Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcılarından Netflix, kullanıcılara abonelik ücreti karşılığında geniş bir dizi ve film koleksiyonu sunuyor. Tabii ücreti fazla bulup hizmetten yararlanamayan kişiler de yok değil. Bunu göz önünde bulunduran Netflix, 2022 yılında "Netflix Basic With Ads" adında reklamlı abonelik planını kullanıma sunmuştu. Bugün ise bu plana abone olan kullanıcı sayısı belli oldu.

Netflix reklamlı aboneliğin kullanıcı sayısı açıklandı

İlk çıktığında sosyal medyada tartışma konusu olan Netflix Basic With Ads planı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden İspanya'ya, İtalya'dan Avustralya'ya kadar birkaç ülkede hizmet veriyor. Ne yazık ki Türkiye'de henüz mevcut değil.

Netflix reklamlı abonelik planı, kullanıcılara içeriğin süresine göre değişebilecek şekilde 4 ila 5 dakika arasında reklam gösteriyor. Planın fiyatı ise her ülkede farklılık göstermekte. Örneğin ABD'de aylık 6.99 dolar iken İspanya'da 5.49 euro olarak belirlendi. Bu, normal abonelik planına kıyasla yarı yarıya daha az para ödeme anlamına geliyor. Tabii durum böyle olunca ilgi de görüyor.

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Netflix Reklamcılık Başkanı Amy Reinhard, Las Vegas'taki CES 2024 Variety etkinliğine katıldı. Reinhard, Netflix Basic With Ads planının 23 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. Bu kullanıcıların yüzde 85'inin her gün platform üzerinde iki saatten fazla vakit geçirdiğini dile getirdi.

Netflix, geçtiğimiz Ekim ayında hissedarla gönderdiği bir mesajda planın 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı. Kısa süre önce yapılan açıklama ise ciddi seviyede bir yükseliş olduğunu gösteriyor.

Netflix Reklamlı abonelik planı neler sunuyor?

Netflix Basic With Ads planı, Standart planda olduğu gibi sınırsız dizi ve film seçenekleri sunmuyor. Yani sınırlı bir içerik kütüphanesi mevcut. Bununla beraber aynı anda 2 cihazdan izleme imkanı sunarken, içeriklerin Full HD çözünürlüğünde izlenmesine ve aynı anda 2 cihaza içerik indirilmesine olanak tanıyor.

Netflix Basic With Ads ve Standart plan arasındaki farklar şu şekilde;