli fiber ya da sabit kablosuz bağlantılar kurmanın zaman ve maliyet yükü ortadan kalkacak. Özellikle kırsal ve erişimi zor bölgeler için önemli olan bu çözüm, fiber bağlantıların kopması ya da sel gibi doğal afetlerden etkilenmesi durumunda acil ve kritik online hizmetler için şebeke dayanıklılığını da artıracak. Yeni anlaşma kapsamında Vodafone, Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki çekirdek telekom ağlarına coğrafi olarak dağınık mobil baz istasyonlarını bağlamak için Amazon Leo'yu kullanacak. Ardından hizmet, Vodacom aracılığıyla Afrika genelinde kademeli olarak devreye alınacak. Şirketler, ilk mobil sahaların 2026 yılında bağlanmasını ve Amazon Leo'nun uydu takımyıldızını genişletmesine paralel olarak hizmetin yaygınlaştırılmasını planlıyor.