Ülkemizde hizmet veren mobil operatörler arasında geçtiğimiz günlerde netgsm de katıldı. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi şirketlerle yarış içerisinde olan şirket, tarifelerini açıkladı. Peki, diğer operatörlerle karşılaştırıldığında fiyatlar uygun mu? İçeriğimizde inceledik…
Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma!
Bu ay abone işlemlerine başlayan netgsm, Türkiye'nin dördüncü operatörü olarak çalışmalarına başladı. Netgsm kullanıcıları, "0510 22X XXXX" başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, abonelerine uygun fiyatlı tarifeler sunduğunu belirtiyor.
Önemli not: Netgsm hattı, şu anda internet bankacılığına girişte bankalar tarafından gönderilen onay-şifre SMS'lerine kapalı durumda. Halkbank, DenizBank, Şekerbank hariçtir. Diğer bankalarla entegrasyon süreci devam ediyor.
İçeriğimizde sadece Netgsm ile benzer internet ve dakika paketlerine sahip olan diğer operatörlerdeki tarifelerin kıyaslaması yapılmıştır.
Netgsm ve Türk Telekom karşılaştırması
Netgsm ve Turkcell karşılaştırması Netgsm ve Vodafone karşılaştırması + 2000 DK + 250 SMS425 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40GB +40 GB sosyal medya ve oyunlarda + 2500 DK + 250 SMS665 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL50GB +50 GB sosyal medya ve oyunlarda + 3000 DK + 250 SMS755 TL Diğer Netgsm paketlerine göz atmak için; Netgsm paket fiyatları ne kadar? Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma yaptığımızda oluşan fark hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız. Son Dakika › Teknoloji › Netgsm Tarifeleri Diğer Operatörlerle Karşılaştırıldı - Son Dakika Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi. Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi. İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı. Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Netgsm TarifeFiyatTürk Telekom TarifeFiyat500 DK + 500 SMS + 1 GB59 TL1 GB + 1000 DK + 250 SMS190 TL500 DK + 50 SMS + 2 GB59 TL3 GB + 1000 DK + 250 SMS220 TL1000 DK + 100 SMS + 6 GB99 TL6 GB + 1000 DK + 250 SMS250 TL1500 DK + 100 SMS + 10 GB129 TL10 GB + 1000 DK + 250 SMS300 TL2000 DK + 100 SMS + 20 GB219 TL20 GB + 1500 DK + 1000 SMS355 TL2000 DK + 100 SMS + 30 GB285 TL25 GB + 1000 DK + 250 SMS430 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40 GB + 10 GB sosyal medyada + 3000 DK + 250 SMS635 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL50 GB + 3000 DK + 250 SMS715 TL
Netgsm TarifeFiyatTurkcell TarifeFiyat500 DK + 500 SMS + 1 GB59 TL1 GB + 2000 DK200 TL500 DK + 50 SMS + 2 GB59 TL3 GB + 1000 DK240 TL750 DK + 100 SMS + 4 GB89 TL5 GB + 1000 DK280 TL1000 DK + 100 SMS + 6 GB99 TL5 GB + 1000 DK280 TL1500 DK + 100 SMS + 10 GB129 TL10 GB + 1000 DK340 TL2000 DK + 100 SMS + 20 GB219 TL20 GB + 2000 DK430 TL2000 DK + 100 SMS + 30 GB285 TL30 GB + 2500 DK500 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40 GB + 2500 DK580 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL60 GB + 2500 DK700 TL
Netgsm TarifeFiyatVodafone TarifeFiyat750 DK + 100 SMS + 4 GB89 TL4 GB + 1000 DK + 250 SMS 175 TL1000 DK + 100 SMS + 6 GB99 TL8GB + 1000 DK + 250 SMS225 TL1500 DK + 100 SMS + 10 GB129 TL12GB + 1000 DK + 250 SMS265 TL2000 DK + 100 SMS + 20 GB219 TL20GB + 1000 DK + 250 SMS345 TL2000 DK + 100 SMS + 30 GB285 TL30GB + 30 GB sosyal medya ve oyunlarda
Netgsm ve Turkcell karşılaştırması
Netgsm ve Vodafone karşılaştırması
+ 2000 DK + 250 SMS425 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40GB +40 GB sosyal medya ve oyunlarda
+ 2500 DK + 250 SMS665 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL50GB +50 GB sosyal medya ve oyunlarda
+ 3000 DK + 250 SMS755 TL
Diğer Netgsm paketlerine göz atmak için;
Netgsm paket fiyatları ne kadar?
Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma yaptığımızda oluşan fark hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.
Son Dakika › Teknoloji › Netgsm Tarifeleri Diğer Operatörlerle Karşılaştırıldı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
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İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
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