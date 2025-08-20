SmartAlpha'nın Yapay Zeka Asistanı FDA Onayı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

SmartAlpha'nın Yapay Zeka Asistanı FDA Onayı Aldı

SmartAlpha\'nın Yapay Zeka Asistanı FDA Onayı Aldı
20.08.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SmartAlpha'nın tıbbi görüntüleme asistanı, FDA'dan klinik kullanım onayı alarak tıbbi cihaz oldu.

ODTÜ Teknokent merkezli SmartAlpha'nın yapay zeka destekli tıbbi görüntüleme asistanı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden klinik kullanım onayı alarak tıbbi cihaz olarak tanındı. Ultrason muayenesinde anlık analiz ve klinik yönlendirme sunan teknoloji, hasta akışını iyileştirip bekleme sürelerini azaltmayı hedefliyor.

ODTÜ Teknokent merkezli sağlık teknolojisi girişimi SmartAlpha'nın geliştirdiği yapay zeka yazılımı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) klinik kullanım onayı alarak tıbbi cihaz olarak tanındı.

SmartAlpha'nın geliştirdiği tıbbi görüntüleme asistanı, ultrason muayenesi esnasında görüntüyü anında analiz ediyor ve hekime yönlendirmelerde bulunarak süreci kolaylaştırıyor. Böylece, yapay zeka sayesinde kolay ve güvenli bir şekilde ultrason muayenesi yapma olanağı doğuyor.

'SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EN ÇOK ÜLKEYE SATIŞ YAPABİLEN YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDEN BİRİYİZ'

SmartAlpha Kurucu Ortağı Utku Kaya, FDA onayıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yapay zeka kullanılarak geliştirilen birçok başarılı teknoloji, ne yazık ki küresel pazarda ticarileşme fırsatı bulamıyor. Sağlık sektörü, bu konuda en zorlu alanlardan biri olmanın yanı sıra, aynı zamanda en büyük potansiyeli de barındırıyor.

"Biz SmartAlpha olarak, önce Avrupa' şimdi de ABD' bu aşamayı tamamlamış olduğumuz için mutluyuz. Şu anda sağlık sektöründe dünyada en çok ülkeye satış yapabilen yapay zeka şirketlerinden biriyiz. Bu da ileri teknoloji ihracatı anlamına geliyor. Bize güvenen yatırımcılarımıza ve insan hayatına dokunan teknolojiler üretmeyi hedef edinmiş ekibimize çok şey borçluyuz."

Kaya, sıradaki hedeflerinin, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu operasyonlarını büyütmek olduğunu belirtti.

MELEK VE KURUMSAL YATIRIMCILAR TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

SmartAlpha'nın aldığı klinik onay, geliştirdiği yapay zeka destekli görüntü analiz teknolojisinin, ABD'deki kliniklerde sezaryen, meme cerrahisi, diz ve omuz ameliyatları gibi geniş bir yelpazedeki klinik uygulamalarda ağrı giderimi amacıyla kullanılmasının önünü açıyor. Yakın zamanda evde kullanılabilecek yeni yapay zeka ürünleri için de resmi başvurular yapmayı planlayan yerli girişim, bu ürünlerin özellikle ev kazaları ve yaşlı bakımında erken teşhis amacıyla kullanılmasını hedefliyor.

Ankara merkezli sağlık teknolojisi girişimi, mühendis ve hekimlerden oluşan 20 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl sağlık teknolojisi şirketlerinden Siemens Healthineers ile işbirliğini duyuran girişim, melek ve kurumsal yatırımcılar tarafından da destekleniyor.

Kaynak: DHA

ODTÜ Teknokent, Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, FDA, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SmartAlpha'nın Yapay Zeka Asistanı FDA Onayı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: SmartAlpha'nın Yapay Zeka Asistanı FDA Onayı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.