MTÜ\'nün 12 bilimsel çalışmasının tamamı Antalya\'daki COP31 için kabul edildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tarım, çevre ve deprem sonrası yeniden yapılanmaya yönelik hazırladığı 12 bilimsel çalışmayla Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) Malatya'yı temsil edecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından COP31 kapsamında hazırlanan 12 bilimsel çalışmanın tamamı kabul edildi. Üniversite, tarımdan mühendisliğe, mimarlıktan çevre bilimlerine kadar farklı alanlarda geliştirdiği projeleri uluslararası platforma taşıyacak.

Kabul edilen çalışmaların 10'u araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik, biri uluslararası iş birliği, biri ise yan etkinlik ve çalıştay kategorisinde yer alıyor.

Deprem sonrası yapılaşma ve tarım öne çıkıyor

Projeler arasında Malatya'da tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, akıllı tarım uygulamaları, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği öne çıkıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yapılacak yeni konutların enerji verimliliğine uygun tasarlanmasına yönelik model ile mevcut betonarme yapıların güvenliğini esas alan yapay zeka destekli düşük karbonlu müdahale sistemi de kabul edilen çalışmalar arasında bulunuyor.

Üniversitenin projeleri kapsamında ayrıca Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasının Karasu Nehri üzerindeki çevresel etkileri, hidroelektrik rezervuarların karbon salımı, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve plastik atıkların geri dönüşümü ele alınacak.

Malatya'nın deprem deneyimi dünyaya aktarılacak

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz tarafından hazırlanan çalıştayda, deprem yaşamış üniversitelerin afet sonrası iyileşme deneyimleri uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

Doç. Dr. Kadir Doğanşahin'in hazırladığı projeyle de Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında akademik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kabul edilen 12 çalışmayla iklim değişikliğine karşı geliştirilen bilimsel çözümleri COP31'de tanıtarak Malatya'nın akademik birikimini uluslararası alana taşıyacak.