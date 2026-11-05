Sinop’ta 18. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Sinop'ta düzenlenen 18. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu başladı. Akademisyenler, Türkçenin geçmişten günümüze gelişimini ve gelecekte bilim dili olarak taşıdığı potansiyeli değerlendirdi.

Sinop'ta 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 18. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, açılış programıyla başladı. İki gün sürecek sempozyumda Türkçenin tarihi mirası, bilimsel niteliği ve geleceği ele alınıyor.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Şehit Ömercan Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tanıtım videosunun ardından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlileri Gürbüz Akyürek, Ekrem Erdem Tekbasan ve Gökhan Dalkıç, Türk ezgilerinden oluşan müzik dinletisi sundu.

"Türkçe bir bilim dilidir"

18. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türkçenin bilim dili olarak gelişimine dikkat çekerek sempozyumun 18'incisinin Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkçenin bir kabile dili olmadığını, köklü bir bilim dili niteliği taşıdığını vurgulayan Güzel, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde Türkçenin bilimsel çalışmalar ve teknolojiyle birlikte daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etti.

Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretiminin tarihi belgeler ışığında ele alınmasının önemine değinen Güzel, Orhun Kitabeleri başta olmak üzere Kaşgarlı Mahmud ve Aşık Paşa'nın eserlerinin dil araştırmalarına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Kelimelerimize sahip çıkmak, milletin hafızasını korumaktır"

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise Türkçeye gönül veren akademisyen ve araştırmacıları Sinop'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Dilin yalnızca iletişim aracı olmadığını, insanın düşünce dünyasını ve geçmişle bağını şekillendirdiğini belirten Taşdemir, Türkçenin geniş bir coğrafyada ortak kültürel hafızayı yaşattığını vurguladı.

Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk eserine değinen Taşdemir, geçmişten günümüze ulaşan dil mirasının önemini şu sözlerle anlattı:

"Türkçe, asırlardır Horasan'dan Balkanlara, Sibirya'dan Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada ortak hafızamızı ve gönül bağımızı yaşatmaktadır. Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lugati't-Türk'te kelimelerle birlikte bir milletin duyuşunu, atasözlerini, şiirlerini ve yaşayışını geleceğe miras bırakmıştır."

Türkçenin dünü, bugünü ve yarını konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından "Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panel düzenlendi. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in oturum başkanlığını yaptığı panelde Prof. Dr. Ceval Kaya, Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Prof. Dr. Nodirkhon Khasanov ve Dr. Kasym Gayypov konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri ve günün anısına hediyeler takdim edildi. Katılımcılar, Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen resim sergisini gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.