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Otomobilden pahalı! Yeni Ferrari 296 GT3 maketinin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Otomobilden pahalı! Yeni Ferrari 296 GT3 maketinin fiyatı dudak uçuklattı

Maket araçlarıyla dünyaca ünlü şirket Amalgam, yeni Ferrari 296 GT3 maketi ile ağızları açık bıraktı. İşte yarım milyon liralık maket!

Otomobilden pahalı! Yeni Ferrari 296 GT3 maketinin fiyatı dudak uçuklattı
27.12.2023 - 16:28,
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Maket araçlarıyla tanılan Bristol merkezli Amalgam, yeni Ferrari maketiyle göz doldurdu. 2022 yılında tanıtılan Ferrari'nin yeni araçlarından biri olan 296 GT3 için çok detaylı bir maket üretildi. Bu detaylı maketin değeri ise Türkiye'de ortalama bir ikinci el otomobil değerinde.

Bu Ferrari 296 GT3 maketi tam 18 bin dolar!

Bristol merkezli firma, İngiltere, Çin ve Macaristan'daki atölyelerde oldukça karmaşık modeller üretiyor. 296 GT3'ün üretim takımlarını tasarlamak ve geliştirmek yaklaşık 3.300 saat sürdü. Bu görevler arasında 3 boyutlu baskı, yüzlerce desenin elle işlenmesi ve prototip aşamasından önce kalıpların üretilmesi yer alıyordu. Her 22 inç uzunluğundaki örnek, yaklaşık 350 saatlik ince işleme, montaj ve boyama gerektirdi.

Ferrari 296 GT3 maketinin tanıtım videosu

Proje, arabanın orijinal CAD verilerini, boya kodlarını ve malzeme özelliklerini Amalgam'a sağlayan Ferrari ile ortaklaşa yapıldı. Model, hassas biçimde bombeli Pirelli P Zero markalı kauçuğun üzerinde duruyor. Stäubli yakıt doldurma kapağı ve magnezyum vites kutusu kutusundan 2,9 litrelik V-6'ya (Ferrari'nin imzası olan kırmızı başlı renk tonuyla kaplanmıştır) kadar her ayrıntı aslına sadık bir şekilde yeniden üretildi.

Minik kolu çektiğinizde hafif kapı açılarak Manettino donanımlı direksiyon simidi, Bosch markalı monitör, düğmeli kontrol konsolu ve ayrı ayrı dikilmiş yarış koşum takımları gibi sayısız ayrıntıyla tamamlanan amaca yönelik bir kokpit ortaya çıkıyor. Otomobilin titizlikle işlenmiş parçaları arasında fotoğraf gravürleri ve CNC ile şekillendirilmiş metal bileşenler de yer alıyor.

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Amalgam'ın kurucusu ve marka ve iş geliştirme direktörü Sandy Copeman, "Ferrari 296 GT3'ün son derece ayrıntılı 1: 8 modelini oluşturmak bizim için akıl almaz. Araba, üst düzey bir saati anımsatan karmaşık cihazlar ve ayrıntılarla harmanlanmış güzel çizgilerin muhteşem bir birleşimi oldu. Bu modeli gören herkes hayran kaldı." ifadelerini kullandı.

Amalgam'ın Ferrari 296 GT3 modelinin üretimi 199 adet ile sınırlı. Modelin fiyatı standart Rosso Corso görünümüyle 18.090 dolar, (şu anki kurda 526 bin TL) ancak aynı zamanda 23.520 dolarlık (şu anki kurda 684 bin TL) bir maliyetle boya kaplamasından iç detaylara kadar her şeyi belirlemenize olanak tanıyan özel bir konfigürasyonda da sipariş edilebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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