Oruç Reis Taşucu'nda - Son Dakika
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Oruç Reis Taşucu'nda

Oruç Reis Taşucu\'nda
19.07.2026 10:23
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Yerli enerji gemisi Oruç Reis, Somali görevini tamamlayarak Taşucu'nda ikmal için demirledi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen önemli enerji araştırma gemilerinden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de yürüttüğü ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamasının ardından yurda dönüş yolunda Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

Edinilen bilgilere göre, gemi yakıt ve kumanya ikmalinin yapılabilmesi amacıyla Taşucu açıklarında demirlerken, ikmal işlemlerinin ardından yeni görev bölgesine hareket edeceği öğrenildi.

Türk mühendislerinin katkılarıyla yerli ve milli imkanlar kullanılarak 2017 yılında inşa edilen Oruç Reis, Türkiye'nin denizlerdeki enerji arama faaliyetlerinde önemli görevler üstleniyor. Gemi, doğal kaynakların araştırılmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu incelemelerinde de kullanılabiliyor.

Deniz altında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabilme kapasitesine sahip olan Oruç Reis, sahip olduğu ileri teknoloji ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Özel olarak tasarlanan gemi 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.

Taşucu açıklarında demirleyen Oruç Reis'i gören vatandaşlar ise Türkiye'nin enerji alanındaki önemli sembollerinden biri olan gemiyi ilgiyle takip etti. Geminin bölgede kısa süre kaldıktan sonra yeni görevine uğurlanması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Denizcilik, Oruç Reis, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Somali, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oruç Reis Taşucu'nda - Son Dakika

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