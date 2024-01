Mr and Mrs Smith Dizisi Amazon Prime\'da Seyirciyle Buluşacak

Pandemi ile birlikte sinema salonlarının kapanmasıyla dijital içerik platformları önem kazandı. Amazon Prime Video son zamanlarda popüler içerikleri bünyesinde toplamaya başladı. Bununla birlikte bir dönemin reyting rekorları kıran filmi Mr and Mrs Smith'i yeniden bir dizi olarak yayınlamaya karar verdi. İşte detaylar..

Mr and Mrs Smith Amazon Prime'da seyirciyle buluşacak!

2005 yapımı casusluk filmi olan Mr and Mrs Smith bir dizi olarak ekranlara dönüyor. Amazon Prime Video, sekiz bölümlük casus komedi dizisi Mr. and Mrs. Smith'in resmi fragmanını paylaştı. Dizinin başrollerini Donald Glover ve Maya Erskine, üstleniyor. Oyuncular gizemli kurum için her hafta riskli işler üstlenen ve evli bir çift gibi davranan casusları canlandırıyor.

Dizi evli iki casusu konu alıyor. İki yalnız yabancı olan John ve Jane, gizemli bir casus teşkilatında çalışan bir işe giriyor. Bu casusluk şirketi, onlara zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan'da rüya gibi bir hayat sunuyor. Daha sonra John ve Jane görev için evleniyor. Ayrıca John ve Jane bu evlilik sayesinde artık Mr ve Mrs Smith olarak yeni bir kimliğe sahip oluyorlar.

Artık evli olan John ve Jane, her hafta yüksek riskli bir göreve giderken, aynı zamanda yeni bir ilişki dönüm noktasıyla da karşı karşıya kalırlar. Birbirlerine karşı gerçek hisler beslemeye başladıklarında iş hikayeleri daha da karmaşık hale geliyor. Hangisi daha riskli, casusluk mu yoksa evlilik mi?

İlk başta Donald Glover'a Phoebe Waller-Bridge eşlik edecekti. Ancak Waller-Bridge çekimler başlamadan aylar önce projede yer almaktan vazgeçti. Yapımcı ise dizinin başrolü için Maya Erskine ile görüştü. Dizinin sekiz bölümünün tamamı 2 Şubat 2024'te Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak. İlk sezonun resmi fragmanını ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dizinin oyuncu kadrosunda Glover ve Erskine'nin yanı sıra Parker Posey, Michaela Coel, Ron Perlman, Paul Dano, Alexander Skarsgård, John Turturro, Eiza González, Sarah Paulson, Wagner Moura, Sharon Horgan, Billy Campbell ve Ursula Corbero yer alıyor.

