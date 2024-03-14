Ordu'da lise öğrencileri tarafından üretilen kodlama eğitim seti okula gelir kazandırıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Ordu'da lise öğrencileri tarafından üretilen kodlama eğitim seti okula gelir kazandırıyor

Ordu\'da lise öğrencileri tarafından üretilen kodlama eğitim seti okula gelir kazandırıyor

Ordu'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve 'KOD-AT' adıyla tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor. Eğitim seti, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanılarak tasarlandı. Set, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor ve birçok uygulama yapma imkanı sunuyor. Öğrencilerin projeye katkılarıyla seri üretime geçen eğitim seti, okullara ve kurumlara satılarak öğrencilere gelir sağlıyor.

14.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Ordu'da lise öğrencilerinin kodlama yeteneklerini geliştirmek için üretilen ve "KOD-AT" adı ile tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor.

Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğrencileri, AR-GE projesi olarak Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanarak kodlama eğitim seti tasarladı.

Öğrenciler, geçen yıl "KOD-AT" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil belgesi verilen eğitim setinin seri üretimini yapıyor.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Hasan Boruza, AA muhabirine, Türkiye'de sayılı AR-GE çalışması yapan okullardan biri olduklarını söyledi.

Kodlamanın yeni eğitim ve öğretim sistemlerinde trend haline geldiğini belirten Boruza, "İlkokuldan üniversiteye kadar artık kodlama eğitimleri alıyoruz. Hayatımızın her alanında kodlama eğitimleri mevcut. Kullandığımız birçok cihaz yazılımla çalıştığı için bu becerileri temelden en ileri seviyeye çıkarmak amaçlı kodlama eğitim seti üretmeye karar verdik." dedi.

Eğitim setinde beyin olarak tabir edilen ve kod atacakları yapıyı T3 Vakfınca geliştirilen mikrodenetleyici kart üzerinden model aldıklarını anlatan Boruza, yerli ve milli ürünleri her alanda görmek istediklerini ifade etti.

Boruza, kodlama eğitimi alan öğrenciler ve kurumların kolaylıkla kullanmaları, yaptıkları yazılımları set üzerinde uygulamaları için böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

"Deneyap kodlama eğitim setinin piyasada benzeri yok"

İlkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen kodlama seti ile temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye kadar kodlama uygulamaları yapılabildiğinin altını çizen Boruza, şöyle devam etti:

"Kodlama eğitim setimizde 37 parça sensör seti ve uygulamaları, görüntü ve ses işleme işlemleri, wi-fi uzaktan kontrol mobil uygulamalar gibi birçok çalışma yapılabilmektedir. Setimizde ayrıca güncel teknolojilere ait yüzlerce uygulama da yapılabilmektedir. Setimizde malzeme koymak için mıknatıslı özel bölme bulunmamaktadır. Standart malzemelerin yanında kamera modülü ve dahili mikrofon bu sette yer almaktadır. Deneyap kodlama eğitim setinin piyasada benzeri yok."

Boruza, tescil belgesi de aldıkları kodlama eğitim setinin seri üretimine geçtiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Okulumuz döner sermaye işletmesi üzerinden kodlama yapılan her kuruma bunu satmaya başladık. İlk olarak Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne setimizin satışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Bilim Sanat Merkezlerine, Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki bazı okullara ve bazı belediyelerin yazılımla ilgili birimlerine setimiz satıldı. Şu anda seri üretimimiz devam ediyor. İstenilen sayı kadar set üretip pazarlama kabiliyetini kazanmış durumdayız. Öğrencilerimiz setimiz satıldığı müddetçe üretim aşamalarında çalıştıkları için belli oranlarda gelir elde etmiş oluyor."

Kodlama eğitim setinin üretiminde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yaptıklarını ifade eden Boruza, "Ancak bu setin tasarımı ve üretim aşamalarının her birinde öğrencilerimizin alın teri var. Setin seri üretime geçmesi ve pazarlama aşamalarına getirilmesindeki en büyük pay öğrencilerimize ait." diye konuştu.

Boruza, projeye ilişkin hedeflerinin, kodlama eğitim setinin mikrodenetleyici kartını üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrenciler projeyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyor

Proje ekibine gönüllü katıldığını anlatan 12. sınıf öğrencisi Nazım Kerim Çelik, "Bazı zamanlar sabahlara kadar bu set üzerinde çalıştım. Uykusuz zamanlarım çok oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi tamamladık. Sonuca ulaştığımız için mutluyuz. Bu set ayrıca bizlerin gelişmesi için de çok büyük fırsat oldu." dedi.

Çelik, eğitim setinin birçok okula ve kuruma satılması sayesinde kendilerinin de gelir elde ettiğini söyledi.

11. sınıf öğrencisi Alperen Karakoç da diğer derslerden vakit buldukça arkadaşlarıyla atölyede setin tüm aşamaları için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Ordu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ordu'da lise öğrencileri tarafından üretilen kodlama eğitim seti okula gelir kazandırıyor - Son Dakika

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