NVIDIA DLSS Destekleyen Yeni Oyunlar Duyuruldu

Samsung, 512 GB Kapasiteli USB Flash Bellekleri Duyurdu

Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.