Nothing geçtiğimiz günlerde bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a'yı tanıttı. Cihaz, LED aydınlatmalı arka kasası ve dikkat çeken teknik özellikleriyle ilk günden rekor kırmayı başardı. Raporlara göre Nothing, ilk 24 saatte 100 binden fazla Phone 2a sattı.
Nothing Phone 2a, 24 saatte 100 bin satışa ulaştı
Phone 2a, Nothing'in amiral gemisi Phone 2'ye kıyasla uygun fiyatlı alternatif modeli olarak piyasa sürüldü. İngiltere'de 319 sterlinden Phone 2a, Türkiye'de ise 20 bin TL civarından pazara giriş yaptı. Orta sınıfa büyük rekabet getiren cihaz, 100 binlık satış rakamıyla dikkat çekti.
Nothing CEO'su Carl Pei, rekor kıran satış rakamından büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Açıklamasında, "Phone 2a, genellikle göz ardı edilen bir kategoriyi yeniden tanımlıyor. Nothing'in yeniliklerini dünya çapında milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştırıyor" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde şirket, resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Phone 2a'nın satışa çıkmasının ardından ilk 60 dakika içerisinde 60 binden fazla sipariş aldığını söylemişti. Yeni açıklamada ise satışların ilk 24 saatte 100 bini geçtiği bildirildi.
Phone 2a, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 1084 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit tepe parlaklık sunuyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 Pro işlemcisinden güç alıyor.
Phone (2a) Türkiye fiyatı:
Phone (2a) 8 GB RAM + 128 GB: 19 bin 999 TL
Phone (2a) 12 GB RAM + 256 GB: 21 bin 999 TL
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Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone 2a, İlk 24 Saatte 100 Bin Satışa Ulaştı - Son Dakika
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