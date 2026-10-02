ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, TAYFUN Blok 3\'ün bu yıl envantere gireceğini açıkladı

TAYFUN Blok 3'ün seri üretiminin başladığını ifade eden ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Blok 3'ün test çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da seri üretimine başladık. Bu sene içerisinde inşallah Blok 3 de envantere girecektir Blok 2 ile beraber. Çelik Kubbe'nin seri üretimleri devam ediyor. Blok 1 tarafında, Blok 2 tarafındaki testleri devam ediyor. İnşallah onu da çok kısa zaman içerisinde envantere alacağız" dedi. İkinci, testleri devam eden İHA-300 süpersonik balistik füzesinin de kısa zamanda envantere gireceğini açıkladı.

Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde öncü şirketi ROKETSAN, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini aldı. ROKETSAN, HİSAR-O'dan ÇAKIR'a, Mini Akıllı Mühimmat ailesinden ŞİMŞEK Uydu Fırlatma Sistemi'ne kadar birçok teknolojiyi ziyaretçilerle buluşturuyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te, burada olmak bizim için çok keyifli. Gerçekten genç kardeşlerimizin ilgisi muazzam. Şanlıurfa'nın ilgisi muazzam. Her yaştan vatandaşımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin ürünlerini görmek için buraya geliyor. Yağmurlu hava olmasına rağmen hiçbir şekilde bir azalma yok. Son derece güzel bir ilgi, son derece güzel bir motivasyon var. Bizi de bu motive ediyor. Yani TEKNOFEST'in burada olması, ilk defa gerçekleştirilmesi, Şanlıurfa ve diğer çevre illerin hepsi adına gurur verici diyebiliriz" dedi.

"Blok 3'ün test çalışmaları devam ediyor"

TAYFUN Blok 3'ün test çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İkinci, "Blok 3'ün test çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da seri üretimine başladık. Bu sene içerisinde inşallah Blok 3 de envantere girecektir Blok 2 ile beraber. Blok 2 ve Blok 3 ile beraber işin bu sıralı füze envanterinde balistik füze anlamında gelişimi devam ediyor diyebiliriz. Blok 3 üzerine entegre ettiğimiz arayıcı başlık, hareketli hedefleri denizde bulabilecek ve yok edebilecek bir kabiliyete ulaşmış oldu. Blok 3'ün envantere girmesi Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle bu alandaki caydırıcılığının çok önemli bir parçası olacak diye değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İHA-300 süpersonik balistik füzesi hakkında da bilgi veren İkinci, "İHA-300'un şu anda zaten testleri devam ediyor füzemiz. İnşallah envantere çok kısa zaman içerisinde girecek, seri üretimine başlayacağız. ve bu bizim SİHA'larımızın etki alanını çok ciddi bir şekilde artırıyor. Biliyorsunuz şu anda seri üretimde olan, kullanımda olan 230 füzemiz var. 230 füzesi 150 kilometreye kadar etkiliyken İHA-230 ile beraber, 230 İHA ile beraber 300 kilometreden İHA'larımıza aslında bir mühimmat kullanımı mümkün olmuş olacak. İHA-300, F-16 gibi, işte Kızılelma gibi platformlarda da 500 kilometreye yakın bir etkinliğe sahip olacak, ki bu gerçekten stratejik açıdan, caydırıcılık açısından çok kıymetli bir mühimmat olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Çelik Kubbe'de gelinen son durumu anlatan İkinci, "Çelik Kubbe'de biz vurucu gücünü oluşturan füzeleri üretiyoruz, silah sistemlerini üretiyoruz. Çelik Kubbe'nin seri üretimleri devam ediyor. Blok 1 tarafında, Blok 2 tarafındaki testleri devam ediyor. İnşallah onu da çok kısa zaman içerisinde envantere alacağız. Bununla beraber de anti-balistik özellikli olan füzelerin geliştirilmesine devam ediyor. Toplamda baktığımız zaman SİPER'de kabiliyeti artırma konusunda ve Ar-Ge faaliyetleri konusunda çok büyük bir ivme var. Hem alandaki sayıları artıyor seri üretimle birlikte hem de yeni özelliklerle kabiliyetleri artıyor SİPER ailesinin" şeklinde konuştu.

ROKETSAN'ın 2027 hedeflerine değinen İkinci, "Hem balistik füze anlamında, hem seyir füzesi hem hava savunma sistemleri hem tank savarlar anlamında daha kabiliyeti yüksek yeni ürünlerle aslında başta Silahlı Kuvvetlerimize olmak üzere dost ve kardeş ülkelere ürün ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2027'deki en büyük hedeflerimizden bir tanesi üretimimizi artırmış olduğumuz üretim potansiyeliyle beraber dünyanın en iyi, en büyük 50 tane savunma şirketi arasında biz de gelebilecek şekilde büyümeye devam etmek. Hem ihracat tarafında hem de kendi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafında" dedi.

"İnsansız sistemler tarafında da çok ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz"

İkinci, "ROKETSAN ihracatta çok hızlı büyüyor. Daha da büyüyecek inşallah. Bu yeni ürünlerle beraber özellikle bizim satmış olduğumuz ürünlerin platformlarla beraber, insansız sistemler tarafında da çok ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Zaten bu üretim altyapısına yapmış olduğumuz yatırımların bir kısmı da ihracat potansiyeli için değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

"Gençlerle beraber olmak en büyük motivasyon" diyen İkinci, "Burada bizim gençlerle beraber olmamız bizim için en büyük motivasyon. Genç kardeşlerimizin burada Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak bulunmak istediklerini görüyoruz. Bu gelecek için bize şöyle bir garanti veriyor: Aslında bu yapmış olduğumuz faaliyetler artarak Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hem savunma sanayinde hem ülkenin kalkınmasında çok ciddi bir ivme kazandıracak. Buradaki ilgi, buradaki motivasyon bunu gösteriyor. İnşallah bunu da hep beraber gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.