Öğrencilerden 'Akıllı Bileklik' Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Öğrencilerden 'Akıllı Bileklik' Ödülü

Afyonkarahisar'daki öğrencilerin geliştirdiği akıllı bileklik, TEKNOFEST'te birincilik kazandı.

06.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerinin sürücüleri uyumaya karşı ses ve titreşimle uyarmak amacıyla geliştirdiği "akıllı bileklik", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Akıllı Ulaşım Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Bolvadin ilçesindeki Hacı Ali-Meryem Birdane Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, sürücülerin direksiyon başında uyumaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarını engelleyen teknolojilerle ilgili proje yürüttü.

Sürücünün göz hareketlerini takip eden kamera, nabız ölçümü yapan bileklik ve yapay zeka destekli yazılım kullanan öğrenciler, uyku halinin tespiti halinde titreşim ve araç hoparlörlerinden sesli uyarı veren bir sistem geliştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te Akıllı Ulaşım Yarışması'na başvuran öğretmen ve öğrenciler, birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fahri Altay, AA muhabirine, öğrencileri Akif Recep Pehlivan ve Gazi Eren Yıldız ile hazırladıkları projeleriyle uyuma nedeniyle meydana gelen kazaları azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeye başlamalarında sürücünün uyumasından kaynaklanan otobüs kazalarının etkili olduğunu anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Sistemimiz sürücü iki saniye boyunca gözünü kapatırsa yani uyursa hem sistem üzerinden hem de bileklik üzerinden titreşimle dokunsal bir uyarı veriyor. Cumhurbaşkanı'mızdan ödülümüzü aldık. Bundan sonraki hedefimiz, öğrencilerimizi yapay zeka alanında daha ileriye taşıyabilmek."

"Makine öğrenimini kullanarak proje geliştirdik"

Öğrencilerden 13 yaşındaki Akif Recep Pehlivan, projeyle kazaların önüne geçmek istediklerini belirterek, "Yaptığımız araştırmalarda makine öğrenimini kullanarak böyle bir proje geliştirdik. TEKNOFEST'te bulunmak çok iyi bir duygu. Burası gerçekten çok kalabalık. Gelenler projemize çok fazla ilgi gösteriyor. Ödülümüzü Cumhurbaşkanı'mızdan aldım, bu yüzden de çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Teknofest, Ulaşım, Eğitim, adana, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerden 'Akıllı Bileklik' Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 15:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden 'Akıllı Bileklik' Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement