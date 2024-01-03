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Sahibinden.com neden açılmıyor? Resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Sahibinden.com neden açılmıyor? Resmi açıklama geldi

Sahibinden.com'a bugün gece saatlerinden beri erişim sorunları yaşanıyor. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sahibinden.com neden açılmıyor? Resmi açıklama geldi
03.01.2024 - 14:29,
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Sahibinden.com'a bugün gece saatlerinden beri erişim sorunları yaşanıyordu. Uygulama ve web sitesine erişimin kaybedildiği aktarıldı. Şirketin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Peki Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor?

Sahibinden.com çöktü mü?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com, geçtiğimiz günden bu yana kapanmış durumda. Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının sebebi alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması. Bu da sitenin kapanmasına ve uygulamada sunucu sorunları yaşanmasına yol açtı.

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sahibinden.com (@sahibindencom)'in paylaştığı bir gönderi

Sahibinden.com'a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye ve uygulamaya girmekte güçlük çekiyor. Firmanın çalışmalarının devam ettiği ve sorunun en kısa sürede giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Sahibinden.com konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Sahibinden.com'un alan adı kaydının 30 Aralık 2024'te bittiği ve yenilenmediği fark edildi. 2 Ocak itibarıyla alan kaydı uzatılmış olsa da, site ve uygulamanın hala açılmadığını belirtelim. Ancak bazı kullanıcılar yavaş da olsa uygulamaya girebildiğini ifade ediyor.

Sahibinden.com neden açılmıyor? Resmi açıklama geldi

Peki siz Sahibinden.com açılmıyor hatası hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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