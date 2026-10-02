SOLOTÜRK, Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu\'ya özel gösteriyle gökyüzüne imza attı

SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya özel hazırladığı gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, "Türk milletinin kalbinin içerisinden çıkmış bir gösteri takımıyız. TEKNOFEST Güneydoğu'ya gelmeden önce hem uçuş manevralarımızın sırasında hem de müziklerimizde bazı değişiklikler yaptık. Gösterimizi yaptıktan sonra halkımızla buluştuğumuzda onların 7'den 70'e herkesin gözlerindeki bir damla yaşı görünce duygulanıyoruz. Çünkü bu bir damla yaş, içlerindeki milli duyguların ön plana çıkması. Kendi güçlerini görüyorlar aslında baktığınız zaman. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görüyorlar. Çocuklarımıza mesajımız, tavsiyemiz şu: Hedeflerini gökyüzüne, yukarılara hedeflesinler. ve bunun için de çaba sarf ediyorlar zaten. ve hedefledikleri, olmak istedikleri yere gelmek için de gönülden bütün benlikleriyle mücadele etsinler" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, tarihin sıfır noktasında TEKNOFEST Güneydoğu'ya özel hazırladığı gösteri ile gökyüzüne imza attı. Dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra manevrası ile yurt içi ve yurt dışında birçok gösterilere imza atan SOLOTÜRK pilotları, sayısız harekatlar ve operasyonlarda da görev alıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'ya özel gösteri ve müzikler

SOLOTÜRK ekip lideri pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir, manevralarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri sırasında müziğin başında Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Ş. Alper Şen de TEKNOFEST için hazırladığı özel sunumu vatandaşlara anlattı.

SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, "TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da olmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Az önce söylediniz; burası tarihin sıfır noktası, Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan şehrimiz Şanlıurfa'mız. Burada uçmak da bizler için ayrı bir gurur. Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST'in bugün ikinci günü. İkinci gösteri uçuşumuzu gerçekleştirdik. Halkımızın coşkusuna zaten birebir tanık oldunuz. Çok güzel çekimler yakaladınız, teşekkür ediyorum. Burada uçmak bizler için ayrı bir gurur. Geleceğin burada pilotları, mühendisleri, teknik ekibi, geleceğin komutanları, gelecekte çok iyi yerlerde görev alacak geleceğin büyükleriyle sohbet etme fırsatı buluyoruz. Onlara rol model olabilme fırsatı yakalıyoruz TEKNOFEST sayesinde ve bu bizleri inanılmaz gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın gönlündeki o hoş sedayı görünce gurur duyuyoruz"

Vatandaşların tepkisinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Bakıcı, "SOLOTÜRK, Türk milletinin kalbinin içerisinden çıkmış bir gösteri takımıyız. Asli görevimiz gösteri pilotluğu veya gösteri ekibi değil. Asli görevimiz bizlerin savaş pilotluğu, ekibimiz de muharip olarak görevlerine devam eden ekipler. Bunun yanında gösteri pilotluğu görevi tevdi edildi ve bunu da savaş pilotluğunun ruhuyla bu gösteri pilotluğunu icra ediyoruz. ve bunu icra ederken de halkımızın gönlündeki o hoş sedayı görünce de gurur duyuyoruz. Gösterimizi yaptıktan sonra yere indiğimizde halkımızla buluştuğumuzda onların 7'den 70'e herkesin gözlerindeki bir damla yaşı görünce duygulanıyoruz. Çünkü bu bir damla yaş içlerindeki milli duyguların ön plana çıkması. Kendi güçlerini görüyorlar aslında baktığınız zaman. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görüyorlar. Bizler de bu gücü kendilerine hissettirebildiğimiz için kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz" diye konuştu.

"Türk pilotunun gösteriyi icra ederken neler yapabileceğini gösteriyoruz"

Yavaş uçuş manevrasında vatandaşlarını gördüklerini belirten Bakıcı, "Yavaş uçuş manevrasını malumunuz dünyadaki birçok gösteri takımı yapabiliyor, icra edebiliyor. Ama dünyada F-16'yı en yavaş uçuran ekip SOLOTÜRK ekibi. Dünyadaki bütün Airshow'lara, organizasyonlara, fuarlara katılıyoruz ve buralarda da görüyoruz. Burada bir Türk pilotunun gösteriyi icra ederken neler yapabileceğini gösteriyoruz aslında baktığınız zaman. Yavaş uçuş manevrasıyla da F-16 uçağını yaklaşık 100 knot'lara kadar düşürüyoruz. Bu da 1.852 ile çarptığınız zaman 185-190 kilometrelere tekabül ediyor. Geçiş esnasında da halkımızla göz teması kurabiliyorum. İndikten sonra da halkımızla bir araya geldiğimizde 'Efendim siz en ön seyirci hattındaydınız' deyince tabii ki şaşırıyorlar. 'Nasıl gördünüz?' diyorlar. Tabii uçarken işte dışarıya bakarak, görerek uçuyoruz. Dolayısıyla o göz temasını da kurabiliyoruz" dedi.

"Hedefledikleri, olmak istedikleri yere gelmek için de gönülden, bütün benlikleriyle mücadele etsinler"

Genç ve çocuklara seslenen Bakıcı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İstikbal göklerdedir.' Bütün gençlerimize, çocuklarımıza mesajımız, tavsiyemiz şu: Hedeflerini gökyüzüne, yukarılara hedeflesinler. ve bunun için de çaba sarf ediyorlar zaten. ve hedefledikleri, olmak istedikleri yere gelmek için de gönülden, bütün benlikleriyle mücadele etsinler. ve gelecekte de bizlerin yerini alacaklar. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"TEKNOFEST Güneydoğu'ya gelmeden önce hem uçuş manevralarımızın sırasında hem de müziklerimizde bazı değişiklikler yaptık"

Şanlıurfa'ya özel gösteri paketi hazırladıklarını ifade eden Bakıcı, "Buraya, TEKNOFEST Güneydoğu'ya gelmeden önce hem uçuş manevralarımızın sırasında hem de müziklerimizde bazı değişiklikler yaptık. Çünkü her yörenin kendine has geleneksel olarak müzikleri var. Bunları da gösterimiz esnasına katınca inanılmaz bir coşku oluyor. İnanılmaz bir katılım oluyor. Bunu da zaten iki gündür görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de görmeye devam edeceksiniz. Halkımızın coşkusu bizim motivasyonumuzu artırıyor. ve buraya özgü yaptığımız farklı müziklerimizi ve paketteki hareketlerin değişikliğini zaten sizler kameralarınıza kaydediyorsunuz. ve sizlerin sayesinde burada belki gösterimizi izleyen 50 bin, 100 bin, gününe göre 150 bin seyircimizi misafir ederken sizlerin girdileriyle bütün yurda ve yurt dışına, bütün dünyaya açılabiliyoruz, milyonlara ulaşabiliyoruz. Ben de ekip lideri olarak sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi.

"Şanlı üniformayı üzerimizde taşımak, bu ekiple, bir aileyle beraber olmak"

Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Ş. Alper Şen ise, "Komutanımız havada harika bir gösteri icra ederken biz de yerde Muhammed Astsubayımla beraber şarkılarla, şiirlerle, anlatımlarla renklendirmeye çalışıyoruz. Bu TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 7'den 70'e çok büyük bir enerji var insanlarda. Bununla beraber biz de o coşkuyu hissediyoruz. Hatta sesimiz biraz kısılıyor böyle gösterilerin sonrasında da. Herkesi bu coşkuyu beraber yaşamaya bekliyoruz gösterilerimize. Çok büyük bir gurur bu. Şanlı üniformayı üzerimizde taşımak, bu ekiple, bir aileyle beraber olmak çok büyük bir gurur bizim için de. Bütün gençlerimizi Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına, Meslek Yüksekokullarına bekliyoruz" dedi.

"İstikbalin göklerdeki geleceği gençlerimizi aramıza bekliyoruz"

Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı ise, "Komutanlarımızın eşsiz gösterisini Alper Yüzbaşımızın sesiyle birleştirdiğimizde ve bunu eşsiz müziklerle desteklediğimizde halkımıza inanılmaz güzel bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Müziklerimizi seçerken 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunacak, herkese hitap edecek müzikler seçmeye özen gösteriyoruz. Özellikle Urfa'da TEKNOFEST'te özel müzik paketi hazırladık. Burada bir de gençlerimize küçük bir mesaj iletmek istiyorum: İstikbalin göklerdeki geleceği gençlerimizi aramıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.