Netgsm Tarifeleri Diğer Operatörlerle Karşılaştırıldı

Teknoloji

Ülkemizde hizmet veren mobil operatörler arasında geçtiğimiz günlerde netgsm de katıldı. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi şirketlerle yarış içerisinde olan şirket, tarifelerini açıkladı. Peki, diğer operatörlerle karşılaştırıldığında fiyatlar uygun mu? İçeriğimizde inceledik…

Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma!

Bu ay abone işlemlerine başlayan netgsm, Türkiye'nin dördüncü operatörü olarak çalışmalarına başladı. Netgsm kullanıcıları, "0510 22X XXXX" başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, abonelerine uygun fiyatlı tarifeler sunduğunu belirtiyor.

Önemli not: Netgsm hattı, şu anda internet bankacılığına girişte bankalar tarafından gönderilen onay-şifre SMS'lerine kapalı durumda. Halkbank, DenizBank, Şekerbank hariçtir. Diğer bankalarla entegrasyon süreci devam ediyor.

İçeriğimizde sadece Netgsm ile benzer internet ve dakika paketlerine sahip olan diğer operatörlerdeki tarifelerin kıyaslaması yapılmıştır.

Netgsm ve Türk Telekom karşılaştırması