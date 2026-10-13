MTÜ'nün 12 bilimsel çalışmasının tamamı Antalya'daki COP31 için kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MTÜ'nün 12 bilimsel çalışmasının tamamı Antalya'daki COP31 için kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MTÜ\'nün 12 bilimsel çalışmasının tamamı Antalya\'daki COP31 için kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Antalya'daki COP31'de Malatya'yı temsil edecek 12 bilimsel çalışmasının tamamının kabul edildiğini açıkladı. Kabul edilen projeler arasında akıllı tarım, su kaynaklarının korunması ve deprem sonrası enerji verimli yapılaşma öne çıkıyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tarım, çevre ve deprem sonrası yeniden yapılanmaya yönelik hazırladığı 12 bilimsel çalışmayla Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) Malatya'yı temsil edecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından COP31 kapsamında hazırlanan 12 bilimsel çalışmanın tamamı kabul edildi. Üniversite, tarımdan mühendisliğe, mimarlıktan çevre bilimlerine kadar farklı alanlarda geliştirdiği projeleri uluslararası platforma taşıyacak.

Kabul edilen çalışmaların 10'u araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik, biri uluslararası iş birliği, biri ise yan etkinlik ve çalıştay kategorisinde yer alıyor.

Deprem sonrası yapılaşma ve tarım öne çıkıyor

Projeler arasında Malatya'da tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, akıllı tarım uygulamaları, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği öne çıkıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yapılacak yeni konutların enerji verimliliğine uygun tasarlanmasına yönelik model ile mevcut betonarme yapıların güvenliğini esas alan yapay zeka destekli düşük karbonlu müdahale sistemi de kabul edilen çalışmalar arasında bulunuyor.

Üniversitenin projeleri kapsamında ayrıca Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasının Karasu Nehri üzerindeki çevresel etkileri, hidroelektrik rezervuarların karbon salımı, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve plastik atıkların geri dönüşümü ele alınacak.

Malatya'nın deprem deneyimi dünyaya aktarılacak

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz tarafından hazırlanan çalıştayda, deprem yaşamış üniversitelerin afet sonrası iyileşme deneyimleri uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

Doç. Dr. Kadir Doğanşahin'in hazırladığı projeyle de Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında akademik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kabul edilen 12 çalışmayla iklim değişikliğine karşı geliştirilen bilimsel çözümleri COP31'de tanıtarak Malatya'nın akademik birikimini uluslararası alana taşıyacak.

Kaynak: İHA
TeknolojiAntalyaMalatyaGüncelEğitimDepremEnerjiTarımCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:13:19. #.0.3#
SON DAKİKA: MTÜ'nün 12 bilimsel çalışmasının tamamı Antalya'daki COP31 için kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei