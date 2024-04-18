NVIDIA DLSS Destekleyen Yeni Oyunlar Duyuruldu

Teknoloji

NVIDIA'nın yapay zeka destekli DLSS teknolojisi benimsenmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, üç yeni oyunun bu teknolojiyi desteklediğini duyurdu. Steam'de istek listesine en çok eklenen bir oyun dahil olmak üzere, sevilen yapımlar için DLSS güncellemesi verilecek.

NVIDIA DLSS destekleyen yeni oyunlar

Bilmeyenler için DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını uyarlamayı hedefliyor. Grafiklerin, makine öğrenimi kullanarak daha yüksek çözünürlükte yeniden oluşturulmasını sağlıyor. Bu, hem grafik kalitesinde artış hem de performanstan kazanç sağlıyor.

Steam'de en çok istek alan oyun olan Manor Lords, 26 Nisan'daki lansmanıyla birlikte DLSS 2.0'ı destekleyecek. Orta Çağ şehir kurma-strateji oyunu; donanım açısından bilgisayarları zorlayacak gibi duruyor. DLSS desteği ise GeForce RTX sahiplerinin yüzde 47 performans artışıyla 4K'da oynamasına olanak tanıyacak.

123132132

DLSS desteği alacak bir diğer oyun ise Oddsparks: An Automation Adventure oldu. 24 Nisan'da Erken Erişim'e sunulacak yapım; keşif ve RTS öğelerinin karışımını içeriyor. Oyuncular, detaylı üretim atölyelerinde otomasyon oluşturmaya çalışacak.

Son olarak zombi temalı hayatta kalma oyunu Welcome to ParadiZe, DLSS ve DLAA desteğini sunan bir diğer oyun olacak. Oyun sahipleri sunulan yeni güncellemeyle birlikte performans artışları alacaktır diye düşünüyoruz.

NVIDIA, DLSS dahil olmak üzere RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu ifade etti. Son entegrasyonlar, RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı alacağını gösteriyor.